Polémica por venta de oro de Colombia previa al alza histórica en reservas internacionales

Una polémica se desató este viernes tras conocerse que en junio el Banco de la República vendió $1,8 billones de sus reservas de oro, equivalentes a dos tercios de las que poseía, semanas antes de que el metal alcanzara un máximo histórico.



Los inversionistas, como suelen hacerlo, buscaron refugio en el metal en medio de la pandemia del covid-19.



El hecho se hizo noticia esta jornada, cuando la agencia Bloomberg explicó que el banco vendió esa porción de su reserva a un precio promedio de 1.736 dólares por onza y luego, a principio de agosto, el metal alcanzó un máximo histórico de $2.075. Hoy en día se cotiza en unos US$1.950 la onza.



El senador y excandidato presidencial Gustavo Petro rechazó la decisión del emisor y recordó que hace unas semanas le pidió al Banco adquirir más oro para sus reservas, pero su petición no fue acogida.



"Pedí explícitamente en el Senado desde el mes de marzo, que el Banco de la República comprase oro con sus reservas, previendo el crecimiento de su precio, parece que la junta directiva hizo lo contrario, lo vendió", dijo en su cuenta de Twitter.

Según Bloomberg, Colombia es uno de los países con reservas de oro más bajas en el contexto latinoamericano.



Mientras que las reservas en oro del país representan alrededor de 0,4% de todas sus reservas, las de Venezuela equivalen al 77%, las de Bolivia, al 42% de Bolivia, las de Argentina, al 9%, las de México, al 4% y las de Perú al 3%.



Ni la junta directiva, ni el gerente del Banco de la República se han pronunciado sobre el tema. Sin embargo, el Departamento de Inversiones Internacionales del Banco le respondió a Bloomberg que "para administrar el portafolio de inversión de las reservas, el Banco de la República define portafolios teóricos o índices de referencia. La participación del oro en el portafolio de inversión se define dentro del ejercicio de construcción de dichos índices, al cual se incorpora como activo elegible con el fin de tener en cuenta su riesgo de mercado y su beneficio de diversificación frente a los otros activos de las reservas".



El analista económico Jorge Restrepo afirma que si bien el oro subió de precio después de que el Banco vendió sus reservas en junio, no por eso deja de ser una inversión especulativa y por eso el Banco de la República no acostumbra utilizarlo como reserva.



"El objetivo que define en qué se invierte y en qué no las reservas internacionales no es maximizar la rentabilidad o especular, es la seguridad y estabilidad. Por eso, hizo bien el Banco de la República al vender en el pico en junio y no comprar en marzo", señaló.

