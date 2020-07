Opinión: Aproveche mejor el IVA

Alejandro Cabra Hernandez

Existen dos caras de la moneda para sacar provecho al día sin IVA: aquellos que en la actualidad cuenten con empleo y además tengan ahorros, o aquellos quienes se encuentran desempleados y no tengan dinero suficiente para gastar en bienes distintos de primera necesidad (alimentos, salud, arriendo, servicios públicos, deudas).



Para los primeros, los tres días sin IVA le pueden generar beneficios, siempre y cuando usen ese ahorro para adquirir artículos que realmente necesiten y no vayan a usarlo solo una vez y luego queden guardados en el rincón más escondido de su casa.



“Uno realmente se da cuenta de las cosas inútiles que mal gasta, solo cuando se cambia de casa y nota que guarda muchas cosas que poco usa, impulsados por una rebaja, pensando que alguna vez le sería útil, pero ¡nunca lo fue!”.



Si este es su caso, solo haga cuentas y calcule ¿cuánto dinero tendría ahorrado si hubiera controlado sus impulsos de compra, y más bien hubiera depositado ese dinero en un producto de ahorro o inversión? Suficiente para tener en la actualidad un fondo de emergencia en el caso que estuviera desempleado.



Otro consejo es saber gastar de manera inteligente, lo cual significa no comprar de manera compulsiva y sobre todo, comprar cosas que mantenga su valor de venta en el tiempo, por si en un futuro se aburrió de él y quiere venderlo.



La mayoría de las personas no compran artículos con la intención de venderlos, olvidando que, ante una mala situación económica, una posibilidad para generar ingresos en el corto plazo será vender estos artículos usados a otras personas.



Así las cosas, el secreto está en procurar comprar artículos que sumen y no resten en sus finanzas. Por ello, si su próxima compra no tiene un valor de reventa importante, o le generé ingresos adicionales en los siguientes meses, deberá pensarlo dos veces antes de adquirirlo.



En cuanto a la segunda cara de la moneda, aquellos quienes se encuentran desempleados y no tengan dinero extra, estarán expuestos a endeudarse con la tarjeta de crédito, pues “cómo no aprovechar dicha oportunidad de descuento”. Tenga en cuenta que los descuentos no son un ahorro.



Además, si utiliza la tarjeta de crédito para pagar a un año, pagará un interés cercano al 27%. Esto quiere decir que si compra un artículo por un millón de pesos y lo financia a 12 meses pagara al final del periodo $1,270,000 más la cuota de manejo de cada mes. Por ende, allí se iría el famoso descuento del día sin IVA.



Pese a lo anterior, solo sería una idea variable comprar productos a crédito si los necesita para crear un negocio que le genere ingresos adicionales, y que estos paguen esta deuda. Si este no es su caso, trate de no endeudarse con la tarjeta de crédito dado que es un medio muy costoso. Además, tenga en cuenta que la actual coyuntura del Covid no se va a acabar en el corto plazo.