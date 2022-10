La devaluación actual de la divisa colombiana ya se ha vivido en otros periodos, pero la tasa de cambio es históricamente la más alta pues en el intradía ya superó los $4.700.

El peso colombiano ya ha perdido más de 20% en su valor, por ejemplo, en 2003 el dólar pasó de $2.000 a $2.400 para luego llegar a $3.000. Y teniendo en cuenta estos periodos los expertos explican que ahora lo que viene es esperar señales de la política monetaria por parte de los Estados Unidos; la cual puede ser favorable en la medida en que la inflación se comporte bien.



“El factor fundamental es la inflación y algunas señales de la desaceleración que pueda tener esta economía también son la cifras de empleo. Si estas son positivas, lo que espera el mercado es que la Reserva Federal ya no tenga que subir tasas de manera tan agresiva; así las cosas se le restaría atractivo al dólar estadounidense, lo que haría que en Colombia viéramos nuevamente una baja”, dice Édgar Jiménez, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes.



Por la parte local, la manera en que se daría un alivio es creando un ambiente claro y conciso de los planes del gobierno para bajar la inflación, pues hay un ajuste de oferta continuo en el canal de tasa de cambio y salen vendedores ofreciendo precios llamativos.



El dólar está teniendo mucha fuerza a nivel global y en la economía local otra presión llega por el lado del petróleo el Brent, que con su caída trae consecuencias para el país y la divisa local, pues genera ganadores y perdedores por el lado de los importadores.



Analistas afirman que puede que aún no estemos en máximos del año, pues podría acercarse entre $4.800 o $5.000 para fin de año si la inflación en el mundo no baja.



Aunque, aún no hay un concepto claro por parte de expertos si el dólar llegará a $5.000, lo consideran como una posibilidad en un tiempo cercano. Por otro lado, lo que sí pueden prever es que a finales de año la divisa vuelva a bajar por los lados de $4.700.



Además, el precio ha cambiado drásticamente de acuerdo a las encuestas realizadas el mes pasado. Por ejemplo, según la Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la República, se esperaba que a finales de año la divisa estadounidense estuviera, en promedio, en $4.290. En este momento ese valor ya se superó.



Finalmente, en un tiempo cercano no se espera que la moneda norteamericana baje y todo dependerá de las decisiones que tome el gobierno frente a la inflación, así como la situación económica de Estados Unidos.