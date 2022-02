La Gran Encuesta: se mantiene la tendencia y habría segunda vuelta presidencial en junio

Gustavo Petro sigue liderando la intención de voto a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales, aunque no lograría los apoyos suficientes para ganar la contienda en primera vuelta. Las otras candidaturas, en cambio, parecen no despegar.



Lo anterior quedó reflejado en la segunda entrega de La Gran Encuesta, sondeo realizado por la firma YanHass para la gran alianza de El País de Cali, El Colombiano de Medellín, El Heraldo de Barranquilla, El Universal de Cartagena, Vanguardia de Bucaramanga, La República, La Fm de RCN, RCN Radio, NTN24 y RCN televisión.



El hoy senador y precandidato por el ‘Pacto Histórico’ subió un 2 % en comparación con la encuesta de diciembre, pasando así de 25 % a 27 %. El candidato más cercano sigue siendo Rodolfo Hernández quien, por el contrario, tuvo un leve descenso y pasó del 13 % que registró el mes pasado a un 12 %.



Sin embargo, aún hay un alto porcentaje de colombianos que no se inclinan aún por apoyar a un candidato en la primera vuelta presidencial: 19 % de los encuestados aseguró que votaría en blanco (1 % más en comparación con diciembre), sumado a un 8 % que directamente respondió “no sabe, no responde”.



Cabe resaltar que varios de los nombres que aparecen en el sondeo aún son precandidatos, pues en marzo se realizarán las consultas presidenciales de tres coaliciones (‘Equipo por Colombia’, ‘Centro Esperanza’ y ‘Pacto Histórico’).



Así, Alejandro Char es el mejor posicionado del ‘Equipo por Colombia’, con el 5 % de la intención de voto (sin variación respecto a diciembre), seguido de Federico Gutiérrez (3 %, sin variación), Enrique Peñalosa (2 %, subió 1 %), David Barguil (1 %, sin variación) y Aydeé Lizarazo (1 %, quien no apareció en la pasada).



Sergio Fajardo sigue siendo el mejor posicionado de la ‘Centro Esperanza’ (7 %, 1 % menos que en diciembre), por encima de Juan Manuel Galán (3 %, bajó 2 %), Alejandro Gaviria (1 %, sin variación), Carlos Amaya (1 %, sin variación), Jorge Enrique Robledo (1%, sin variación) y Juan Fernando Cristo (0,1 %), quien se retiró de la contienda el pasado viernes.



Finalmente, por el ‘Pacto Histórico’ detrás de Petro aparecen Francia Márquez (3 %, sin variación respecto a diciembre), Camilo Romero (1 %, sin variación), Arelis Uriana (0,4 %) y Alfredo Saade (0,1 %).



En cuanto a los candidatos que no hacen parte de coaliciones, Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, registró un 4 % -igual que en diciembre-; Ingrid Betancourt (quien renunció el pasado 29 de enero a ‘Centro Esperanza’) tuvo un 2 %; Luis Pérez Gutiérrez, un 1 %; y Jhon Milton Rodríguez, un 0,1 %.



Noticia en desarrollo…