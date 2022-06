¿Por qué los jóvenes le apuestan cada vez más a comprar vivienda? Estas son las razones

El paradigma de que los jóvenes no están interesados en adquirir vivienda propia por la vía de la financiación quedó en el pasado. En los últimos tres años este segmento de compradores ha dinamizado la economía.



De hecho, la central de riesgos Datacrédito, entidad que maneja la información crediticia de los colombianos, informó que el año pasado, en el primer semestre, la solicitud de préstamos de vivienda por parte de la población juvenil creció 81% frente al mismo lapso de 2019. En este año las solicitudes también muestran un buen comportamiento.



Un ejemplo es Juan Berón, un joven mercadólogo de 26 años, devenga 2 SMMLV (salarios mensuales mínimos legales vigentes), y hace un año tomó la decisión de apostarle a comprar vivienda propia. El inmueble que adquirió le costó $100 millones.



En contraste con otras generaciones, los jóvenes, hoy en día, ven en esta una importante posibilidad para invertir, la cual, a futuro les generará rentabilidad. “Yo personalmente creo que esta es una de las inversiones más seguras que hay porque es un activo de alta valorización que no sólo me permitirá hacer crecer mi dinero, sino también apostarle a algo que es seguro y que no pone en riesgo mi capital”, expresó Juan.



Al igual que él, muchos jóvenes, gracias a las facilidades actuales, deciden apostar por esta inversión, guiándose, principalmente, por una razón: contar con un activo propio que les genere un patrimonio y una inversión a futuro. Sin embargo, hay otros para los que esta inversión es una meta personal que persigue el objetivo de independizarse y empezar a construir su propio capital.



Este es el caso de Jaír Pérez, un joven de 25 años que está en la búsqueda de un proyecto de vivienda que ofrezca economía, proyección de alta valorización y calidad. “Comprar vivienda se traduce en un importante crecimiento económico para mí, más que un gasto creo que es un activo importante que me puede generar una ganancia futura y en lo personal, es clave para conseguir mi independencia”, expresó.



Es un hecho que los jóvenes mueven la economía del país, sobre todo la del sector de la construcción. El Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca, Bogotá y Atlántico son los cinco departamentos donde más compran vivienda nueva los jóvenes, según el Fondo Nacional del Ahorro, FNA.

En 2021, Bogotá y Cali fueron las ciudades donde se presentó un mayor porcentaje de compradores menores a 30 años, 41% y 35% respectivamente. El segmento VIS fue el que lideró las ventas con 52% en Bogotá y 43% en Cali.



En 2019, año en el que no existía la pandemia, la adquisición de vivienda por parte de los jóvenes entre 18 y 30 años tuvo un crecimiento del 85% respecto al 2018, de acuerdo con la constructora vallecaucana, Jaramillo Mora, que además registró que esa tendencia creciente, de clientes jóvenes que compraron vivienda, se ha mantenido en los últimos tres años.



Desde el 2018 (con corte a junio de 2022) la compañía constructora ha registrado que más de 67.641 jóvenes han comprado vivienda por primera vez en la región, donde el 62% de los compradores tenían entre 26 a 30 años y el 38% entre 18 y 25.



Esos datos son el resultado de un trabajo mancomunado entre el sector de la construcción y el Gobierno Nacional, que se han empeñado en dinamizar impulsar y reactivar el sector de la construcción apostándole a este segmento de compradores.



De acuerdo con información de algunas constructoras, el FNA y el Ministerio de Vivienda, aproximadamente, el 75% de los jóvenes compradores son empleados y solo el 25% son trabajadores independientes o cuentan con una empresa propia.



Conforme con datos registrados por Datacrédito, entre enero y junio de 2021, las solicitudes de crédito de vivienda de los jóvenes entre 18 y 27 años crecieron 89% frente al mismo periodo de 2019, asimismo, las operaciones de crédito de vivienda de las personas entre 28 y 40 años crecieron 22% y las de aquellos entre 41 y 52 años, solo crecieron 2%.



