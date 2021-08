Los resultados positivos de la economía que tienen optimista a Minhacienda

Con pie derecho empezó el examen de la reforma tributaria o proyecto de ley de inversión social en las comisiones económicas del Congreso de la República, al ser aprobado a mediados de la semana.



Ahora pasará a las plenarias del Senado y de la Cámara, donde se espera que los partidos le den el sí. Por lo menos el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, confía en que así será y que en la segunda semana de septiembre esté completamente aprobado, para que pase a sanción presidencial.



El jefe de la cartera de las finanzas públicas dice que está satisfecho con los avances que ha tenido el proyecto porque todos los partidos, incluyendo los de la oposición, tienen conciencia de que se trata de una iniciativa social que pretende mantener el empleo y darles la mano a millones de colombianos que están en condiciones de vulnerabilidad por el impacto que ha causado la pandemia.



En diálogo con El País, hace un balance de la reforma y agrega que la economía ya empezó a despegar.



¿Confía en que el proyecto de inversión social seguirá con buenos resultados?



Pues mire, yo creo que fue muy positivo el resultado de la primera discusión. Ver una votación de casi 70 votos a favor y 3 en contra con participación en el sí del partido del Gobierno, de los independientes y de la oposición es una demostración de que aquí hay un proyecto que reúne a Colombia y lo hace porque tiene como corazón lo social, tiene como corazón a los colombianos más vulnerables, a esas familias que quieren una renta básica de emergencia, a esos jóvenes que quieren tener acceso gratuito a la educación superior porque vienen de familias vulnerables, a esos micros y pequeños empresarios que necesitan un subsidio a la nómina porque fueron afectados y tienen problemas de liquidez, y a esos jóvenes y adultos que quieren tener una oportunidad laboral. Creo que eso reúne a los colombianos y a todas las visiones del país.



Me parece que eso es muy importante para la discusión que tendremos en plenaria tanto de Senado como de Cámara.

¿Finalmente el recaudo será de cuánto?



Allí no va a haber variación, sigue siendo el mismo, es decir, $15,2 billones. Sin embargo se contemplan dos nuevas fuentes de ingresos en el articulado nuevo.



Uno está relacionado con facilidades de pago en materia tributaria, tanto a nivel nacional como a nivel local, que creo que es muy valioso porque nos permitiría recaudar cerca de $0,6 billones en los próximos doce meses y, segundo, habrá facilidades para la movilización de activos incautados a la mafia, que nos permitirá tener un potencial de alrededor de $1,4 billones en activos inmobiliarios, aunque eso dependerá de la enagenación, y unos $2,4 billones de sociedades de comercialización.

Eso no será de la noche a la mañana, es un proceso, pero es un potencial importante hacia el futuro del país.



Lea además: Reforma tributaria fue aprobada por el Congreso en primer debate



Se acogieron propuestas de las Mipymes y la extensión del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef)…



Lo que se acogió como mecanismo diferencial es fortalecer el régimen simple, que es esa herramienta que beneficia hoy a la micro y pequeña empresa, que además contribuye a la formalización y al ampliar el umbral. Consideramos que alrededor de 400.000 micros y pequeños empresarios puedan hacer parte de este beneficio de tarifa distinta que, entre otras razones, es mucho más baja que la que tendría cualquier empresa.



Y con respecto al Paef, en principio lo que diría es que aplicaría para este año desde mayo, con un beneficio entre ese mes y junio para empresarios afectados por los paros, pero después de un proceso de evaluación, de verificación y de identificación de fuentes de financiación existiría la disponibilidad presupuestal de eventualmente poder extenderlo. Naturalmente la disponibilidad presupuestal es un requisito sine qua non.



¿Cuál es el siguiente paso?



El proyecto pasa ahora a plenarias de Senado y Cámara y yo aspiro a que se dé esa discusión entre el 7 y el 12 de septiembre. Dependemos del debate para su aprobación en esos días, pero tengo confianza.



¿Qué tanto ayuda este proyecto de ley al empleo, que es el principal reto del país?



Esa es la apuesta y por eso en este proyecto de inversión social hay subsidios a la nómina para jóvenes, mujeres, adultos, para personas en situación de discapacidad, también hay un subsidio a la nómina para proteger 400.000 empleos de las micros y pequeñas empresas y hay un compromiso para apoyar a las pequeñas empresas en materia tributaria.



¿En total, cuántos colombianos se beneficiarán con esta reforma tributaria?



Con esta iniciativa, más otros programas sociales del Gobierno, se benefician con planes sociales alrededor de 25 millones de colombianos, que es casi la mitad de la población de este país.

