Panorama: el balance de Clara Luz Roldán al frente de la Gobernación durante el 2022

“En un 80% de ejecución avanzan los programas de desarrollo social y económica del Valle del Cauca. El 20% se terminará de ejecutar en el último año”.



La afirmación es de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, al término de la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2022, quien resaltó el balance sobre el cumplimiento del Plan de Desarrollo ‘Valle Invencible’.



En la presentación de resultados, la Mandataria explicó que se cumplieron los 13 pactos poblacionales suscritos con las comunidades para mejorar la calidad de vida de jóvenes, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, barristas y comunidades étnicas, entre otros sectores.



Al reconocer el apoyo de la Asamblea del Valle para hacer realidad los proyectos y programas, precisó que “vamos en un 80 % de ejecución, sobre todo en nuestros programas de desarrollo social y económica y tengo mucha fe de que el 20% que nos falta lo vamos a lograr en el último año”.



En cuanto a inversión social, uno de los programas es el de los comedores que permite dar raciones de comida caliente a cerca de 12.000 vallecaucanos vulnerables.



“Este es un programa para el que aseguró no cesará en insistirle al Gobierno nacional su apoyo con recursos para extender sus beneficios”, indicó la señora Roldán.



Ayuda a personas con discapacidad

Se destacaron las acciones por la población con discapacidad que, a través del deporte, la cultura y la educación, han encontrado espacios de inclusión para su desarrollo y aprendizaje.



Julio César Marín, usuario de la Sala Hellen Keller en la Biblioteca Departamental, recordó las oportunidades que le han brindado para su vida los programas que se adelantan para esta clase de población.



“He aprendido que pese a nuestra discapacidad el mundo no está cerrado para nosotros y hay inclusión en diferentes sectores. He aprendido braille y clases de sistemas, esto ha sido una bendición, es un apoyo muy importante porque nos enseña a surgir, he renacido y sé que valemos mucho para la sociedad”, explicó el señor Marín.



En cuanto a la población joven, la vinculación a la educación superior con el programa ‘Matrícula Cero’ beneficia a más de 26.000 jóvenes y los espacios culturales como el Freestyle avanzan con paso firme.

Crew Evolución Infinita, agrupación de jóvenes artistas de la comuna 11 de Cali, desplegaron todo su talento en el Centro de Danza y Coreografía La Licorera