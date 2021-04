Ocho razones para no gravar a los colombianos que gozan de su pensión

Andrés Camilo Osorio

No hay duda que se requiere una reforma tributaria para que el Estado recaude los recursos necesarios para financiar las consecuencias de la pandemia, pero pensar en gravar a los pensionados no es adecuado, partiendo de la realidad que enfrentan.

Cuando un trabajador termina su ciclo laboral y activa su fase pensional, tiene al menos 8 cambios, los cuales tienen directa relación con su calidad de vida.

1) Se reduce su ingreso hasta en un 80% como resultado de la diferencia entre el salario y mesada.



2) Se incrementa el costo de la EPS para el nuevo pensionado, pasando de pagar el 4% de su salario de cotización cuando era empleado a asumir el 12% del valor de la mesada. Ejemplo: un trabajador activo tiene un ingreso total de $16.000.000, con lo cual le corresponde hacer un aporte a la EPS por $448.000. Cuando se pensiona obtiene una mesada de $8.000.000 y ahora deberá pagar $960.000 por el mismo concepto. En este caso el ingreso se reduce el 50%, pero el costo de la salud pública que asume el pensionado aumenta en más del 200%.



3) Si la empresa donde trabajaba le subsidiaba una parte del Plan Complementario de Salud, al retirarse de la misma, deberá pagar el 100% del costo de la póliza.



4) Por la edad se incrementa la necesidad de medicamentos, por tanto, deberá destinar mayor cantidad de dinero para la compra de los mismos, porque en muchos casos no son cubiertos por la EPS.



5) En muchas familias el ingreso del nuevo pensionado es el único porque la esposa no trabaja y los hijos aún están en la universidad.



6) Si fallece el pensionado y tiene un hijo discapacitado, la mesada que recibiría la familia también se vería afectada por el gravamen.



7) En Colombia los pensionados tienen tarifa plena para muchos servicios - el transporte áereo-. En otras palabras, no acceden a condiciones preferenciales que alivie sus bolsillos.



8) Durante toda la vida previa a la pensión la persona pago impuestos, descontados de su nómina. Desde mi óptica no es justo para una persona en su edad adulta, que su única o principal fuente de ingreso sea gravado.



No quiero sonar con un discurso populista, estoy convencido que se deben buscar los recursos para enfrentar la crisis. Lo que si nos generaría más equidad sería eliminar los excesos pensionales de ciertos pensionados privilegiados -ejemplo: un grupo congresistas- que son minoría con una alta carga fiscal y como he escrito el mayor ejemplo de inequidad en materia pensional en Colombia. Lo que no comparto es que se busque el recaudo en la enorme mayoría de pensionados que no tienen muchas opciones de generar otros ingresos distintos a su pensión y que no son personas ricas. Hay que explorar otras fuentes de financiación.



Director de 'Cómo me pensiono' - marcelo.@comomepensiono.com