Justo & Bueno tiene nuevo dueño; firma china adquirió la cadena de supermercados

La firma china Joining Futures Capital International Limited es la nueva dueña de la propiedad accionaria de la compañía colombiana de retail y ‘hard discount’ Justo & Bueno. La cadena, que suma en el país más de 100 tiendas, viene atravesando una profunda crisis financiera desde el año pasado.



J&B viene inmersa en un proceso de reorganización, y tras la adquisición las compañías anunciaron que esperan que los pagos queden completados en su totalidad antes del 10 de mayo de 2022. “Todas las acreencias serán asumidas por JFC, desde la admisión de la empresa en la reorganización empresarial el 18 de enero hasta el 30 de abril del año en curso, así como los demás compromisos a futuro”, informaron los nuevos propietarios.

Los detalles financieros de la compra no se han revelado todavía. JFC es una subsidiaria del conglomerado asiático Giant Shark, compañía que controla distintas empresas alrededor del mundo en los segmentos de agricultura, importación y exportación de tecnología, consumo masivo, desarrollo de tierras e infraestructura. Abrió operaciones en Colombia través de JfCapial S.A.S.



Justo & Bueno actualmente presta su servicio en 29 departamentos y 300 municipios del país. Reconoció el 12 de mayo de 2021 que sus deudas sumaban $772.236 millones y, a partir de esa fecha, la empresa inició el trámite de Negociación de Emergencia del Acuerdo de Reorganización (Near) de la sociedad Mercadería S.A.S (Justo & Bueno), admitido por la Superintendencia de Sociedades el 18 de enero. Según los recientes reportes, a 31 de septiembre de 2021 la cadena reveló activos por valor de $986.373 millones; sin embargo, se estima que sus pasivos son fácilmente superiores al billón de pesos.



Un evento que pudo acelerar dicho negocio con JFC fue la fallida inyección de US$75 millones que iba a realizar VR Capital Group a Justo & Bueno, y que en último momento no se realizó. Una vez conocida la noticia de la compra, la cadena de tiendas recalcó que todas las acreencias de pagos a trabajadores y arrendadores con fecha anterior a 30 de abril 2022 serán cubiertas en su totalidad.

“Las acreencias con empleados y arrendadores que se hayan causado desde la admisión de la reorganización hasta el día 30 de abril de 2022 serán canceladas por nuestros fondos de inversión. Dichos pagos se harán directamente o a través de una fiducia de pagos que estamos constituyendo con un banco local en Colombia, y esperamos sean realizados antes del día 10 de mayo de 2022”, informaron las empresas.