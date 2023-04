¿Por qué se ha desacelerado la venta de vehículos en Cali y el Valle? Hablan los empresarios del sector

El mercado de vehículos en el Valle del Cauca y en Cali se ha desacelerado, en lo corrido del año, como también ha sucedido en el resto del territorio nacional.



De acuerdo con la información de matrículas suministrada por el Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, en el primer trimestre de este 2023 en Cali se vendieron 3568 carros, 1356 menos que en este mismo periodo de 2022, cuando se matricularon 4924, registrando una caída del 27,5%. (Ver gráfico).



Según informó Oliverio García, presidente de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Andemos, en Cali solo en el mes de marzo se matricularon 1293 vehículos, presentando una variación negativa de -26,9%, frente al mismo mes de 2022, cuando se matricularon 1768.



Son varias las razones que explican este comportamiento y tiene que ver con las altas tasas de interés, el precio del dólar y la inflación.



El dirigente agregó que la desaceleración económica que se vive a nivel global ha conllevado a un alto endeudamiento de los hogares, por lo que muchos tienen temores a adquirir un carro nuevo.



Señaló que además los precios de los carros nuevos se han incrementado hasta en un 40% por razones como la fuerte devaluación del peso, la escasez de insumos para el ensamblaje y las afectaciones que ha traído la reforma tributaria.



“Este es el resultado de una desaceleración inducida para frenar la demanda”, anotó García.



Alberto Usma, propietario de un Sandero modelo 2010, dijo que aunque en varias oportunidades ha sentido los deseos de comprar carro nuevo, los elevados precios, le frustran su deseo.



“En este momento me da miedo endeudarme. Aunque en algunos concesionarios me ofrecen la retoma del carro, quedaría con una deuda muy alta que no podría pagar”, aseguró.



El Valle del Cauca es uno de los cinco departamentos del país que registró disminución en ventas en estos tres primeros meses del año.



Mientras que en el primer trimestre de 2023 se registraron 4098 unidades matriculadas en la región, en 2022 fueron 5558, con una variación del 26,3%. (Ver gráfico).



Para Karen Guevara, asesora especialista en venta de vehículos nuevos de Distribuidora Nissan, las ventas han mermado también porque con la llegada de la pandemia, la traída de vehículos se frenó y esto causó una disminución en los inventarios.



Otra causa, según la asesora, es que el mercado del usado se sobrevaloró al no haber carros nuevos para ofrecer.



“Ahora que los inventarios empezaron a llegar, algunas personas han empezado a mirar nuevamente los vehículos nuevos, pues entran a hacer comparaciones de precios y encuentran que las diferencias entre ellos no es mucha”, anotó.

El gremio cree que la compra de carros nuevos se debe incentivar para todo el parque automotor y no solo para los vehículos de carga pesada como pasa.

La situación del mercado en el país

La situación del mercado automotor es igual de desalentador en todo el país.



En el acumulado de los tres primeros meses del año se han matriculado 46.857 vehículos nuevos, presentando un decrecimiento del 18,4% respecto al mismo periodo del 2022.



Hablando solo de marzo se matricularon 17.244 vehículos, presentando una disminución del 17,2% respecto al mismo periodo de 2022.



Según un informe presentado por Fenalco y la Andi, las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y marzo fueron: Renault con 16,6%; Chevrolet, 13,9%; Toyota, 12,6%; Kia y Mazda con participaciones de mercado de 7,7% y 7,5%, respectivamente.

Las perspectivas del sector

El futuro del sector no se muestra muy alentador. Oliverio García, presidente de Andemos, señaló que aspiran a que en el año en el país se vendan 245.000 unidades, 30.000 menos que el año pasado. “El año arrancó muy lento, pues todavía hay mucha incertidumbre frente al futuro económico del país. El Gobierno debería generar incentivos para dinamizar el mercado, como por ejemplo la disminución del IVA al 16% para el resto de este año. Urge buscar mecanismos para que el parque automotor rote, pues este es un sector que aporta $160 billones a la economía en valores encadenados”, dijo.