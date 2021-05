Ingenios azucareros del Valle, afectados por el paro nacional

Alejandro Cabra Hernandez

Las protestas y bloqueos que desde el pasado 28 de abril se viven en varios regiones del país y en especial en el Valle del Cauca, han puesto en una situación difícil a los ingenios azucareros de la región, que han tenido problemas para cumplir con sus compromisos comerciales.



Manuelita S.A., uno de los mayores ingenios azucareros del país, con más de 150 años de fundado, envió a sus clientes una carta informándoles sobre los efectos que ha tenido esta grave situación de orden público en su operación.

El ingenio afirma en la misiva que desde el pasado 28 de abril se vio obligado a suspender su obligación agroindustrial de manera indefinida “al no poder contar con el personal y materias primas necesarias para la operación, y no poder movilizar los productos por vías locales y nacionales”.



Y más adelante, agrega: “Mientras persista esta difícil situación de orden público, Manuelita no podrá dar cumplimiento a los compromisos comerciales adquiridos ante la imposibilidad de realizar los despachos programados”.

El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, ha calculado en 1,7 billones de pesos, las pérdidas del sector agropecuario del país, pues se han dejado de movilizar 700 mil toneladas de alimentos en los departamentos en donde se han presentado bloqueos.



Aunque se han logrado establecer algunos canales humanitarios para el paso de medicinas y alimentos, el desabastecimiento de gasolina y otros productos esenciales se siente en todo el departamento.



En su carta, Manuelita asegura que está “trabajando activamente de la mano de los gremios para la búsqueda de soluciones que permitan la rápida reactivación de la industria”.