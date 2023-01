La resiliencia del Valle de nuevo a prueba ante los retos económicos de este 2023

En medio de las circunstancias externas adversas que afectarán el crecimiento económico en Colombia en este año, se espera que el dinamismo en los diversos sectores productivos de regiones como el Valle del Cauca puedan apalancar en mayor medida la economía nacional.



La resiliencia y la capacidad de adaptación que ha mostrado los sectores económicos de la región en momentos difíciles se convierten de nuevo en esperanza para reducir los efectos de esa recesión mundial sobre el mercado nacional y de las variables que de él se generan, como el empleo.



Ya lo demostró el Valle del Cauca con la manera en la que supo reponerse a los efectos de la pandemia del Covid, recuperando rápidamente el dinamismo y el empleo, y lo confirmó luego con la velocidad con que palió los efectos del llamado estallido social y los bloqueos que afectaron diversos renglones de la economía regional.



El 2023 será también un año desafiante para las empresas de la región, según Harold Londoño, gerente de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Cali, “debido a las condiciones globales, la alta inflación y las elevadas tasas de interés. Sin embargo, el viento de cola que trae la economía local, y que le ha permitido generar más de 170.000 empleos en el último año, puede atenuar el menor dinamismo que tendrá el consumo especialmente en la primera mitad de este año”.



“A diferencia del resto de Colombia, Cali y el Valle del Cauca no dependen de un solo sector productivo ni están altamente concentrados; por el contrario, su aparato productivo es mucho más diverso y resiliente a los ajustes pronunciados en los ciclos económicos.

Estudios que hemos realizado en la cámara de Comercio de Cali muestran que cuando las economías avanzadas entran en desaceleración sus empresas buscan expandirse en otros mercados, lo que representa una oportunidad para traer inversión extranjera directa al Valle del Cauca en sectores como el agroindustrial y los servicios”.

30% fue el incremento de la inflación de los alimentos en la capital del Valle del Cauca durante el año 2022.



Alejandro Ossa, director ejecutivo de Invest Pacific, considera que en el país se viene analizando el tema económico en dos direcciones: por un lado, quienes mantienen la incertidumbre en términos de para dónde va la economía en el 2023. Por el otro, está la visión de los inversionistas extranjeros, quienes tienen una mirada distinta.



“Entre los empresarios de capital extranjero estamos percibiendo mucha confianza y mucho apetito por invertir en el Valle del Cauca y en Colombia. Tanto es así, que nos estamos poniendo como meta para el 2023 atraer al menos 26 proyectos de inversión que generarán para la economía del Valle del Cauca alrededor de US$225 millones y más de 3200 empleos”, afirmó.



Durante el 2022 se adelantaron 23 proyectos en Invest Pacífico que generaron cerca de US$485 millones.



“Percibimos que el 2023 va a mantener ese ritmo que teníamos el año pasado, quizás no con el mismo monto de inversión, pero son US$225 millones en inversión extranjera directa que también sigue siendo muy bueno por las características y la tipología de inversión que llegaba al Valle”, precisó.



Para mantener el clima de inversión, Ossa insistió en que es importante proteger la confianza inversionista y que no se genere tanto ruido entre los miembros del Gobierno.



Al referirse recientemente a los factores internos y externos que afectarán la economía nacional este año, Edwin Maldonado, director ejecutivo Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, indicó que “si bien no estamos en capacidad de predecir, estos tres años reflejan algo muy importante que va a ser clave para afrontar lo que viene para el 2023: la capacidad del tejido empresarial vallecaucano para afrontar las crisis, que algunos llaman resiliencia empresarial”.



Detalla Maldonado que los efectos de la crisis mundial en el 2020 se vieron minimizados gracias a las bondades de tener una matriz empresarial diversa y sofisticada que se puede adaptar a los cambios; que ante el estallido social en el 2021 fue esa resiliencia, sumando a un trabajo público – privado conjunto lo que permitió una reapertura rápida de la actividad económica.



“En un 2023 convulsionado debemos reafirmar la capacidad de nuestro tejido empresarial de reponerse ante las crisis, pero para esto es clave la suma de esfuerzos entre actores del ecosistema público, empresarial y académico para superar los diferentes problemas y para seguir aprovechando al máximo nuestras potencialidades, pues solo juntos podremos superar los retos sociales y económicos que se vienen para el 2023”, apuntó el Director Ejecutivo del Comité Intergremial y empresarial del Valle.



La economía del Valle del Cauca es una de las tres más fuertes y diversas del país, lo que le permite acoplarse más fácilmente a cambios repentinos, sostener el tejido empresarial y proteger el empleo. Por eso es también el Valle uno de los llamados a tener niveles de crecimiento por encima del promedio nacional.

Apertura con Venezuela

El restablecimiento de las relaciones comerciales con Venezuela serán también un aliciente a la economía de la región, como lo explica Harold Londoño, gerente de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Cali.



“Venezuela es un mercado muy importante a las empresas del Valle del Cauca, debido a que son economías que se complementan. De hecho, Venezuela llego a ser el principal destino comercial de las exportaciones del Valle del Cauca, sin embargo, hay que tener cautela debido a que el tamaño de la economía de este país se contrajo en un 75%; es una cuarta parte de lo que fuera hace una década”, explica Londoño.



De acuerdo con las capacidades de la región, el Valle del Cauca tiene un gran potencial para dinamizar sus exportaciones a ese país con baterías eléctricas, neumáticos, medicamentos, confitería y productos alimenticios, entre otros productos.



“Desde la Cámara de Comercio de Cali estimamos que las exportaciones en el 2023 lleguen a los US$250 millones de dólares hacia ese destino. Para avanzar en una mayor integración comercial, se debe avanzar en distintos frentes; primero, en el tema logístico y de infraestructura, que de momento no está en las mejores condiciones y hay que tener en cuenta que buena parte del comercio entre Colombia y Venezuela se hace por vía terrestre. Adicionalmente es importante seguir afinado los marcos normativos y regular todas las condiciones, especialmente aquellas orientadas a asegurar que se paguen todas las obligaciones financieras; esto crearía la confianza necesaria para dinamizar el comercio entre ambas naciones”, dijo Londoño.

Mayores perspectivas

- Sector agropecuario: hay una perspectiva positiva especialmente para la producción de carne de cerdo y pollo debido al incentivo de los mayores precios.

​

- El turismo, tanto el nacional como el internacional también puede seguir jugando un papel importante en al economía del Valle del Cauca durante el 2023, pese a las nuevas cargas fiscales que hay para este sector.

​

- Infraestructura: Debido a su alto impacto en la generación de empleo, las obras civiles que se adelantan en varios municipios del Valle pueden contribuir a contrarrestar los efectos de la desaceleración económica en el mercado laboral.