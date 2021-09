Los retos inaplazables de las empresas colombianas para fortalecerse ante el mundo

La actividad económica en el país mantiene un buen ritmo de crecimiento, según los recientes indicadores. Por un lado, el crecimiento del PIB en el segundo trimestre sorprendió al alcanzar una variación de 17,6%, que permitió que en el acumulado del primer semestre el crecimiento fuera de 8,8%.



Sin embargo, hay muchos retos relacionados con la industria, el comercio exterior, el turismo y el empleo.



La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana Villalba, expone sus puntos de vista sobre las tareas que debe emprender para fortalecer la dinámica económica.

Mañana se celebrará el Día Mundial del Turismo y Colombia tiene grandes apuestas en ese sector, ¿cómo van las estrategias para convertirlo en un factor clave para el país y la economía?

Los resultados se están viendo. Podemos decir que en los dos primeros trimestres de este año 1.860.000 personas aproximadamente han realizado turismo interno y/o excursionismo. Así mismo, el Producto Interno Bruto en alojamiento y servicios de comida en el primer semestre del año fue de $13,7 billones según el Dane, lo que implica un cumplimiento del 48 % frente a la meta que tenemos para el año completo.

En conectividad internacional se han recuperado el 59,8 % de las frecuencias aéreas que teníamos antes del inicio de la pandemia. Además, ya tenemos una recuperación del 62,4 % de las sillas semanales disponibles en 23 aerolíneas que conectan a Colombia con 22 países. Otra buena noticia es que 20 de las 31 nuevas rutas internacionales para 2021 ya están operando. Estos son signos alentadores que permitirán la llegada de más turistas extranjeros a nuestra nación.



Pero un gran reto está en la infraestructura…

En eso priorizamos 34 obras en 18 departamentos del país, entre los que se encuentra el Valle del Cauca, por un valor de $269.854 millones, las cuales generarán 4600 empleos. Su estado es que ya tenemos 4 obras terminadas, con una inversión de $43.553 millones, que representan el 12 % de las obras programadas. Adicionalmente, 27 obras están en proceso; 11 de ellas en ejecución, 16 en proceso de contratación y 3 en formulación por parte del ente territorial.

“En atracción de inversión buscamos que se amplíe la capacidad productiva, aumente la preparación del capital humano y la productividad de las empresas”. María Ximena Lombana Ministra de Comercio, Industria y Turismo

La industria ya empezó a avanzar con firmeza en su proceso de recuperación, ¿qué falta por mejorar?



Por otro lado, en julio el indicador de Seguimiento a la Economía del Dane, que es un buen predictor del comportamiento del PIB, creció 14,5%. Incluso la variación de julio estuvo 3,2 % por encima del mes anterior. Un aspecto positivo es que ese aumento se dio en todas las actividades, tanto las primarias como las secundarias y terciarias.

También son alentadores los datos del Índice de Producción Industrial, que en julio tuvo una variación de 13,5 %. Resalto el comportamiento de la industria manufacturera, que aumentó 20,1 %. Esta aporta al crecimiento económico y a recuperar los trabajos que se perdieron durante la emergencia sanitaria.

En julio también el comercio al por menor creció 26,9 % frente a igual periodo del 2020 y un 11,4 % frente a julio de 2019, es decir, antes de la pandemia de covid-19.

Estos datos nos permiten ser optimistas de cara a lo que será el último trimestre del año, que coincide con la esperada temporada de fin de año, cuando las empresas mueven un porcentaje muy alto de su producción y ventas.



El comercio exterior, especialmente las exportaciones, ¿sigue repuntando como se esperaba?



Las exportaciones de bienes no minero-energéticos, que son las que promovemos desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, aun en medio de la pandemia, muestran un comportamiento positivo. En lo corrido de este año, hasta julio, ascienden a US$9849 millones, un incremento de 21,8 % con respecto a igual período de 2020. Este fue el valor exportado más alto para los 7 primeros meses desde 2008. Pero frente a 2019 también crecen: lo hacen 7 %. Esto ratifica la tendencia positiva de esta clase de exportaciones.

