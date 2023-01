Precios de la canasta familiar, el gran peso del bolsillo de los caleños este año

La inflación de productos de la canasta familiar en la capital del Valle ascendió al 30%, 3 puntos porcentuales por encima de Colombia.



Sin duda el 2023 se vislumbra como un año difícil para la economía y la canasta familiar, que va a pesar más en el bolsillo de los hogares.



En Cali, al igual que en todo Colombia, la inflación del 2022 fue jalonada por los alimentos, que en la capital del Valle ascendió al 30%, 3 puntos porcentuales por encima de la nacional que se ubicó en 27,81%.



Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, productos como el arroz, el plátano, la yuca y la cebolla, presentaron variaciones por encima del 50% anual.



Oliver Medina, coordinador de Precios y Mercados de la Central de Abastecimiento del Valle del Cauca, Cavasa, señaló que sigue siendo preocupante el comportamiento de la oferta y precio del arroz que ya acumula un incremento en su costo entre 66% y 71%, alcanzando cotizaciones que oscilan entre $49.000 y $50.500 la arroba.



“Fedearroz anunció una mejoría en oferta y precio para el mes de febrero y estamos a la espera de que sea así, pues este es un producto de consumo básico en la canasta familiar”, señaló Medina.



Asimismo, dijo que algunas variedades de productos como la papa, la cebolla cabezona y el tomate, continúan con precios muy elevados por encima del 75%.



Agregó que otros productos que mantienen una tendencia al alta en este mercado son la arracacha amarilla, limón común valluno, limón tahití selecto y lulo común extra, que presentan variaciones por encima del 30%.



El pasado miércoles 4 de enero se llevó a cabo la primera carga de mercado en Cavasa, con 2.609 toneladas de alimentos, de las cuales 610 toneladas llegaron de diferentes ciudades del Valle. El total de la carga fue transportada en 494 vehículos.



Para algunos analistas nos estamos enfrentando a la canasta familiar más costosa de los últimos años y que aún se sigue afectando por factores como la crisis mundial que ha contribuido con el alto precio en los insumos agrícolas y agroindustriales, el invierno, los ciclos bajos de cosecha, la volatilidad del dólar y el alza en los combustibles.

Afectación en el consumo

En el último mes del año pasado (2022), el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas presentó un aumento de 2,66%.



Según datos presentados en el Monitor de Bienes Básicos de Bancolombia, productos de la canasta básica como las naranjas (11,31%), moras (7,79%), papas (11,54%), maíz (2,94%), avena (1,37%) y el café (0,61%), también habrían presentado un aumento durante diciembre de 2022.



Para el analista financiero, Andrés Moreno Jaramillo, el aumento de los costos de los insumos para la producción agrícola también ha sido un factor determinante en el valor del alimento. “La crisis logística de finales de 2021 y el conflicto entre Rusia a Ucrania, que aún continúa, generaron un desabastecimiento de fertilizantes y cereales a nivel internacional”.



Agregó que “otra de las razones por la que suben los precios en el país es porque no tenemos la cantidad de productos suficientes para abastecer la demanda. El Gobierno debe garantizar que no haya desabastecimiento. Medidas como subsidios para la producción agrícola nacional también son positivas. Los productores están sintiendo el aumento de costos y lo transfieren al consumidor final”.



De esta forma y debido a que la inflación que actualmente vive el país se explica principalmente por los alimentos, el analista afirmó que es importante que los consumidores hagan un presupuesto y planeación de cómo van a gastar su ingreso, pues pueden verse altamente afectados por estos incrementos que abren un hueco en sus finanzas.

