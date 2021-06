Los 'salvavidas' para reactivar a los sectores de Cali más golpeados por la crisis

Alejandro Cabra Hernandez

Como un ‘salvavidas’ para sacar a flote a las micro, pequeñas y medianas empresas; a los jóvenes emprendedores, al sector cultural y trabajadores informales de Cali, se crea el ‘Fondo Solidario y de Oportunidades’, que fue aprobado por el Concejo y sancionado por el alcalde Jorge Iván Ospina la semana pasada, y que los empresarios estaban esperando su beneplácito desde inicios de este año.



Este proyecto que para muchos “es el más importante que se ha presentado en Cali para enfrentar la crisis actual”, es un gran paso para recuperar más de 170.000 empleos que se perdieron en la ciudad como consecuencia de la pandemia por covid, y asimismo, para la reactivación económica de las empresas que se vieron afectadas no solo por la emergencia sanitaria sino también por el reciente estallido social del país.



El fondo contará inicialmente con $50.000 millones para microcréditos, capital semilla y capital de trabajo, como una alternativa financiera para aquellos que necesitan acceder a la banca y por cualquier motivo no lo han logrado.

“Estará dirigido en tres líneas principales: capital de trabajo para aquellas personas que necesitan fortalecer su empresa a través de la compra de inventario, material de suministros; capital semilla para crear o fortalecer empresas y pequeños emprendimientos; y los microcréditos que estarán dirigidos a personas naturales a las cuales se está tratando de sacar de ese ‘gota a gota’ infernal”, especificó el concejal Roberto Rodríguez, coordinador ponente del Proyecto de Acuerdo 061 desde donde se crea dicho fondo.



Asimismo, precisó que los créditos tendrán un plazo máximo de 36 meses y hasta 12 meses de gracia; los préstamos serán por un monto de 25 salarios mínimos, es decir, cerca de $23 millones.



En un mes, máximo dos meses, debe estar arrancando en forma este fondo. Así lo pidió el Concejo de Cali: “al fondo le dimos un plazo máximo de un mes para iniciar operaciones, fue una exigencia, en ese tiempo debe empezar los desembolsos”, dijo Rodríguez.



En este sentido, la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Santa, comentó que se está trabajando en el decreto reglamentario.

“Estamos haciendo el análisis de los sectores más afectados; en reuniones con el Comité Interinstitucional del cual hace parte el Alcalde, la Secretaría de Desarrollo Económico, el Director de Hacienda, del Departamento de Planeación y el Departamento Jurídico, y vamos a tener unos invitados especiales que sean estos sectores afectados para que contribuyan a todo lo que es la articulación del decreto reglamentario. Paralelamente estamos haciendo reuniones con operadores de segundo piso para ver cuál es el más idóneo”, precisó.



Una vez se tenga el decreto reglamentario firmado por el Alcalde, “saldremos a hacer la firma del convenio interadministrativo con el operador del segundo piso, quien dispondrá y negociará las líneas que quedan para salir a trabajar”.



De estos, ya se ha tenido acercamiento con Infivalle, Bancóldex, el Banco Agrario y diferentes operadores del Banco W, entre otros, “se hará la evaluación y lo haremos pública de por qué se escoge el operador”, indicó la funcionaria.



Cabe recordar que ni la Administración ni ninguna entidad estatal puede operar los créditos, “debe ser tercerizado y lo debe manejar alguna entidad que no funcione con los parámetros normales de la banca ordinaria porque sino no hacemos nada. Pero sí debe existir algún tipo de garantía de que el dinero sea devuelto porque debe estar girando entre las diferentes personas”, anotó el concejal Fernando Tamayo.



Por otra parte, la cabildante Diana Rojas aclaró que “el Fondo prioriza y casi que limita las ayudas a pequeños empresarios y trabajadores que no hayan recibido subsidios u otra ayuda estatal directa a sus negocios en medio de la crisis (como es el caso del PAEF que subsidia la nómina). Ahora, el que no sean beneficiario de otros programas es una medida de equidad social para que aquellos que no han recibido ninguna ayuda, tengan más opciones para acceder al Fondo”.



En todo caso, la definición de beneficiarios así como las condiciones de los créditos deberán ser reglamentadas por el Alcalde.



Y de hecho, los empresarios están expectantes esperando los requisitos para poder acceder.