Así que este comportamiento, sumado a la recuperación de la demanda mundial que se refleja en el aumento de las importaciones que hacen socios comerciales de Colombia, como Estados Unidos, Perú, España, Chile o Ecuador, por mencionar solo unos. A esto se suma la recuperación de los precios internacionales de los commodities, como el petróleo, que en julio registró un aumento del 73,8 % frente al año anterior; así como el carbón, que aumentó 194,7 %, o el café, cuyo precio subió 39,9 %, nos dan señales de que el panorama para el comercio exterior de Colombia es alentador.



¿Cuáles son los nuevos mercados que tiene en la mira nuestro país?

La política de este Gobierno se concentra en sumar esfuerzos para mejorar el aprovechamiento de los acuerdos comerciales vigentes con nuestros principales socios comerciales. Nos hemos trazado la meta de aumentar los flujos comerciales de bienes con mercados estratégicos y de interés del sector privado y así continuar diversificando el destino de nuestras exportaciones. Y una de esas metas es lograr acercamientos con Egipto, Marruecos y Sudáfrica (África), en los que hemos identificado oportunidades para productos colombianos, especialmente de la industria, el sector de alimentos y la agroindustria.

“En conectividad internacional se han recuperado el 59,8 % de las frecuencias aéreas que teníamos antes del inicio de la pandemia”. María Ximena Lombana Ministra de Comercio, Industria y Turismo

¿La gran apuesta de su cartera para el 2022 está enfocada en qué puntos?

Tenemos grandes desafíos para seguir impulsando la reactivación económica segura, avanzar en la transformación digital de las empresas y facilitar su inserción en los mercados internacionales.

En materia de reactivación económica segura trabajamos en 96 proyectos que buscan apoyar empresas de todos los tamaños, pero en especial a las micro y pequeñas, para recuperar el aparato productivo del país y facilitar su inserción en los mercados internacionales.

Estos proyectos se articulan en torno a cuatro grandes dimensiones: El primero es dinamizar el tejido empresarial y generar formalidad; el segundo es consolidar nuestra plataforma exportadora; tercero, hacer de Colombia un país más atractivo para la inversión y, cuarto, trabajar de la mano del sector turismo en su proceso de reinvención.



¿Pero qué hay con las empresas?

En cuanto al tejido empresarial, para diciembre de 2022 esperamos una mejora en la productividad y rentabilidad en 4500 empresas que se habrán beneficiado con las intervenciones en Fábricas de Productividad y a la vez se les habrá facilitado la formalización y simplificación de trámites, logrando la puesta en operación de la ventanilla única empresarial en 57 cámaras de comercio.

Para el sector empresarial mantendremos el plan de apoyo financiero de Bancóldex y del FNG, con programas y líneas de crédito con tasas y plazos favorables, que mejoren la solvencia y la liquidez de las empresas hasta alcanzar desembolsos por $79,2 billones en créditos. También continuará la puesta en marcha de instrumentos que respondan a las necesidades de los micronegocios, incluyendo un enfoque especial para poblaciones vulnerables, con programas de apoyo alcancen las 139.762 unidades productivas atendidas.

En el frente de plataforma exportadora, avanzamos en fortalecimiento empresarial y exportador con programas e instrumentos como Fábricas de Internacionalización, Plan Vallejo Exprés, Colombia a un Clic, aprovechamiento de nuevas oportunidades y facilitación de las operaciones comerciales a través de la VUCE.

Resultado de las acciones que se implementen, se espera que el flujo de exportaciones de bienes no minero energéticos y servicios revierta la tendencia decreciente de 2020, logrando $25.500 millones de dólares en 2022. En atracción de inversión buscamos que se amplíe la capacidad productiva, aumente la preparación del capital humano, la productividad de las empresas y mejore la competitividad del país y la creación de nuevos empleos.

