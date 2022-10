Peso colombiano se ha devaluado 18,14 % desde la segunda vuelta presidencial

Desde el 21 de junio, después de que el presidente Gustavo Petro fuera elegido como la cabeza de la Nación, el peso colombiano se ha devaluado -18,14%, posicionándose como una de las monedas que más ha perdido valor frente al dólar, según cifras de Bloomberg con corte al 21 de octubre. En las primeras posiciones se encuentra el cedi ghanés (-40,73%), el dólar surinamés (-23,15%), la grivna ucraniana (-19,92%) y el peso argentino (-19,58%).



Además, como advirtieron varios analistas consultados, el valor del dólar podría, con altas probabilidades, llegar a los $5.000 este año. En la jornada de este viernes 21 de octubre, en una de las semanas más volátiles del mercado local, el dólar cerró a $4.913 en promedio, lo cual representó un alza de $28 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente.



Con este panorama cada vez más cerca, analistas aseguraron que es probable que el techo no sea este y que, incluso, estemos cerca de pagar $5.100 o $5.200 por cada dólar.



Aunque muy pocos expertos se atreven realmente a hacer proyecciones sobre el dólar, por ser un mercado muy incierto, el comportamiento de las últimas semanas ha demostrado que es posible llegar a la barrera de los $5.000.



La volatilidad en los últimas jornadas ha estado entre $80 y casi $90. Andrés Langebaek, director de estudios económicos de Grupo Bolívar, dijo que “al paso que vamos, y si el dólar sigue aumentando a tasas como la del viernes de semana de receso, cuando subió $145 en un día, podemos llegar a $5.000 mañana”.



Colombia, además, está repuntando sobre el resto de las naciones pares en la devaluación de su moneda. “Los días en que no hay movimiento, nos devaluamos; y los días en que hay movimiento, nos devaluamos mucho más que el resto”, aseguró Felipe Campos, gerente de estrategia de inversión de Alianza.



Con los mercados preocupados y a la espera de tomar decisiones, muchos se preguntan cuál es la clave para que este valor empiece a bajar. “Estamos en niveles no vistos antes, la única forma de intervenir este episodio tan fuerte en contra del peso colombiano es mandando señales que generen confianza”, aseguró Julio César Romero, economista jefe de Corficolombiana.



Además añadió que “el Gobierno debe entender que lo que preocupa a los mercados es la posibilidad de suspender la nueva exploración de hidrocarburos, las señales confusas sobre la política fiscal, el tema de no cumplir la regla fiscal y emitir deuda para financiar tierras o, por ejemplo, sobre la política monetaria y cambiaria con las señales del presidente Gustavo Petro en Twitter de control de capitales, todo eso es lo que ha generado esta aversión al riesgo y se refleja en nuestra depreciación tan fuerte”.



Por esa razón, aunque parte de esta tendencia alcista del dólar está explicada por un movimiento global que ha generado la devaluación de varias monedas, no solo latinoamericanas, sino a nivel mundial, se puede ayudar a mitigar la evaluación del peso frente al dólar cambiando algunas políticas del Gobierno que generen confianza en el mercado.



Mientras las monedas pierden valor frente al dólar, la divisa se mantiene fuerte, incluso a miras de una recesión en Estados Unidos en 2023. “El dólar está fuerte por la desaceleración económica y porque la gente está resguardándose en esa moneda”, aseguró Campos.



Esto pasa porque es la moneda en la que más confían a nivel mundial, por ser la divisa internacional por excelencia. “Esto también impulsado, en general, por la facilidad del país para generar empleos, de progresar y de tener cero riesgo a nivel mundial”, señaló Andrés Moreno Jaramillo, analista financiero y bursátil.



Romero aseguró que “siempre que hay incertidumbre, la gente se refugia en el dólar, sin importar cuál sea el factor de riesgo. Incluso una recesión en Estados Unidos genera que la gente compre dólar, y eso hace que a nivel global esta moneda gane contra todas las demás”.



Entre los factores internacionales que mantienen esta tendencia están: el alza de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, el impacto en el precio del combustible provocadas por la salida del mercado de millones de barriles de petróleo y recesión para el año que viene en Estados Unidos.