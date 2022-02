¿Hay forma de pelearle la candidatura a Petro en el Pacto Histórico?, hablan dos de sus rivales

“Si llegamos al Pacto, es para competir y ganar”



Camilo Romero dice que Colombia no puede repetir en el 2022 la fotografía del 2018.

Camilo Romero El País

​Camilo Romero, ¿qué les responde a quienes aseguran que no tiene sentido hacer una consulta interpartidista en la que se sabe de antemano que Gustavo Petro saldrá ganador?



Lo dijimos desde el principio: si llegamos al Pacto Histórico, es para competir y ganar. Nosotros partimos de la convicción de que es en el Pacto Histórico donde está el cambio verdadero. Y ese cambio debe ser con garantías. Nosotros representamos esa posibilidad. Hay un miedo infundado y malintencionado contra Petro.



Nosotros estamos aquí para asumir esa posibilidad de transformar el país con garantías para todos y todas. Ya en las urnas, el próximo 13 de marzo la gente elegirá el cambio que cree más conveniente para el país, el nuestro, el de Petro o el del resto de candidatos y candidatas del Pacto Histórico.



¿Por qué razón Camilo Romero debe ganar la consulta del Pacto Histórico?



Porque nosotros representamos el cambio verdadero y con garantías. Porque estamos probados en el manejo de lo público y hemos transitado un camino desde el Senado de la República y la Gobernación de Nariño, desde donde empezamos a sentar las bases de lo que deben ser los nuevos gobiernos.



Porque hemos estado en la política para servir a la gente y no para enriquecer nuestros bolsillos. Porque somos una propuesta de cambio distinta a las demás, que quiere construir el nuevo país de la mano de la gente. Tenemos un mandato de cambio de la ciudadanía y lo vamos a honrar.



¿Qué les responde a los empresarios que están expresando temores ante la posible llegada de los miembros del Pacto Histórico al poder?



El único temor posible que pueden tener los gremios, los empresarios y los emprendedores de este país es seguir con gobiernos como el que tenemos. Es urgente y necesario comprender que el desarrollo económico solo puede ir ligado y de la mano de la reducción de la pobreza y la desigualdad en Colombia. Ese es el desarrollo económico para todos y todas.

Estos malos gobiernos, como el de Iván Duque, nos llenaron de miedo y desesperanza y nos hicieron creer que la miseria es nuestro único destino”.

Camilo Romero

Si por alguna razón usted no es el ganador, ¿quién debería ser la ‘carta’ del Pacto Histórico para las presidenciales?



Insisto: en el Pacto Histórico está la posibilidad real de cambio para el país. En ese sentido, hay cinco propuestas en la consulta de nuestra coalición por las que la gente puede votar. Estamos listos y listas para generar las transformaciones que el país necesita.



Ante el reconocimiento que está teniendo Francia Márquez por parte de un sector importante de la opinión pública, algunos aseguran que, de ganar Petro la consulta del Pacto, ella debería ser la candidata a la Vicepresidencia. ¿Qué opina al respecto?



Pues respeto mucho la manera cómo ustedes miden el reconocimiento, pero nosotros estamos haciendo nuestra campaña en las calles, en los pueblos de la Colombia profunda, hablando de frente con la gente y contándole nuestra propuesta de cambio.



Como lo he dicho, en el Pacto Histórico estamos para competir y ganar. Vamos a construir entre todos y todas el cambio de este país.



Respecto al tema puntual de Francia Márquez, hay que decir que es una gran candidata a quien respetamos mucho, pero nosotros no estamos para ser adorno de la consulta del Pacto Histórico, vinimos aquí para ganarle a Petro, a Francia y al resto de candidatos.

En todo el país se respira un anhelo de cambio. La ciudadanía despertó y hay una firme convicción de lograr por fin las transformaciones que hemos anhelado. ¡Podemos hacerlo!”. Camilo Romero

¿Qué sería lo mejor y lo peor de Gustavo Petro como presidente de Colombia?



Colombia lo que menos quiere es seguir en la discusión de la lateralidad de la política, es decir, insistir en una única posibilidad, o mencionar que solo existe el blanco y negro, cuando hay tonalidades.



El país sabe y tiene una certeza, el Pacto es con la ciudadanía, el Pacto es colectivo y en el Pacto está el cambio para Colombia.



De las dos otras coaliciones, la del Centro Esperanza y la del Equipo por Colombia, ¿con quiénes le gustaría enfrentarse en la primera vuelta de mayo?



Este año 2022 la ciudadanía deberá decidir entre el continuismo y un cambio real construido desde la diversidad, la diferencia y lo que nos junta como país.



Nosotros insistiremos en que Colombia no puede repetir en el 2022 la fotografía del 2018.



Por eso hemos dicho que debemos estar a la altura del mandato de cambio de la ciudadanía y eso es la unidad entre sectores independientes, alternativos, progresistas y de centro, para derrotar al uribismo.



De no ganar la consulta interpartidista programada para el próximo 13 de marzo, ¿qué papel le gustaría seguir jugando a usted dentro del Pacto Histórico?



En el Pacto Histórico se construye un proyecto de país. De cambio profundo y con garantías. Transformar a Colombia hoy no es tarea de un líder político sino decisión de la ciudadanía.



Nuestro papel siempre estará al lado de la gente, donde quiera que sea.

“Represento esa Colombia que es invisibilizada”



Francia Márquez dice que “seguro los de Centro Esperanza están que se vienen a apoyarme”.

