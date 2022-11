Las críticas del Presidente de Fenalco al Gobierno por eliminar Día sin IVA de diciembre

El comercio organizado colombiano aún sigue desconcertado por la decisión que tomó el Gobierno Nacional de echar para atrás el día sin IVA que estaba previsto para el 2 de diciembre.



A pesar de que la inflación y el dólar están por las nubes, al igual que las tasas de interés, esta industria tenía las esperanzas puestas en que las ventas iban a ser las mejores del año 2022.



Entre $12 billones y $14 billones estimaban las ventas de ese día, cifras que son insustituibles, según el presidente de Fenalco, el gremio que agrupa a los comerciantes del país, Jaime Alberto Cabal Sanclemente.

Ahora las apuestas están en los días de descuentos y en las jornadas que cada tienda o almacén de cadena dispongan en lo que resta del año.



El señor Cabal Sanclemente habló de esto, de la recuperación de Venezuela como socio comercial de Colombia, del empleo y de la economía.



¿Cómo interpretó la decisión del Gobierno Nacional sobre la no realización del día sin IVA, faltando semana y media para desarrollar la jornada?



Para nosotros es una decisión equivocada y lamentable, trae muchos más perjuicios que beneficios, respetamos la decisión, pero no la compartimos.



¿Ya no hay ninguna esperanza de que esta semana el Gobierno recapacite?



Yo creo que las señales son claras porque a pesar de la eliminación de los días sin IVA del año entrante, ya se había concertado en la Reforma Tributaria y había quedado conciliado en la ponencia que este 2 de diciembre se realizaba la última jornada.



Hay una señal clara de que no se quiere realizar el día sin IVA. Las esperanzas son nulas. Al Gobierno Nacional no le caía bien el día sin IVA.



¿Piensa que el error estuvo en la manera como quedó redactado ese punto en la Reforma Tributaria, que estipulaba los días sin IVA como una opción?



Sí, pero Fenalco le manifestó al Ministro de Hacienda y al Congreso las razones económicas, técnicas y sociales de los beneficios del día sin IVA, la posibilidad de comprar un 19% más económico es un beneficio para todos.



Pero el hecho de retroceder en la decisión quiere decir que hay razones más de fondo, seguramente son más de índole político que económico.

El Ministro se convenció de las bondades, avaló los textos de la Cámara y el Senado, así que pensamos que fue más una decisión del Presidente. Tendrá sus razones, respetables, pero que no compartimos.



¿Entonces ahora cuáles van a ser las apuestas del comercio para crecer las ventas?



La propuesta es hacerles un llamado a los colombianos para que aprovechen todo el fin de semana que empata con el lunes, cuando se realizará el ‘Cyber Monday’. A través de diferentes plataformas digitales tienen la opción de encontrar precios mucho más económicos en el comercio. Yo diría que entre el 15% y el 30% de las compras navideñas se realizarán durante este fin de semana, aprovechando estos eventos.



Esta es la oportunidad de poder comprar mucho más económico en esta temporada decembrina.



¿Qué más tienen en mente?

Mire, las ventas del día sin IVA que ascendieron, en promedio, entre $10 billones y $11 billones el año pasado son insustituibles. El pronóstico del último día sin IVA iba a estar entre $12 billones y $14 billones y no creo que ese nivel de ventas se puede compensar con las que se realicen durante este fin de semana y el lunes. Las de este fin de semana podrán llegar a $5 billones ó $6 billones.



Gran parte del comercio quedó abastecido con niveles de inventarios muy altos, la esperanza es que la gente responda en la temporada de diciembre, pero lo cierto es que ya no hay ningún otro evento que lo pueda sustituir y, repito, no solamente es para los comerciantes, sino para los colombianos e incluso, para la economía, ya que el día sin IVA tenía un efecto contracíclico en momentos de una alta inflación, cuando la economía empezó a desacelerar.



Es lamentable que no haya la posibilidad de sustituirlo y muchos comerciantes están muy preocupados con esta situación.



¿Pero le preguntaba qué más van a poner en marcha?



Cada establecimiento de comercio va a tratar de hacer algunas promociones a lo largo de la temporada, pero las ventas que generaba el día sin IVA son insustituibles. Seguramente gran parte de los comerciantes terminará el año con un nivel de inventarios bastante alto.





¿Cambiando de tema, cómo le fue a la comitiva de empresarios en Venezuela?

​

Viajamos 40 empresarios, la misión era exploratoria desde el punto de vista comercial, nos reunimos con cerca de 80 empresarios y dirigentes gremiales, además, con el Gobierno, estuvo la Vicepresidenta de la República de Venezuela. La verdad es que los resultados prometen a futuro, varios negocios lograron cerrarse.



Fenalco le está apostado a esas relaciones con el fin de que se puedan concretar muchos negocios, pero hace falta todavía que los dos gobiernos terminen de definir una serie de aspectos en el marco legal, financiero y aduanero para los empresarios de los dos países.



Somos optimistas, pero vemos que el proceso va lento por parte de los gobiernos.



¿Los empresarios tienen confianza de que esta vez sí les pagarán a tiempo?

​

Hay una esperanza de que las cosas vayan a mejorar porque también se ve un mejor nivel de recuperación económica en Venezuela y un mayor entusiasmo de los empresarios venezolanos, a tal punto que la primera fórmula de pago que se ha planteado, es el prepago y, en ese sentido crece la confianza de los empresarios colombianos en poder despachar y no correr riesgos con los recursos producto de sus ventas.



¿Venezuela podrá volver a ser el gran socio comercial de Colombia?

​

Pensamos que la recuperación se va a dar, pero alcanzar los volúmenes como cuando era el gran socio comercial de Colombia es muy difícil porque también el tejido empresarial venezolano ha disminuido mucho a raíz de la situación que ha pasado.



¿Hoy tenemos una inflación alta, un dólar por las nubes y unas tasas de interés que siguen subiendo, qué es lo que más le preocupa de todo esto, de cara al 2023?



Todo lo anterior, preocupa mucho el decrecimiento de la economía. Ya se empieza a ver la desaceleración y por supuesto, preocupa el escenario inflacionario y la volatilidad del dólar porque gran parte de los insumos, materias primas y productos son importados y a ese nivel del precio del dólar va a generar mucha más inflación.



¿Ya quedó lista la Reforma Tributaria, se hicieron algunos ajustes, pero qué opinión le merece?

​

La Reforma Tributaria va a afectar a todos, cuando uno analiza la combinación de los impuestos la conclusión es que esto va a afectar el ahorro pensional de los colombianos, va a afectar el consumo y la inversión. Todo eso lleva a afectar el crecimiento del PIB. Impuestos como los que se aprobaron van a tocar las clases populares.



¿Usted cree que va a haber generación de empleo con todo lo que se viene?

​

Va a ser muy difícil que haya un escenario bueno para generar empleo, sobre todo si llegara a pasar la Reforma Laboral, que sumada al nuevo salario mínimo y a la disminución de la jornada semanal que comenzará a aplicarse el año entrante, puede generar extracostos laborales por encima del 30%



¿A propósito de eso, algunos economistas piensan que el alza salarial no puede pasar del 13% porque se pone en riesgo el empleo, usted cómo ve ese escenario?



El alza salarial debe ser para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y los salarios, lo cual debería estar en niveles de lo que se menciona en la Constitución: la inflación más productividad.



Un porcentaje más allá de lo que resulte se convertiría en una decisión más política que económica, lo cual tendría afectación sobre la generación de empleo.