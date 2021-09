El precio del barril de petróleo Brent se cotiza este martes cerca de los US$ 80, barrera que incluso llegó a superar en las primeras horas del día en el comercio matinal de Asia, y marca registros que no alcanzaba desde el 2018.



El aumento de precios se da en medio de la expectativa de una creciente demanda y la preocupación por el abastecimiento ante la recuperación mundial de la crisis por la pandemia.



El contrato para el barril de Brent del mar del Norte para entrega en noviembre alcanzó los US$ 80,19 en las primeras horas del día, pero volvió a ceder y se cotizaba en US$ 78,59 hacia las 4:00 p.m. (horario del este).



Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI), el índice de referencia en Estados Unidos, se ubicaba en US$ 74,81 a la misma hora.



Con el avance de la vacunación y el levantamiento de las restricciones este año, crecieron las apuestas por un aumento en la demanda por el oro negro, mientras una escasez energética en el hemisferio norte provocó un fuerte aumento en el precio del gas natural que impactó el mercado petrolero.

Lea también: Los retos inaplazables de las empresas colombianas para fortalecerse ante el mundo



Al mismo tiempo, las reservas de crudo han decrecido, y el aumento en la producción de la Opep y otros productores, incluyendo a Rusia, no logró contener el incremento de precios del petróleo.



"Parece que el repunte del petróleo va a seguir", adelantó John Driscollo, de JTD Energy Services. "No veo evidencia de que el repunte haya alcanzado su techo".



El incremento se dio a pesar de que la recuperación económica mundial da muestras de perder ritmo por las perturbaciones en las cadenas de abastecimiento y la preocupación por la variante Delta del covid-19, que ha provocado un aumento de contagios en todo el mundo.



Los precios se dispararon desde inicios del año pasado, cuando los cierres pandémicos en todo mundo golpearon la demanda petrolera y el Brent cayó a 16 dólares, mientras que el WTI alcanzó valores negativos.