Francia Márquez El País

Francia Márquez, ¿qué les responde a quienes aseguran que no tiene sentido hacer una consulta en la que se sabe que Gustavo Petro saldrá ganador?

​

La democracia es más que las reglas formales. Para profundizar la democracia aprovechamos los escenarios constitucionales y estas contiendas electorales. Allí hacemos pedagogía y disputamos la representación. Y aunque haya candidatos que son más reconocidos, la gente puede saber que también los hay muy buenos y que representan otras maneras de ver los problemas, otras vivencias, otras maneras de traer soluciones. Eso no se lo podemos negar a las gentes. Yo represento esa otra Colombia que no aparecía en las encuestas, que, a pesar de ser mayoría, es invisibilizadal .



¿Por qué razón Francia Márquez debe ganar la consulta del Pacto?



Porque las mujeres somos mayorías en este país y siempre se nos ha expulsado, desconocido y ‘ninguniado’ y llegó la hora de que ocupemos el poder. Porque soy la voz de los jóvenes que no son clientela de nadie y quieren votar independientemente, a conciencia. Quieren remediar el mundo que sus predecesores les están entregando hecho trizas. Porque he traído a la política la lucha antiracial. De ahora en adelante la política no podrá hacerse sin enfrentar el racismo estructural. Porque soy la voz de los ‘nadies’. Acá todo los políticos quieren verse cerca de los pobres, van a sus territorios que nunca visitan, son una impostura. Yo soy auténtica, yo soy el territorio.



¿Qué les responde a los empresarios que expresan temores ante la posible llegada del Pacto Histórico al poder?



Para mí, como Francia Márquez, lo que se requiere es más industria y más empresariado con más Ubuntu (filosofía africana que se traduce ‘soy porque somos) y menos neoliberalismo. El Pacto Histórico es la posibilidad de rectificar las políticas neoliberales que a los ojos de todo el mundo fracasaron. La pandemia deja claro que necesitamos más industria nacional, autosuficiencia, autonomía productiva, mercados más cercanos de los consumidores y más Estado invirtiendo y acompañando al empresariado. Eso no puede ser que no les guste a los empresarios. Tal vez a algunos no les gusta porque los han mantenido enceguecidos. Acá hay una oportunidad para rectificar y para hacer que la industria crezca con las virtudes de nuestra biodiversidad y con más Ubuntu y menos neoliberalismo. Y leyendo las tendencias globales que se apartan de la dependencia y la adicción a los hidrocarburos y al extractivismo y que crezca más la riqueza alimentaria y de la industria de bienes que nos hagan felices y no los que se vuelven una carga. Eso también lo enseñó la pandemia.

Los ‘nadies’ nos hemos puesto de pie para alzar nuestra voz. Para romper con música, baile y alegría los silencios impuestos por la política de muerte”.

Francia Márquez

Si usted no es la ganadora, ¿quién debería ser la carta del Pacto Histórico para las presidenciales?



Esa pregunta no tiene sustento. Pero haciendo abstracción de la realidad, creo que deberíamos buscar que Margarita Rosa fuese la candidata vicepresidencial.



A propósito, ante el reconocimiento que usted está teniendo por parte de la opinión pública, algunos aseguran que, de ganar Petro la consulta, usted debería ser la Vicepresidenta. ¿Qué responde?



Es el acuerdo. Si gano, hago a Petro mi vicepresidente, y espero que él haga lo mismo. Yo respeto la palabra.



De las dos otras coaliciones, Centro Esperanza y Equipo por Colombia, ¿a quiénes le gustaría enfrentar en la primera vuelta?



A Equipo Colombia, pues los Centro Esperanza seguro están que se vienen a apoyar a Francia Márquez.



Tras lo sucedido en la alianza del centro, ¿qué tan unidas están las fuerzas en el Pacto, luego de las fricciones por listas al Congreso?



Acá hay sin duda diferencias, pero, a diferencia de allá, las diferencias son políticas, no clientelares. Claro que también tenemos algo de ambiciones personalistas y de arrogancia de poder de algunos de los políticos que ya se han vuelto tradicionales. Pero la política también consiste en enfrentar esos atavismos, esas mañas, esos métodos obsoletos.

Este país no va a estar completo si no se asume con claridad una ruta para la reparación histórica frente a los efectos del colonialismo, el racismo y el patriarcado”. Francia Márquez

Dicen que usted es la única que se atreve a hablarle duro a Petro, a decirle en público lo que piensa...



Yo le hablo claro al país, hablo desde los intereses de las mayorías empobrecidas, desde las mujeres que luchan por sus derechos, por el derecho a que sus cuerpos les pertenezcan; hablo por las víctimas de la guerra y por eso me empeño en la paz. Nunca me he alzado en armas, mis únicas armas han sido la palabra y la movilización. Yo hablo por la defensa del medio ambiente, porque crecí cuidando un río frente a las ambiciones de la gran minería y el gran desarrollo que destruye para acumular para pocos. He sido auténticamente defensora del medio ambiente y no solo de pedacitos, por eso quiero reforma agraria pero agroecológica, con y para las mujeres y con una prioridad en la soberanía alimentaria. No tengo miedo de decirle estas verdades a Petro.



¿Cree que el país está preparado para un gobierno de izquierda?



Esa división entre izquierda derecha y centro es para mentes planas. El mundo es una burbuja, viajamos por el universo en una galaxia que es una espiral, acá las direcciones son muchas, yo lo que puedo saber a ciencia cierta es que mi política es desde las raíces de la diáspora africana, desde las raíces de las luchas de los pueblos por defender la Casa Grande.