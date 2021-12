OPA de Gilinski por Sura podría terminar en fusión con GNB Sudameris y Bancolombia

Con la aprobación de la OPA por el Grupo Sura, que busca entre 25 % y 31 % de dicha compañía, fue publicado el cuadernillo de oferta y el primer aviso oficial. En este documento oficial se detalla el propósito de la presente oferta por parte del Grupo Gilinski, liderado por el empresario caleño Jaime Gilinski.



Según se lee en el documento, en caso de que el oferente obtenga una representación en la Junta Directiva, es probable que ponga a consideración de los demás miembros de la junta del emisor la posibilidad de llevar a cabo una alianza estratégica entre las instituciones financieras de Sura, Bancolombia y el conglomerado de GNB Sudameris.

La OPA de Gilinski busca quedarse con un porcentaje entre el 25 % y 31 % de Sura.

Sin embargo, este tendrá que ser aprobado en los órganos corporativos correspondientes del emisor y GNB Sudameris Colombia, incluyendo las mayorías estatutarias necesarias en cada entidad, así como el requisito sine qua non con las aprobaciones de las autoridades competentes.



En la misma línea, el oferente comunica que no hay ningún plan para promover ni la disolución o liquidación del emisor, el cambio de su sede en Medellín, los cambios en los órganos de administración, diferentes a, en ejercicio del derecho de voto que le correspondería como accionista.



Así mismo, Gilinski no ha tomado la decisión ni tiene la intención de promover una oferta pública de desliste de las acciones de Grupo Sura, ni ahora, ni en el futuro, según el documento oficial.