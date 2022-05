Por volatilidad de mercados, ahorro pensional tuvo una caída de $7,8 billones en el trimestre

Este año ha estado marcado por la volatilidad de los mercados, impulsado por eventos globales como el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, el aumento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales para controlar la inflación, el riesgo de recesión, el aumento en el número de casos covid-19 en China y, en el ámbito local, el riesgo político con la cercanía a las elecciones presidenciales.



Dicho comportamiento en los mercados impacta, en el corto plazo, a las inversiones. De hecho, millones de ahorradores de fondos de pensiones ya recibieron sus extractos del primer trimestre y, dentro del balance, pudieron encontrar una caída en los montos.



Según cifras de Asofondos, con corte a marzo el ahorro total propiedad de los trabajadores llegó a $352 billones, con una desvalorización de $7,8 billones, que está explicada, precisamente, por ese movimiento bajista de algunos activos de riesgo en el mundo en lo corrido del año.



"Este año presenta una coyuntura altamente desafiante para el mundo con impactos en los mercados a nivel global y Colombia no es la excepción. Vemos, de forma transitoria, una afectación en múltiples activos como la renta fija y la renta variable , que afectan los portafolios de inversiónen general, entre ellos los fondos de pensiones”, explicó Santiago Montenegro Trujillo, presidente de Asofondos.



Sin embargo, el presidente del gremio recordó que el ahorro pensional debe analizarse en la perspectiva de largo plazo y que el descenso en los saldos no afecta las ganancias en periodos más amplios, que son las que importan por la naturaleza del ahorro, que se construye durante toda la vía laboral, es decir, al menos 23 años.



“Cabe recordar aquel marzo de 2020, cuando sufrimos de lleno la pandemia del covid-19, siendo este el mayor desafío que ha enfrentado el sector y, aun así, cuatro meses después ya se había recuperado la caída. Es más, el cierre de 2020 marcó el tercer mejor año en ganancias históricas para el ahorro de los afiliados”, dijo Montenegro.



De hecho, si se analizan los datos de los últimos 12 meses, se registró una rentabilidad positiva de $24,95 billones, y de $72,5 billones para los últimos dos años. Además, desde 2011, cuando arrancaron los multifondos, las ganancias para los trabajadores suman $174,14 billones.

Para quienes están próximos a pensionarse, y quienes ya lo están bajo la modalidad de Retiro Programado, el gremio explicó que las desvalorizaciones han sido acotadas por la estructura del portafolio, que busca darle al afiliado una mayor estabilidad en su ahorro.



Cabe mencionar que 67% del ahorro de los trabajadores en los fondos de pensiones privados corresponde a rendimientos, “es decir, por cada 100 pesos de los afiliados, $67, son ganancia para ellos, resultado de la excelente gestión de las cuatro administradoras de su ahorro pensional”, explicó el presidente de Asofondos.