Petro pide priorizar infraestructura educativa y agua potable en el presupuesto para 2023

El nuevo Gobierno sigue trazando la hoja de ruta para sus políticas del próximo cuatrienio. En cuanto al presupuesto de 2023, el presidente Gustavo Petro recalcó que priorizará rubros como el agua y la infraestructura.



“El agua potable es fundamental, Colombia no tiene en realidad en sus territorios excluidos agua potable. La privatización del servicio público no funcionó en el país”, añadió.



Petro explicó que la preocupación se extiende a la cifra de mortalidad en niños y niñas por falta de agua potable, con lo que será necesario garantizar este acceso que, según recalcó, no requiere de un proceso muy complejo para hacerse realidad ni tampoco de mucha inversión.



“Casi que una administración al empezar, primero tiene que decir: el agua, porque sin el agua no se puede vivir”, precisó el Presidente, quien también explicó que muchos de los problemas de desnutrición infantil no solo obedecen a la falta de alimento sino también a las dificultades para la ingesta de agua potable.



Por otro lado, y también enfocado a la primera infancia, el mandatario dijo que se requiere mayor foco en la infraestructura de carácter educativo.



Se espera, según ha informado previamente el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se presente un nuevo presupuesto con algunos ajustes a final de mes.



No obstante el jefe de cartera dejó claro que este documento (que dejó el predecesor), no incluiría los fondos que se esperan recaudar con la tributaria propuesta este mes.



Ocampo recalcó que una vez implementada la reforma, podía presentarse una adición presupuestal a inicios de 2023, pero dependerá de lo que se concrete en lo que resta del año.