"Este será un año para sobrevivir, no para recibir utilidades": Fenalco

Jaime Alberto Cabal Sanclemente completó once meses como presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, uno de los gremios económicos más importantes del país, no solo por ser uno de los principales generadores de empleo, 6 millones, sino porque le mide la temperatura a la productividad nacional.



Si el comercio se detiene, impacta a sectores complementarios como el hotelero, el gastronómico, el turístico y las industrias de la creatividad y el entretenimiento. Incluso al automotor.



Si se frena el comercio, también golpea las actividades de comercio exterior.



Por esas razones, el Gobierno Nacional autorizó que en medio de esta dura cuarentena reabriera sus puertas de manera gradual desde el 1 de junio, bajo los más estrictos protocolos de bioseguridad.



El comercio organizado no podía continuar con las puertas cerradas, cuenta Cabal Sanclemente. Abril y mayo han sido los meses más duros para esa actividad a lo largo de su historia, se esfumaron 2,6 millones de empleos en 60 días y las pérdidas suman billones de pesos.

De allí que los tres días para compras sin IVA, de los cuales ya pasaron dos, han sido un bálsamo para tratar de volver a prender motores. El tercero y último se realizará el 19 de julio y las esperanzas están puestas en que el Gobierno del presidente Duque autorice nuevamente a las grandes superficies a vender electrodomésticos y equipos de tecnología y comunicación de manera presencial.



Eso no quiere decir que se detengan las ventas a través del comercio electrónico, aclara el Presidente de Fenalco, pero mientras se ajustan y se robustecen las plataformas virtuales de algunos establecimientos y se agilice el proceso de facturación electrónica con la Dian, es clave que la gente pueda volver a los y almacenes a mirar los electrodomésticos que quieren comprar.



El pasado viernes 3 de julio esos productos solo se podían adquirir de manera virtual, pero ese día las ventas de esos bienes no repuntaron como se esperaba porque se presentaron demoras en las plataformas.

Pese a ello, los días sin IVA han sido fundamentales para reactivar los negocios. En el primero se vendieron $5,4 billones y en el segundo, se estima que unos $5 billones.



Recuperar las ventas puede tardar un par de años, pero recuperar el empleo, unos diez, sostiene el señor Cabal Sanclemente, quien añade que 2020 será un año para olvidar, un año de muchos aprendizajes y un año para sobrevivir y no recibir utilidades.

Ya pasaron dos de los tres días sin IVA que decretó el Gobierno para dinamizar las ventas del comercio, ¿han arrojado los resultados que esperaban?

​

han sido muy importantes para nuestra actividad. En el primero las ventas totales llegaron a los $5,4 billones y el del viernes pasado se estiman en unos $5 billones.



En el segundo se hicieron unos ajustes que se tradujeron en un mejor comportamiento de la gente, aunque hay que decir que las restricciones que impusieron algunas alcaldías sobre el pico y cédula y la decisión de que los electrodomésticos se compraran de manera virtual ayudó a controlar las aglomeraciones en las tiendas.



La gente cumplió y los establecimientos comerciales también.

¿Qué cambios plantea para el tercer día sin IVA?

​

Con base en el buen comportamiento de los clientes y en el acompañamiento de las autoridades vamos a proponerle al Gobierno que para el 19 de julio se les autorice a las grandes superficies que puedan volver a vender de manera presencial toda la categoría de electrodomésticos y equipos de tecnología.



Pero además considero que debería haber más días sin IVA el próximo año. Que haya un día de compras sin IVA, incluyendo compras virtuales y que al día siguiente se puedan presentar las facturas electrónicas a la Dian con el ánimo de agilizar las compras vía online.



La idea es que las empresas puedan facturar al día siguiente. Lo digo porque el viernes 3 de julio muchas empresas tuvieron que cerrar ventas para hacer los procesos de facturación electrónica. La propuesta es para estudiarla con la Dian.

¿Eso quiere decir que el país aún no está preparado para el comercio electrónico?

​

Sí, pero hay que hacer ajustes, la pandemia evidenció problemas y las plataformas de internet tienen que tener más capacidad y velocidad.



Como le digo, creo que la jornada sin IVA no puede ser solo de un día para hacer ventas y generar la facturación electrónica.

“Queremos optimizar con la Dian el proceso de facturación electrónica para que las ventas por las plataformas digitales de los establecimientos comerciales sea más ágiles”, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

El comercio reinició actividades de manera gradual el 1 de junio. ¿Cómo va ese proceso?