La meta en este caso es que a 2022 alcancemos US$9800 millones en inversión extranjera directa no extractiva, a través de la atracción de megaproyectos de inversión de alto impacto, la relocalización de operaciones de empresas extranjeras exportadoras en el país y el nuevo régimen de Zonas Francas 4.0.

Finalmente, en el sector turismo continuaremos fortaleciendo los viajes domésticos, con el objetivo de lograr que 2.940.000 personas realicen turismo interno al 2022.

Para ello, seguiremos generando confianza entre los viajeros, certificando 3000 empresas y prestadores de servicios turísticos con el Sello Check In Certificado.

Dejaremos elaboradas 33 narrativas regionales para recoger la riqueza cultural de todos los departamentos. Además, serán entregadas 33 obras de infraestructura turística en 18 departamentos y 2 proyectos de Atracción de Inversión Turística entrarán en funcionamiento en San Andrés y Atlántico. Con estas estrategias se generarán grandes volúmenes de empleo y se dinamizarán las economías regionales.



El empleo formal es el gran reto del país, ¿cómo va la tarea de seguir mejorando los planes para aumentar la generación de puestos de trabajo?

Venimos trabajando en varios frentes para que, además de mejorar la productividad y el acceso a nuevos mercados para nuestras empresas, estas puedan contribuir con la generación de nuevos empleos.

Durante este último año hemos articulado 96 proyectos a través de la estrategia de reactivación ‘Nuevo Compromiso por Colombia’ a nivel nacional, que nos han permitido generar y preservar más de dos millones de empleos, cifra superior a la que se fijó para esta estrategia en 2020, que era de 1.900.000 empleos. También promovemos un portafolio de instrumentos que garantiza un contexto seguro y estable para el inversionista.



¿Pero qué se ha concretado?

Se creó, por ejemplo, el Régimen Tributario de Megainversiones, que ofrece beneficios tributarios para inversiones superiores a US$282 millones, que creen más de 400 empleos directos. Hasta el momento hemos atraído cuatro megaproyectos de IED, que van a generar más de 5000 empleos en sectores de telefonía móvil, gas, banca internacional y energía renovable. Son inversionistas de Estados unidos, Reino Unido y Japón.

En el sector de turismo también tenemos metas ambiciosas de atraer inversión extranjera y generar empleo: para 2022 esperamos consolidar 33 proyectos de infraestructura hotelera y de turismo por un valor de US$481 millones y una creación de más de 3200 puestos de

trabajo. También queremos fortalecer la inversión en infraestructura nacional del turismo y de aquí a 2022 esperamos tener listos 50 proyectos. Se han entregado 20 y las próximas 30 obras tendrán una inversión de 160.000 millones, y generarán 1800 empleos.

Tenemos claro que con la agenda de reactivación que estamos impulsando podemos tener una recuperación más rápida y un mayor crecimiento anual, que algunos centros de investigación económica ya ven por encima del 7 % este año.

Y recuerde que, cuando la economía crece por encima del 5 %, se genera más empleo y eso se refleja en bienestar de todos los colombianos, porque son nuevas oportunidades para todos, en especial para nuestros jóvenes y mujeres que han sido más golpeados por el desempleo en medio de la pandemia.



Ministra, una pregunta final, ¿qué ha sabido de la marca La 14, desaparecerá o hay algún camino para que siga en el mercado?



Sin duda la marca La 14 es un activo importante que puede ser útil en el proceso de liquidación que comienza. El Ministerio de Comercio desplegó sus mejores esfuerzos para conseguir una salida favorable a la empresa, sin embargo, con la decisión de liquidación en firme, el futuro de la marca queda en manos de los encargados de esta intervención. Ahora le corresponderá al liquidador del proceso, asignado por la Superintendencia de Sociedades, lograr el mejor aprovechamiento del patrimonio del deudor.