Es importante mencionar que la mayoría de estos jóvenes están interesados, en mayor medida, por la Vivienda de Interés Social (VIS). Estas construcciones no superan los 150 SMMLV y al ser entregados en obra gris, por ejemplo, les permite adaptar y reacomodar el espacio a su gusto personal. Construcciones eficientes, económicas y vanguardistas que ofrecen otros atributos como gimnasio, zona de picnic, zona social, canchas múltiples, entre otros atributos que hacen más llamativa la inversión y suponen un plus para la calidad de vida de los compradores.

Camacol, a través de Galería Inmobiliaria, destacó en un informe hecho en el 2021, que en ese año, el 43% de los compradores jóvenes de VIS eran menores de 30 años, mientras que solo el 23% se inclinó por viviendas No VIS.



Este fenómeno, en el que los jóvenes menores de 30 años se están interesando en adquirir vivienda y del que hace algunos años poco se conocía, es el resultado de una política de vivienda que le ha apostado a hacer de Colombia un país de propietarios.



Subsidios y facilidades

Otra de las razones por las que esta nueva generación se está inclinando por comprar vivienda son los subsidios y beneficios que ofrece el Gobierno. Por ejemplo, el Fondo Nacional del Ahorro, presta hasta el 90% del valor del inmueble, para personas hasta los 30 años, y estas sólo requieren aportar el 10% de la cuota inicial, además ofrecen tasas competitivas y el préstamo se puede extender hasta 30 años para que las cuotas sean flexibles.

Asimismo, el FNA cuenta con una línea de crédito llamada “Generación FNA”, la cual nació en mayo de 2021 como un apoyo para el programa gubernamental, Jóvenes propietarios. Este programa participa con el 22% de las radicaciones de créditos de la entidad y está dirigida a jóvenes entre 18 a 28 años, los cuales pueden acceder a un crédito hipotecario o leasing habitacional sin ser limitados por sus ingresos y además cuentan con el gobierno como su garante.



Durante el año de vigencia de la línea de crédito Generación FNA, con cifras al 2 de junio de 2022, 60.389 jóvenes se han afiliado y se han aprobado 13.833 créditos. Bogotá es la región con mayor número de subsidios otorgados por el programa Jóvenes Propietarios, 4.382 subsidios hasta la fecha, equivalentes al 30% de las asignaciones. A la capital le sigue Cundinamarca con el 11%, Antioquia con el 10%, Santander con el 9% y el Valle del Cauca con el 8%.



Datos del Ministerio de Vivienda revelan que desde que fue habilitado el programa Jóvenes Propietarios, en mayo de 2021, 14.640 jóvenes han adquirido una propiedad VIS, siendo beneficiarios de las condiciones preferenciales otorgadas por el gobierno y el Fondo Nacional del Ahorro, con el apoyo de los bancos, los cuales también se ha encargado de facilitar los créditos.



Susana Correa, ministra de vivienda, aseguró que cuando los jóvenes tienen ante sí la posibilidad de financiar hasta el 90% del valor de su vivienda, acceder a una tasa preferencial de un solo dígito y contar con el respaldo del Gobierno Nacional como fiador para su crédito hipotecario, el resultado es un incremento en el número de jóvenes interesados en comprar vivienda.



“Si a los anteriores beneficios le sumamos el subsidio de Mi Casa Ya, tenemos los elementos necesarios que explican por qué en la actualidad esta nueva generación se ha convertido en uno de los principales grupos poblaciones de Colombia que están más interesados en convertirse en propietarios de una vivienda”, dijo la Ministra.



Así las cosas, estos resultados son muy dicientes, pues en los últimos años los jóvenes se han interesado en adquirir vivienda, incluso más que otros grupos etarios, todo gracias a las condiciones que se han creado para que cumplir el sueño de tener vivienda propia no sea una utopía.