¿Está pensando en pedir un crédito? Claves para que no se endeude por el alza de las tasas de interés

Si está pensando en solicitar un crédito de libre inversión para darse un gusto personal, comprar un vehículo o financiarle la fiesta de cumpleaños a su pareja o su hija piénselo muy bien y ‘eche lápiz’ antes de firmar el pagaré en el banco.



Ese mismo ejercicio hágalo con la tarjeta de crédito si está pensando utilizarla. Mucho más ahora que estamos prácticamente en la temporada de fin de año, en la que la tentación por gastar en las fiestas de Navidad y fin de año es mayor.



Estas recomendaciones las hicieron economistas y consultores empresariales y responden a lo que viene pasando con las tasas de interés del sistema financiero, las cuales vienen en aumento y, según ellos, continuarán al alza, en coherencia con el comportamiento de la tasa de interés de referencia del Banco de la República, que ya se ubicó en el 11%, cifra que muestra un notorio aumento respecto de la tasa de hace casi un año. Prácticamente se triplicó en los últimos once meses.



El 20 de diciembre de 2021 la tasa del Emisor era de 3% y ahora en noviembre se ubicará en 11%, según el Banco de la República.

¿Qué significa eso? que la banca comercial también reajusta al alza sus tasas de interés, tanto la de los créditos, como la de los depósitos o ahorros. También es bueno ahorrar.



En promedio, la tasa de interés de colocación en la banca tradicional (la de los créditos) se encuentra en 2,2%, aproximadamente. A principio de este año estaba, en promedio, en 0,90%. Eso quiere decir que las cuotas de los préstamos son más altas ahora. Una situación similar se percibe en las tarjetas de crédito.



El viernes pasado, la Superintendencia Financiera informó que la tasa de usura para noviembre subió 1,75 puntos porcentuales respecto del mes de octubre y se ubicará en 38,67%.



En el pasado mes de enero la tasa de usura fue de 26,49%, es decir que subió 12,18 puntos porcentuales en diez meses.

La usura es el interés máximo que una entidad financiera podrá cobrar a sus clientes por un crédito de consumo y ordinario, como las tarjetas de crédito.



El consultor y economista Memphis Viveros dijo que en este momento el uso de las tarjetas de crédito debe hacerse con mucha moderación. “Ese es un gasto que los clientes casi no miden y puede terminar en un sobrendeudamieto. Si bien es cierto que el consumo es el motor de la economía, hay que tener mesura en el gasto”, explico.



Sobre ese mismo tema, John James Mora, profesor titular de la Universidad Icesi, comentó que si se va a utilizar la tarjeta de crédito, lo mejor es que el plazo de pago se haga a un mes para no causar intereses.

“Si la persona no lo puede hacer, debe seleccionar muy bien los bienes o productos que va a comprar y no dejarse llevar por las ofertas sin tener en cuenta el costo de lo que le van a cobrar si paga a plazos”, expresó Mora.



Créditos bancarios

Pese al incremento en las tasas de interés, los colombianos continúan adquiriendo créditos en este final de año.



Un asesor del Banco AV Villas, quien prefirió omitir su nombre, dijo que solo en el mes de octubre la sede de la entidad desembolsó alrededor de $300 millones en créditos.



Asimismo, indicó que actualmente la tasa de colocación aumentó a 2,2% al mes, un incremento considerable, teniendo en cuenta que a principios del año estaba en 0,86%.



En otras entidades bancarias, como el BBVA, las tasas de interés también están por encima del 2%, con un plazo máximo de pago de 72 meses.



Vale la pena señalar que el Banco de la República ha venido incrementando mes a mes la tasa de referencia para tratar de contrarrestar el alto nivel de inflación.



La variación de los precios de la canasta familiar en los últimos doce meses, con corte en septiembre, fue de 11,44%.



“Cuando vivimos periodos de alta inflación y tasas de interés, debemos ser muy cautos y sabios al momento de tomar decisiones de financiación debido a que la tasa de usura llega a máximos históricos”, dijo recientemente Diego Palencia, vicepresidente de investigaciones de Solidus Capital Banca de Inversión.



El panorama sobre los precios no es alentador, no solo por lo que está pasando a escala global, sino porque en nuestro país el invierno está causando estragos en las zonas de recolección y cosecha de alimentos, lo que podrá generar dificultades para sacar los productos a la parte urbana. Eso podría causar alzas en cuanto a los fletes del transporte.



De hecho, las expectativas de que los precios seguirán altos en lo que resta de este 2022, y de que se presenten más incrementos en las tasas, son factibles. Por eso la mesura en gastos debe ser una prioridad.