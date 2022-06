Inflación en Colombia tuvo un freno y en mayo se ubicó en 9,07%, según Dane

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, señaló que la inflación anual para mayo llegó a 9,07%, lo cual revela que el costo de vida en Colombia está cediendo de manera leve especialmente en el sector de los alimentos, donde se ha visto una moderación de precios.



El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, indicó que el dato de la inflación de mayo evidencia que a pesar de tener una corrección respecto al mes de abril (9,29%), el país sigue con la presión inflacionaria.



“La inflación anual de 9.07% nos retorna al trimestre agosto-octubre del año 2000, es decir todavía estamos viendo una inflación que supera récords históricos en los últimos 21 años”, señaló Oviedo, quien advirtió que el dato anual no es una corrección significativa en el comportamiento de la inflación.



A pesar de una moderación frente a abril de 2022, las categorías que siguen impulsando la inflación anual son: alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación de 21.60%; y Restaurantes y Hoteles, con 14,73%.



Las otras divisiones de gasto que más aportaron a la presión inflacionaria son los bienes y servicios para el hogar, con una variación anual con 12.31%; Bienes y servicios, con 8.05%; y transporte, con 7.61%. Contrario a los alimentos, estas categorías que representan los arrendamientos y servicios públicos domiciliarios, así como los productos de aseo para el hogar, no representaron una moderación y siguen presentando un incremento en los precios frente al mes de abril.



A nivel regional, según el dato anual, Santa Marta (12.63 %), Cúcuta (11.79%) y Valledupar (11.44%) son las ciudades con las inflación más alta, mientras que Popayán (7.71%), Cali (7.85%), Florencia (8.20%) y Bogotá (8.33%) son las ciudades menos costosas.



Respecto al dato de mayo, la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 0.84%, lo cual permitió oficializar una inflación año corrido del 6.55%, representando un incremento respecto al mes de abril cuando era del 5.66%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Los alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división de gasto que más aportó a la variación mensual de mayo. Sin embargo, los datos revelan una moderación en el comportamiento de los precios de alimentos (como la papa, el plátano y las frutas) que tuvieron para el mes de mayo una inflación de 1.56, frente al dato de 2.75 en abril pasado.



En esta categoría, la carne de res (9 puntos básicos), el tomate (7 pb), el arroz (5) y la leche (4 pb) son actualmente los productos alimenticios más encarecidos y por tanto fueron los productos que más aportaron al comportamiento de inflación en la categoría de alimentos en el mes de mayo.



Después de los alimentos consumidos en el interior del hogar, las categorías que más aportaron a la inflación mensual fueron: Restaurante y hoteles, con una variación de 1.18%; Bienes y servicios diversos, con 0,88%; Alojamiento, agua, electricidad y gas, con 0.83%; y bienes y servicios para el hogar, con 0,82%.