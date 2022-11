Comerciantes le insisten al Gobierno que se realice el Día sin IVA

Luego de que el pasado martes se diera a conocer un borrador de decreto, en el que el Gobierno Nacional anunció que se eliminará el Día sin IVA, programado para el 2 de diciembre, varios sectores, tanto del comercio tradicional como electrónico, han pedido que se reconsidere la medida.



De lo contrario se frenará una jornada de alto consumo y de no realizarse dejaría millonarias pérdidas para los sectores de la economía.



Sin embargo, el presidente Gustavo Petro aseguró que se deben tomar medidas que incentiven la compra y venta de productos colombianos y no de bienes importados.



Pensamiento que dejó reflejado en su cuenta de Twitter, donde dijo que “en la medida en que el Día sin IVA no separa la venta de productos nacionales de importados, genera un fuerte daño a la economía. Si queremos mejorar la situación económica, hay que dejar de comprar productos importados si se producen en Colombia”.



Según Jaime Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, Fenalco, con esta decisión se está desconociendo la voluntad del 84 % de los colombianos que, según la encuesta realizada en octubre por Fenalco, quiere que este día se realice.



También manifestó que “en tiempos de contracción económica, el Día sin IVA ha sido instrumento eficiente para permitir a todos los consumidores, especialmente de los estratos 1, 2 y 3, adquirir bienes que, de otra forma, no podrían comprar sin un esfuerzo importante, sobre todo de cara a la temporada decembrina”.



Precisamente, según una encuesta al comercio organizado que realizó Fenalco durante la semana anterior, cerca del 89 % de los comerciantes ya estaban listos para participar en esta última jornada sin IVA, mientras que el 43% ya tenía inventario acumulado que había sido comprado con anterioridad. Asimismo, el sondeo mostró que el 23% de los comerciantes encuestados había comprado mercancías en las últimas semanas.



El 52% de los consultados tenía presupuestado contratar más personal para atender esta jornada.



Por su parte, María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, Ccce, dijo: “esperamos que el Gobierno Nacional reconsidere esta decisión y ponemos a su disposición toda nuestra información y recursos para ofrecer este gran beneficio para los colombianos que buscan las mejores opciones económicas para Navidad”.