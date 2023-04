FMI advierte que economía colombiana crecería solo un 1% este año

La perspectiva moderada del crecimiento de la economía mundial para este 2023, que plantea el Fondo Monetario Internacional, está basada en el impacto que están dejando las altas tasas de interés.



Según la entidad, ese incremento para intentar controlar la inflación tiene “efectos secundarios”. De ahí que prevén que el Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial crecería 2,8% este año y 3,0% durante los cinco años siguientes, “el más bajo en décadas”, estimó Fondo Monetario Internacional (FMI).



Recordó el organismo que “los efectos que el endurecimiento monetario pueda tener en el sector financiero pueden parecer preocupantes.



Hemos enfatizado reiteradamente que la lucha contra la inflación no será un camino fácil de seguir”, declaró el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, en rueda de prensa.



Cabe recordar que hace unos días la quiebra de tres bancos regionales estadounidenses y la compra precipitada de Credit Suisse por su rival UBS generó turbulencia en los mercados.



Para el FMI, la inflación seguirá siendo alta en 2023, en torno al 7% a nivel mundial, pero lo que más preocupa a la institución es la inflación subyacente, que excluye elementos más volátiles como los alimentos y la energía.



“La respuesta masiva de la mayoría de los bancos centrales está comenzando a acercar la inflación a su objetivo del 2%. Pero en algunos países la inflación no ha alcanzado su pico, lo que podría obligar a ir más allá en el endurecimiento monetario”, subrayó Gourinchas.



Teniendo en cuenta todo esto, el Fondo Monetario bajó su pronóstico de crecimiento económico para Colombia al 1,0% este año y 1,9% en 2024.



Sin embargo, el dato es aún más esperanzador que las proyecciones de otras entidades como Bancolombia, que esta semana actualizó sus pronósticos y estimó que el PIB del país variará 0,6%.



Según los investigadores de la entidad, se espera que la inflación inicie su descenso para eventualmente retomar la meta de mediano plazo. “El reto estará en sortear los desafíos de la incertidumbre desde fuentes internacionales -como las tensiones geopolíticas o las crecientes preocupaciones sobre la fortaleza del sistema bancario de los países desarrollados- y locales -como la evolución de las reformas actualmente en trámite en el Congreso”, dijeron.



Asimismo, los investigadores del Bbva calculan que la economía nacional tendría un repunte de 0,7%.



“Este resultado será liderado por el consumo público, que crecerá 5,9% en 2023 y 4,4% en 2024, además de la mayor ejecución de obras civiles en 2023, la recuperación de las edificaciones no residenciales en 2024 y la permanencia del crecimiento de las exportaciones en los próximos dos años. Al contrario, el consumo privado podría tener una ligera caída durante 2023”, dijo Mauricio Hernández, economista de Bbva Research para Colombia.

De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, este año la inflación en Colombia cerraría en 10,9%. En la actualidad los precios han variado más de 13% anual, según datos del Dane.

La región

Pese a todo, el FMI revisó al alza sus previsiones de crecimiento este año para Estados Unidos, la mayor economía mundial, hasta 1,6% (+0,2 puntos porcentuales respecto a las publicadas en enero), y 1,1% (+0,1 pp) en 2024.



Por países y áreas económicas, la organización financiera pronostica un crecimiento para Brasil este año de 0,9%, México 1,8%, Argentina 0,2%, Bolivia 1,8%, Ecuador 2,9%, Paraguay 4,5%, Perú 2,4%, Uruguay 2% y Venezuela 5%.



Centroamérica progresará por su parte 3,8% y el Caribe 9,9% y la economía de Chile en tanto se contraerá este año en un 1%.

La zona euro mejora hasta 0,8% y Reino Unido tendría recesión.

Según el informe del FMI, a nivel global hay varios riesgos rondando: una inflación ‘obstinada’, niveles de deuda elevados y una posible intensificación de la guerra en Ucrania.

China flaquea

China ejerce de locomotora económica mundial y su recuperación alivia los problemas en la cadena de suministro. Pero sus perspectivas tampoco son boyantes.

Tras abandonar la política de cero covid, la economía china crecerá en 2023 alrededor de 5,2%, pero se desacelerará a partir de 2024 hasta 4,5%, un porcentaje muy bajo para el país.

”Hay riesgos para la economía china en particular procedentes del sector inmobiliario. La reapertura también está marcada por un aumento en el consumo pero no tan alto como lo que hemos visto en otros países”, detalló el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas al presentar el informe.

Entre los riesgos que persisten en la economía este año está que la crisis financiera no esté contenida y que no se logre bajar la inflación.