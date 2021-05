Ospina reitera necesidad de garantizar abastecimiento y protección de DD.HH. en Cali

Álvaro José Carvajal Vidarte

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, reiteró en la noche de este miércoles la necesidad de garantizar el abastecimiento en la ciudad, pero también hizo énfasis en avanzar en el tema de la verdad y la protección de Derechos Humanos, DD.HH., en la ciudad.



Así lo dio a conocer en una transmisión de Facebook Live realizada a las afueras del Coliseo El Pueblo, donde se llevó a cabo una de las mesas de diálogo que adelanta la administración con los sectores que hacen parte del Paro Nacional, el cual completa ya 15 días.



"Hemos buscado todas las posibilidades de conversar con los diferentes sectores de la ciudad de Cali que han sufrido y que han tenido mucho dolor por todos los eventos", indicó Ospina.



Destacó que la movilización ciudadana se llevó a cabo este miércoles "con mucha tranquilidad, con mucho entusiasmo, con mucha gente sin ningún evento violento, sin ningún evento difícil".

"Situación de Siloé fue realmente dolorosa"

El mandatario se refirió a la situación ocurrida en Siloé el pasado 3 de mayo, noche en que se registraron hechos violentos en ese sector y en La Luna, que dejaron al menos cinco personas muertas y 33 heridas, varias con armas de fuego.



"Hubo una desafortunada circunstancia aleve, agresiva, premeditada contra la comunidad de Siloé. Lo que hemos hablado hoy es un tema realmente doloroso, que tiene que ser llevado hasta las ultimas instancias de la justicia, quizás incluso a la justicia penal internacional", aseveró el alcalde.



Según Ospina, lo sucedido ocurrió "a espaldas del señor alcalde y de vastos sectores de nuestra ciudadanía, que jamás permitiríamos el uso de armas de fuego contra una comunidad inerme".



El jefe del Ejecutivo local también hizo referencia a los hechos del pasado domingo, en el que miembros de la minga indígena se enfrentaron con habitantes del sur de la ciudad.



"(Tuvimos) la oportunidad de visitar a las víctimas que están en el Hospital Universitario del Valle, indígenas de Mondomo (Cauca), desafortunadamente heridos por armas de fuego ejercidas por civiles sin consideración alguna. Eso sí es terrorismo y eso sí tiene que tener una condena internacional", aseguró.

"El caos no puede ser el camino"

Jorge Iván Ospina enfatizó en su papel como "hombre de la institución. Soy el alcalde elegido popularmente y, por tanto, también protejo y preservo las instituciones".



Para el alcalde, la institucionalidad "es lo único que no puede romperse. Quizás debe transformarse, evolucionar, pero no debe romperse, porque si lo hace vendría el caos y el caos no puede ser el camino. El camino debe ser transformador, debe ser evolutivo, pero no puede ser la ruptura institucional".



El mandatario local hizo énfasis en la necesidad de garantizar el abastecimiento de alimentos.



"Movilidad para la vida tiene que ser este abastecimiento y todos tienen que ser conscientes de ello. No no nos sirve abastecimiento a medias, no nos sirve abastecimiento limitado", sostuvo.



Recordó que la ciudad depende de la llegada de alimentos de otros territorios, como el Eje Cafetero, Caquetá, Nariño y Buenaventura, por lo que es necesario "construir esa solución y esa es una responsabilidad con nuestros niños y niñas, con nuestros ancianos y ancianas, con nuestro pueblo".



También reiteró su llamado a garantizar el abastecimiento de combustible como elemento necesario para la movilidad y producción.



"Pero lo más importante en término de estas acciones inmediatas es el tema de la verdad, de las garantías, de la protección de DD.HH. porque esta es esencial en la solución de este conflicto", añadió.



Finalmente, aseguró que espera este jueves reunirse con la mesa de jóvenes, pues aunque se tenía pensado una reunión este miércoles, la misma no se pudo dar.