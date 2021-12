La Gran Encuesta: Gustavo Petro y Rodolfo Hernández lideran intención de voto

Si las elecciones presidenciales fueran mañana, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández lograrían el paso a la segunda vuelta presidencial.



Así lo reveló la primera entrega de La Gran Encuesta, sondeo realizado por la firma YanHass para la gran alianza de El País de Cali, El Colombiano de Medellín, El Heraldo de Barranquilla, El Universal de Cartagena, Vanguardia de Bucaramanga, La República, La Fm de RCN, RCN Radio, NTN24 y RCN televisión.



El candidato de la Colombia Humana contaría con el 25 % de los apoyos, mientras que el ex alcalde de Bucaramanga alcanzaría el 13 % de los sufragios.



En medio de ellos, sin embargo, se situaría el Voto en Blanco (18 %), mientras que los indecisos alcanzan un 11 %,

Lea también: Solo 1.2 millones de jóvenes, de 12 millones habilitados, votaron en los Consejos Juveniles



El tercer aspirante en intención de voto es el ex alcalde de Medellín y ex Gobernador de Antioquia Sergio Fajardo, con un 8 %.



El exalcalde de Barranquilla Alejandro Char y el ex senador Juan Manuel Galán comparten la cuarta casilla, con un 5 %, mientras que el recién nombrado aspirante único del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, aparece con un 4 %.



Federico Gutiérrez, ex alcalde de Medellín, y Francia Márquez, líder social y activista, ocupan la sexta posición, con un 3 % de intención de voto cada uno.



Detrás de ellos aparece la ex gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, con un 2 %, y cierran la encuesta Carlos Amaya, ex gobernador de Boyacá, y Alejandro Gaviria, ex ministro de Salud, con un 1 % cada uno.

Vea aquí la ficha técnica y el informe completo de La Gran Encuesta

¿Cómo votarían las regiones?

Solo en el centro oriente del país Gustavo Petro pierde con sus contendores. Allí Rodolfo Hernández se quedaría con la mayoría de los votos (33 %), por encima del Voto en Blanco (21 %), del senador de Colombia Humana (19 %) y de Sergio Fajardo (8 %).



En Antioquia y el Eje Cafetero, Petro empataría con Federico Gutiérrez (14 %) y ambos aventajarían por poco a Sergio Fajardo (13 %); sin embargo, en estas regiones es el Voto en Blanco el que más apoyo tendría (20 %) si las elecciones fueran mañana.



En Bogotá y la Región Pacífica, el senador saca amplia diferencia a sus contendores. En la capital de la República, Petro suma un 26 %, el doble que lo que obtiene Hernández (13 %) y también muy por encima de Fajardo (9 %) y Galán (7 %), El Voto en Blanco, sin embargo, ocupa la segunda casilla (21 %).



En el Pacífico el líder de Colombia Humana logra una cómoda ventaja sobre Francia Márquez, quien aparece en el segundo lugar entre los candidatos con mayor intención de voto: 33 % para el primero, 8 % para el segundo; sin embargo, entre votos en blanco (16 %) e indecisos (15 %) igualan el porcentaje del senador de izquierda.



Finalmente, en la costa Caribe Petro logra una intención de voto del 38 % y supera a Alejandro Char, quien alcanza el 24 %. Lejos de ellos, en tercer lugar, aparece Juan Manuel Galán, con el 6 %.

62 % de los encuestados aseguró que seguramente sí votará en 2022, mientras el 38 % restante indicó que probablemente lo hará.

La corrupción, lo que más preocupa

La corrupción es el problema que más preocupa a los colombianos, de acuerdo con la encuesta de YanHass para la alianza de medios.



El 22 % de los encuestados lo vio como el asunto más preocupante, seguido de la economía (20 %), el desempleo (15 %), la inseguridad ciudadana (13 %), la salud (12 %) y la educación (10 %).



Solo el 20 % de los encuestados considera que su situación económica ha mejorado en el último año, mientras el 23 % considera que ha empeorado y un 57 % asegura que sigue igual.

​

Más de la mitad de las personas que respondieron el sondeo (53 %) vieron afectada su situación económica y la de su familia por cuenta del paro nacional, mientras que la pandemia generó afectaciones en casi ocho de cada diez personas (79 %) .

Puede leer: "También significa solidaridad": Duque sobre propuesta de aumentar el mínimo un 10,07%

Vacunación, lo más destacado del Gobierno Duque

La encuesta también preguntó a los colombianos por su opinión sobre el desempeño del Gobierno de Iván Duque en distintos temas.



62 % de los encuestados aprueba la gestión del Presidente en lo relacionado al proceso de vacunación contra el covid-19, de acuerdo con los datos revelados por el sondeo.



En contraste, la Administración Duque no sale bien librada en temas como educación (34 % de aprobación contra 63 % de desaprobación), medio ambiente (31 % - 61 %), salud (28 % - 67 %), economía (19 % - 75 %), seguridad ciudadana (19 % - 77 %), desempleo (13 % - 83 %) y corrupción (8 % - 89 %).