"El PIB para el 2022 lo estimamos por encima del 4%, por lo menos eso esperamos para el primer trimestre del año”. José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda

Ministro, esta no es una reforma estructural y seguramente el próximo Gobierno tendrá que presentar otra, ¿usted qué piensa?

​

Pues mire, esta reforma logra reducir el déficit fiscal, generará un superávit fiscal primario en el 2024 y 2025 y reducirá la deuda pública en el 62 % del PIB, lo cual la estabiliza. Si se quiere algo más, seguramente se tendría que discutir en el próximo Gobierno y será él el que examine el camino más apropiado.



¿Cuál es su mayor desafío?



Pues que se logre aprobar esta reforma, hay que hacerle tránsito en el Congreso para ello, pero también que se apruebe el Presupuesto General de la Nación para el 2022, avanzar en el uso de los derechos especiales de giro en beneficio del país, que el desempeño de la economía de este año sea muy exitoso y que crezcamos por encima del 6 % y en el 2022, por lo menos en el primer trimestre, crecer por encima del 4 %.



Pero hay perspectivas de que podamos crecer más del 8 % este año…



Yo he sostenido una tasa de crecimiento del 6 %, pero he visto que fuentes nacionales e internacionales hablan del 7 %, 8 % y hasta del 9 %. Cualquiera de esas tasas por encima del 6 % será muy positiva para Colombia.



El país sigue en pandemia, ¿qué pueden esperar los colombianos más vulnerables?

​

Continuar en el proceso de reactivación económica, de recuperación del crecimiento, de generación de empleo y avanzar rápidamente en el proceso de vacunación, que todos los colombianos tengamos conciencia de que vacunarnos es indispensable porque eso también nos va a ayudar en la reactivación económica.



Aquí seguimos trabajando con todo el rigor y el esfuerzo y con la convicción de que entre todos saldremos adelante como Nación. Colombia es un país que suele brillar en medio de las adversidades y suele sacar lo mejor de sí mismo cuando enfrenta momentos difíciles como este.

Lea también: Más caleños creen que situación económica mejorará en próximos meses



¿Su gran satisfacción cuál es?

​

Yo creo que tenemos un proyecto que ha reunido a personas que piensan distinto, pero que todos tenemos la conciencia de que lo social hoy es prioritario.



¿Piensa que el 2022 será el año del despegue de la economía?



No, pienso que es este mismo año. Y creo que tendrá un mejor despegue en los próximos dos trimestres.



¿Cómo va la tarea de recuperación del grado de inversión?



Hay que abonar el camino y nosotros estamos en el plan de pavimentarlo para llegar allá con inversión social que garantice la sostenibilidad fiscal, con el crecimiento que estamos teniendo y con un esfuerzo que se viene haciendo muy exitosamente aumentando nuestras exportaciones, particularmente las no mineras, que entre otras razones, para mi satisfacción, después de haber trabajado en esa cartera, en el primer semestre de este año mostraron el mejor resultado en los últimos ocho años en cuanto al valor. La agroindustria va muy bien y la industria está mejorando bastante en ventas externas y los servicios van a empezar a arrancar con la recuperación del turismo y otros sectores.



¿Usted siente que estamos saliendo adelante?



Sí señor, yo siento que el país lo está haciendo. Mi mayor satisfacción es que a los colombianos les vaya mejor, que tengan empleo, que esos jóvenes con los que me he reunido satisfagan sus sueños de educación superior, de obtener oportunidades laborales y la idea es darle soluciones a la gente.



¿El dólar seguirá su volatilidad?



Esa tasa de cambio está respondiendo especialmente a hechos internacionales, a la presión de la reserva federal de los Estados Unidos, a las decisiones de tasas de interés de otros países, a los anuncios de la reserva federal. Nosotros tenemos que seguir viendo el panorama de nuestra economía y seguramente la Junta Directiva del Banco de la República tendrá que evaluar cuál es la mejor decisión de cara a las tasas de interés.



Buena parte de los colombianos esperaban que el Gobierno ampliara la Emergencia Sanitaria por los beneficios que representa...



Sí, creo que haberla ampliado es conveniente para entender que seguimos en medio de una pandemia y que debemos ser cuidadosos. Todos nos debemos seguir cuidando con el distanciamiento social, el uso del tapabocas y de la gel antibacterial, pues no hay duda de que para la reactivación es mucho mejor.



Creo que lo mejor es que los colombianos, así ya estén vacunados con el esquema completo, tengan conciencia del cuidado.