​

El comercio quedó confinado desde el 20 de marzo cuando empezaron los aislamientos regionales, luego, el 24 de marzo arrancó el confinamiento nacional que no se ha levantado de manera total.



El comercio estuvo cerrado tres meses en un 90%, con excepción de los sectores de alimentos, medicamentos y de productos de primera necesidad.



Pero la verdad es que el despegue ha sido muy lento porque muchas ciudades quedaron con restricciones, como el caso de Cali , que empezó en la segunda semana de junio. Bogotá fue autorizada en la tercera semana y Barranquilla aún sigue con restricciones.



Además, hubo alcaldes que definieron requisitos adicionales a los establecidos por el Gobierno Nacional y eso ha hecho que aún el 25% del total del comercio del país permanezca cerrado.

¿En cuánto al empleo, cómo se ha visto impactado el sector?

​

Las cifras del Dane de mayo muestran que el comercio perdió respecto del mismo mes del año anterior 910.000 empleos, pero en abril se había reportado la pérdida de 1.700.000 empleos, respecto del año pasado en igual mes.



Según nuestra encuesta de mayo, 80.000 comercios habían cerrado definitivamente sus puertas, eso es algo así como el 10% del total de negocios. Adicionalmente, el 82% de los comerciantes reportaron decrecimientos en ventas de más del 60%. Ahora, dentro de los sectores afiliados a Fenalco, los que más están sufriendo son los que continúan aún cerrados, que son restaurantes, hoteles, bares, todas las industrias creativa y de economía naranja, así como la del entretenimiento.

¿Cuántos puntos de venta del comercio hay en el país?

​

En puntos de venta de todo el comercio pueden haber 180.000, más 150.000 tenderos en el país, en total son unos 330.000 negocios a escala nacional que generan 6 millones de empleos, incluidos hoteles. De ese total el 25% está parado aún y se han perdido unos 2,6 millones de empleos.

¿Es posible recuperar ventas y empleo en el mediano plazo?

​

El nivel de ventas es probable que se pueda recuperar en dos años, pero el nivel de empleos ni en una década.



Lamentablemente la recuperación del empleo va a ser muy lenta y más con la rigidez de nuestra legislación laboral, si en Colombia hubiera flexibilización en la contratación por horas integrales, seguramente tendríamos una recuperación mucho más rápida, como ha ocurrido en la economía de los Estados Unidos y de países de Europa.

¿Este año como lo califica?

​

De varias maneras. Un año para olvidar en la economía, un año de grandes aprendizajes para el futuro de los negocios. Y un año que los empresarios y los comerciantes prácticamente se han olvidado de tener utilidades, simplemente quieren sobrevivir.

¿Qué perspectivas observa para el segundo semestre?

​

En la medida que toda la economía reabra puertas, los incrementos en el segundo semestre podrán ser significativos, pero quizás apenas se llegue al 50% del total de las ventas que se alcanzaron en el segundo semestre del 2019.



Lo que sucede es que la recuperación seguirá lenta y pausada porque aún no se ve la luz al final del túnel en cuanto a la apertura de restaurantes, de gimnasios, aeropuertos, aerolíneas, hoteles y toda la industria de entretenimiento. Eso hace que sigamos a media marcha.

¿De toda esta coyuntura por la que atraviesa el sector, qué es lo que más le preocupa?

​

El alto desempleo que se está generando en el país a raíz de esta situación. Otra preocupación que todavía observamos es que muchos mandatarios locales no tienen la conciencia ni la claridad mental de que si bien es muy importante el cuidado de la salud de las personas, también es muy importante el cuidado de la economía y el empleo.

Este deterioro ha sido muy fuerte y todavía hay muchos alcaldes haciendo populismo con el manejo de la crisis del Covid- 19. No han sido capaces de controlar el cuidado de las personas en la calle, pero sí quieren restringir la actividad productiva formal.



¿En qué consiste la propuesta que le hizo Fenalco al Gobierno para ayudar a mover las ventas del sector automotor?

​

A los ministerios de Hacienda y de Transporte les planteamos que le permitan a la industria automotriz vender 100.000 vehículos cero kilómetros con exención del IVA y del Impuesto al Consumo para atraer clientes. Esos despachos quedaron con el compromiso de estudiar la propuesta.



De igual manera, planteamos la idea de destinar un día sin IVA en el segundo semestre exclusivo para ese sector. Esa industria también está en dificultades.