Refiriéndose al futuro aumento del 10,07% del salario mínimo en Colombia para el año 2022, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, aseguró que el Gobierno Nacional está firme en llegar a esa decisión, esto como un gesto de solidaridad con los colombianos por las afectaciones que hubo en la economía a causa de la pandemia del Covid-19.



“Somos una de las economías que más está creciendo en el mundo, esto no ha sido artificial, ha sido con el esfuerzo de empresarios y también con el de trabajadores, buscar un aumento real del salario mínimo que sea el más alto en los últimos 40 años me parece que es un mensaje que Colombia necesita asumirlo, yo veo muy difícil que los sectores sindicales no estén de acuerdo, esto también significa solidaridad, un aporte de todos para la clase trabajadora”, aseguró el presidente en entrevista con Blu Radio.



Según el Gobierno, al Estado colombiano el aumento de ese salario le cuesta un poco menos de un billón de pesos, hecho que ha sido dialogado durante meses con el empresariado colombiano, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo. Existen algunas indexaciones, en el caso de la pensión mínima que no puede estar debajo del salario mínimo, hay diferencias y se deberá ajustar ese ingreso.

“Tenemos un aumento muy favorable de los ingresos, hemos mejorado los ingresos, las metas de recaudo tributario bruto y neto se han cumplido y antes de tiempo, fuera de eso la buena situación de precios internacionales del petróleo que nos ha favorecido, más los aumentos del recaudo en el componente de fiscalización y otros aspectos también nos han aumentado los ingresos”, afirmó el presidente en la entrevista.



Respecto al aumento de diversos productos del mercado junto al salario mínimo, el presidente aseguró que su Gobierno ha trabajado para retirar algunos de esos en el futuro aumento, explicando que esos cobros no deberían estar ligados como por ejemplo el cobro de estampillas, del sistema de construcción, obra pública, entre otros.



“Eso me parece importante para controlar derivaciones en el aumento, cuando hablamos de la inflación causada, este año ha aumentado en todo el mundo, no solo lo el aumento que causó, sino anticipando lo que se puede venir el año entrante y manteniendo el poder adquisitivo de los ciudadanos, estimular el consumo, darle un aliciente al trabajador”, afirmó Duque en la emisora.



Finalmente, el presidente destacó las diferentes ayudas que el Gobierno le ha entregado a las empresas colombianas en temas de nóminas e incentivos en medio de la emergencia de la pandemia.