Incluso, así lo manifestó Manuel Pineda, presidente de Asobares Capítulo Valle, quien señaló: “Estamos esperando con ansias que nos diga cuáles van a ser esos requisitos para ser parte del fondo; es muy importante porque es un recurso que no hemos podido recibir por parte de la banca privad. Esperamos poder recuperarnos un poco y ponernos al día con gastos y deudas que acumulamos durante 15 meses”.



No obstante, agregó: “lo ideal es que no entre por la banca privada porque nos va pedir requisitos que no tenemos y hay que buscar la forma de cómo van a irrigar esos fondos hacia las personas que venimos en una crisis, la mayoría tiene registro en Datacrédito”, dijo Pineda, quien mencionó que espera que sean más de 1000 establecimientos nocturnos los que puedan acceder a este fondo recuperarse.



Entretanto, el director ejecutivo de Acodres Regional Pacífico, Brany Prado, también comentó que la aprobación del fondo solidario es positiva, “en la medida que el recurso sea operado no a través de ninguna entidad bancaria que ya haya cerrado las puertas a diferentes establecimientos”.



Y añadió: “el fondo tiene que tener una intervención real de las agremiaciones nacionales, donde hagan una verificación y un listado de necesidades que esté ajustado a la realidad actual del empresario”, comentó Prado, quien a su vez subrayó que aunque no conocen la cantidad de dinero que será destinada para el sector gastronómico, “esperamos que sea una gran parte porque son generadores exponencial de empleo”.

¿De dónde salen los recursos?

Aunque al inicio se había dicho que del crédito del empréstito -$650 mil millones- se destinarán $30 mil millones para el ‘Fondo Solidario’ ($10.000 para el sector artístico y $20.000 para prestar), el alcalde Ospina afirmó que se añadirán otros $20 mil millones -de los $60 mil millones destinados para la Avenida Sexta- para que así en total el fondo arranque con $50 mil millones.



No obstante, desde el Concejo se ha pedido que debido a la situación actual y para obtener una mayor cobertura, “se requiere no menos de $100.000 millones del empréstito. Esperamos que de aquí a dos meses se aumenten los otros $50 mil millones”, aseveró el cabildante Roberto Rodríguez.



Es preciso aclarar que este fondo nace del 5 % del valor correspondiente a la estampilla Prodesarrollo. Es por esto que el concejal Fernando Tamayo considera que el fondo “como principio es muy bueno, pero tienen una inmensa debilidad y es que como está soportado depende de la decisión del Alcalde; la fuente de financiación es la estampilla Prodesarrollo que solo genera $2600 millones al año, siendo optimista. Es una debilidad porque no sabemos qué puede pasar el próximo año”, dijo.



En este sentido, la Titular de Desarrollo Económico, enfatizó que el 5 % de la estampilla Prodesarrollo, va dirigido a capital semilla, “que en promedio anual serían entre $3 mil -$4 mil millones; el objetivo es que como Alcaldía pongamos un primer recurso pero más adelante, invitar tanto el gobierno nacional, departamental y grandes empresarios. Y ojalá pudiéramos establecer políticas públicas que ayudaran a conseguir recursos tanto privados como de cooperación internacional”.



A propósito: Fondos para la reactivación en el Valle

Más de $50 mil millones destinará la Gobernación del Valle del Cauca a través de los fondos de reactivación económica para beneficiar a mujeres, jóvenes emprendedores, microempresarios, personas con discapacidad, que han sido afectados por la pandemia y el Paro Nacional.



“Para este semestre están abiertas las inscripciones para la convocatoria Valle INN Municipios 2021 que cuenta con $13.740 millones. Las personas podrán inscribirse hasta el próximo 15 de julio”, comentó la gobernadora Clara Luz Roldán.



Y agregó: “estamos adelantando otras convocatorias como Valle INN ‘Somos Capaces’ para las personas con discapacidad, sus cuidadores, y Valle INN Comunas, que va a tener más o menos $12.000 millones porque eso es lo que hemos medido en las comunas que ya aprobaron y nos hicieron saber que quieren estar dentro de esta iniciativa”.



Asimismo, se tienen habilitadas otras convocatorias como ‘Somos Invencibles’, donde mujeres y población diversa del Valle podrá inscribirse hasta el 1 de julio y participar por el apoyo para la reactivación de sus unidades productivas.



Además, se tiene convocatorias especiales para la población juvenil. Se estableció que el 30% de los emprendimientos favorecidos en las convocatorias que se lancen este año a través de diferentes secretarías serán para población entre los 18 y 28 años.



Las personas que deseen postularse puede ingresar a la página web www.valledelcauca.gov.co.