Las estrategias del sector automotriz para vender carros en plena pandemia 

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Desde que el Gobierno Nacional permitió la reapertura del sector automotor y con ella venta de vehículos, la industria ha venido lanzando una serie de propuestas para que los colombianos adquieran los ‘cero kilómetros’ y de esa manera volver a dinamizar este segmento de la economía.



El reto no es fácil, ya que voceros del sector consideran que en el 2020 se dejarían de vender alrededor de 100.000 vehículos nuevos, lo que llevaría a que en este año la comercialización de autos alcance las 165.000 unidades.



En carta enviada al presidente de la República, Iván Duque, el presidente de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Andemos, Oliverio Enrique García Basurto, le planteó que con el ánimo de reponer las unidades que se esperan perder este año, “ponemos a su consideración incluir en el programa de medidas adicionales para promover el consumo, conservar el empleo y ayudar a la salud financiera de las empresas del sector, excluir del cobro directo de IVA e Impoconsumo a la compra de un contingente de 100.000 vehículos particulares en los próximos 5 años para incentivar la desintegración física de las unidades de más de 10 años de manera voluntaria”.



Agregó que el impacto fiscal para este contingente de 100.000 vehículos particulares (automóviles, camperos y camionetas) por exoneración del pago de IVA e Impoconsumo se estima en $1,5 billones “que serían cubiertos por la reducción en gastos de salud pública asociados a la degradación de la calidad del aire y en los ahorros de reservas por importación de combustibles derivados de las mayores eficiencias en consumo de combustibles. Confiamos que esta recomendación permita modernizar nuestro parque automotor con programas de mejores prácticas y que ayudarían a mejorar la eficiencia del Estado”, indicó.

De acuerdo con el señor García, en una crisis sin precedentes, el coronavirus entró a destruir las cadenas de valor en todos los sectores, causando enormes problemas de liquidez en las empresas y países. “Como gremio activo de la comunidad para combatir la pandemia de coronavirus, la Asociación está muy comprometida a reconstruir la economía de la mano del Gobierno Nacional”, señaló.



En Colombia, los programas de incentivos fiscales a la compra de vehículos de cero y bajas emisiones, así como el programa de modernización del parque de camiones pesados han demostrado ser muy eficientes toda vez que han tenido un desempeño extraordinario en el 2019 y aún el 2020, siendo los únicos segmentos que a pesar de la pandemia, en mayo registraron variaciones positivas frente al mismo mes del año pasado, del 48,5% y 47,5% respectivamente.



Pero el vehículo particular carece de un programa de incentivos por reposición voluntaria, “siendo una de las pocas opciones que el coronavirus nos permite para movilizarnos de manera segura y responsable, para no contagiar y no ser contagiado. A su vez, estimular el consumo de vehículos por medio de programas de reposición, permite mejorar la calidad de vida de la población con fuentes móviles más limpias y un transporte más seguro y eficiente, contribuyendo además a la competitividad del país”, explicó.



Por otro lado, las marcas y concesionarios del país se pusieron a la tarea de lanzar atractivas y tentadoras ofertas para enamorar a los clientes e incentivar la compra.

Móntese y pague después



Entre las alternativas que más fuerza está teniendo en este momento se destaca la de llevar el carro ahora mismo y empezar a pagar las cuotas en el 2022.



De igual manera, los puntos de venta de las marcas nacionales y algunas de origen asiático les ofrecen a los clientes sendos planes de financiación de los ‘cero kilómetros’. Algunos de ellos no incluyen cuota inicial, otros una cuota inicial que corresponde al 10%, 20% y hasta el 30% del valor del vehículo.



En cuanto a los plazos de financiación, buena parte de los concesionarios les permiten a los clientes períodos hasta los 84 meses para cancelar el vehículo, con tasas de interés competitivas.

Algunas cifras



En mayo pasado, el segmento que más vehículos vendió fue el de automóviles con 3.708 unidades, le siguieron los utilitarios con 3.083, los comerciales de carga con 712 y las camionetas con 690.



Vale la pena señalar que los vehículos comerciales de carga de más de 10,5 toneladas, fueron los que más se vendieron en el quinto mes del año. le siguieron los híbridos.