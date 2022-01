Primer Día sin IVA del año será el 11 de marzo, ¿cómo han sido las jornadas anteriores?

El presidente de Fenalco, el gremio que agrupa a los comerciantes, Jaime Alberto Cabal, celebró que el Gobierno Nacional haya tenido en cuenta la fecha sugerida para la primera jornada del Día sin IVA en el país, que se realizará el próximo viernes 11 de marzo.



De acuerdo con el vocero de los comerciantes, esta iniciativa contribuirá a incentivar el consumo y la demanda en el primer trimestre del nuevo año, además ayudará a contener el efecto inflacionario y a dinamizar la economía, el comercio y el empleo.



Este es un año particularmente lleno de desafíos, no solo por la situación derivada del covid, sino por los retos económicos y sociales que impone un año electoral, anotó el señor Cabal.



“En el primer trimestre debemos redoblar esfuerzos para tratar de mantener el crecimiento económico que logramos durante el 2021 y sobre todo para mejorar los índices de empleo, que no han tenido la misma velocidad que la economía en general y que aún no alcanzan los niveles prepandemia. En consecuencia el comercio le apostará a estas iniciativas, que como siempre estarán acompañadas del cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad”, afirmó.

El dirigente gremial añadió que confía en que el segundo día sin IVA se pueda realizar en el mes de junio. Aún no se ha contemplado la fecha exacta, pero todo apunta a que se defina una vez los colombianos (especialmente los empleados) hayan recibido el pago de la prima de servicios de mitad de año, es decir a mediados del sexto mes del 2022.



Analistas económicos como Esperanza Ramírez opina que las jornadas del día sin IVA, nacieron en el 2020, en medio de la pandemia, como una alternativa para estimular las actividades comerciales y por ende la demanda de una gran cantidad de bienes y productos para el hogar.



“Esa medida fue muy exitosa para el comercio organizado y una muestra de ello es que el año pasado las ventas totales sumaron $31,7 billones, cifra que no solo movió esa actividad, sino la economía y el empleo”, explicó.

Tal como se acordó el año pasado, las compras con dinero en efectivo se podrán realizar este año, aunque todos los medios de pago son válidos, informó la Dian.

¿Qué se puede comprar sin IVA?



Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Colprensa - El País

Vestuario. El año pasado se definió que por unidad el precio debía ser igual o inferior a $726.160. Abarca calzado.



Asimismo, complementos del vestuario: morrales, maletines, bolsos de mano, carteras, gafas en general (para sol y recetados), paraguas, pañoletas y bisutería.



Electrodomésticos: televisores, parlantes, tabletas, refrigeradores, congeladores, lavaplatos eléctricos, estufas y electrodomésticos que empleen cualquier tipo de gas y energía solar, máquinas de lavar y secar para el hogar, aspiradoras, enceradoras de piso, trituradores eléctricos de desperdicios, aparatos eléctricos para preparar y elaborar alimentos, máquinas de afeitar, hornos, planchas y cafeteras, computadores personales y equipos de comunicaciones.



Las otras categorías de bienes son: elementos deportivos, juguetes, útiles escolares e insumos para el agro.



El Presidente de Fenalco recordó que en el tercer día sin IVA que se realizó en diciembre pasado los colombianos hicieron compras por $11,2 billones, la mayoría de las cuales se hicieron con dinero en efectivo. Este año también se podrá aplicar.

10,7 billones de pesos sumaron las ventas del comercio en el segundo día sin IVA que se realizó en 2021.

9,8 billones de pesos alcanzaron las ventas en el primer día sin IVA que se cumplió en el pasado mes de octubre.