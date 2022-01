Gilinski aseguró un puesto en las juntas directivas de Nutresa y Sura 

El Grupo Gilinski logró obtener un puesto en las juntas directivas de los grupos Nutresa y Sura a menos de dos días de concluir la Oferta Pública de Adquisición, OPA, por ambas empresas, lo que significó un importante aumento en las aceptaciones por parte de los accionistas.



"Es normal que se disparen las ventas poco antes de terminar las OPA. En todas las que he visto, como Bavaria, Coltabaco, Isagén, Cemex, etc. siempre los fondos internacionales y locales salen los últimos tres días. La otra semana se van a salir muchos más. Los grandes fondos compran durante la OPA y al final salen y las venden y esperan al último día para tener toda la información", aseguró Andrés Moreno Jaramillo, asesor financiero certificado AMV.



La OPA por Nutresa ya llegó a 24,87 % de aceptaciones, y los Gilinski ya son los segundos mayores accionistas de la empresa, con 71.345.103 acciones, que representan el 15,58 % del total de títulos en circulación. Queda por detrás del Grupo Sura que posee 35,25 %, pero supera al Grupo Argos, con 9,83 %.



Por parte del Grupo Sura, la OPA consiguió ya 13,84 % del total de las acciones en la mayor holding de seguros, pensiones y banca del país., es decir, que Jgdb Holding ya controla 64.758.707 de los títulos y supera al Grupo Nutresa como segundo mayor tenedor de acciones.



El Grupo Gilinski tiene como objetivo, a través de Nugil, conseguir entre 51 % y 62 % de las acciones de Nutresa, y por medio de Jgdb Holding, de entre 25 % y 31 % de Sura.

Con el 15,58 % de las acciones, los Gilinski tendrían asegurado un puesto en la junta directiva de Nutresa; mientras que, en el caso de Sura, se hacen un lugar con el 13,84 % que ya han conseguido.

"No queda cumplido el objetivo de los Gilinski. Ellos buscan, por lo menos, 50 % de Nutresa, y tienen apenas 15 %. Aunque quedan dos días, para mí llegarán sobre 30 %. Y de Grupo Sura, tampoco, Van en la mitad, tienen 13 % y quieren 25 %, seguramente estarán sobre 20 %. Se acercarían mucho al objetivo que quiere, pero aún falta esperar a que terminen las OPA", manifestó Moreno.



La OPA por el Grupo Nutresa tiene como fecha límite el próximo miércoles 12 de enero, mientras que el del Grupo Sura será un día antes, martes 11 de enero.



Este viernes, la acción de Nutresa en la Bolsa de Valores de Colombia cerró en $30.020, con un incremento de 5,33% frente a la cotización del jueves, mientras que la de Sura aumentó 1,50% a $29.120,00.



Tanto Nutresa como Sura, manifestaron que no se pronunciarán por el momento sobre el puesto en la Junta que alcanzó Gilinski, por parte de Sura, se está a la espera de un concepto jurídico para saber cuándo podrán referirse al tema para no interferir en la OPA.