Aliste la billetera: celebraciones de Navidad y de año nuevo serán más costosas en este 2022

Se acerca una de las épocas más importantes para millones de colombianos: Navidad y fin de año. Una temporada en la que los gastos se multiplican, pero en este año, a diferencia de anteriores, será más costosa.



La afirmación es de economistas y empresarios, quienes coinciden en señalar que por cuenta del dólar (así haya bajado la última semana), de la inflación y de los sucesivos incrementos en las tasas de interés, los bolsillos de las familias colombianas se resentirán.



Todo porque los precios de productos y servicios han alcanzado niveles que no se habían registrado.



Por ejemplo, la canasta familiar es una de las más caras de los últimos tiempos. Carlos Alomía, gerente de la Central de Abastaciemiento del Valle del Cauca, Cavasa, dijo que aunque los precios están en constante variación, esta vez es diferente porque la volatilidad del dólar los ha afectado.



“En términos generales los alimentos han subido alrededor del 150% este año”, dijo Alomía. Verduras, papas, tomate y arveja, así como las lentejas y las uvas, ingredientes principales para las cenas de fin de año, reportan alzas considerables.



​

“Los precios que manejamos en la Central son mayoristas, entonces a ellos hay que sumarles los que se estipulan en los canales de distribución como tiendas y supermercados”, señaló el Gerente de Cavasa, quien agregó además que a todo ello se suma una disminución en la oferta.

“Obviamente en los hogares habrá cena de fin de año, pero a la hora de comprar los alimentos, las personas sentirán más restringido el presupuesto ”, anotó Alomía. Como quien dice, si antes en la cena navideña se servía pavo, ahora en muchos hogares se dará tamal.



Y si los precios altos de los alimentos preocupan, el sector comercial también se encuentra expectante frente a la temporada decembrina que prácticamente ya ‘prendió motores’.



Para esta época, el comercio es uno de los sectores más dinámicos, ya que los colombianos aprovechan para realizar compras de artículos tecnológicos, ropa y juguetes, entre otros. Sin embargo, los comerciantes no visualizan un buen panorama para este fin de año.



El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, comentó recientemente que durante el 2022, la economía ha tenido importantes alzas como consecuencia de diversos factores.



No obstante, en los últimos meses se ha reflejado una caída del consumo que puede afectar el comercio de fin de año. Aún así, Cabal espera que el mes de diciembre ayude al crecimiento de la economía, a pesar de que hay pesimismo, debido al comportamiento de las últimas semanas.



El líder gremial advirtió que diciembre no será igual que en años anteriores y en términos económicos, no tendrá grandes ganancias.

“Hasta el mes de agosto, el comportamiento fue muy bueno por el crecimiento del PIB colombiano, pero ya en septiembre empezamos a ver caídas en las ventas que seguramente, se van a acentuar en noviembre”, dijo el Presidente de Fenalco.



Reiteró que “la esperanza es que la temporada decembrina salve este semestre, y obviamente habrá un crecimiento del comercio muy similar al crecimiento de la economía, pero ya no a los niveles altos con los que veníamos creciendo el año pasado y en el primer semestre”.



​

Gran expectativa en el turismo

​

Pese a la difícil situación, el sector turístico tiene grandes expectativas para los dos meses que restan del año.



Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, dijo que si bien es cierto que hay una gran preocupación por el alza del dólar, no solo para los viajes internacionales, sino nacionales, las agencias de viaje manifestaron que para la temporada de fin de año las ventas se han hecho con anterioridad como normalmente sucede.



“La subida del dólar no ha sido un fenómeno reciente, sino una coyuntura presente en los últimos meses. Y es que el alza registrada en los últimos días, donde alcanzó una cifra récord, genera positivas expectativas, especialmente para los viajeros del exterior que llegan al país.



El peso colombiano presenta una devaluación anual cercano al 24% y eso le otorga un beneficio a los extranjeros cuando nos visitan, ya que al hacer la conversión del dólar a nuestra moneda, obtendrán más pesos para gastar y consumir.



“Si bien Colombia podría ser más atractiva para los estadounidenses y europeos, este efecto puede tener un contrapeso con el aumento del IPC en el país, que para septiembre fue del 11,4% y que en el caso de transporte aéreo alcanzó un 30%”, explicó Cortés.



Agregó que “es un buen momento para explotar las habilidades de las agencias de viajes en la estructuración y comercialización de paquetes turísticos atractivos y con condiciones que favorezcan al viajero, en el marco de esta coyuntura”.



Por su parte, Óscar Guzmán presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, capítulo Valle del Cauca, dijo que para fin de año se tiene una proyección de 4.300 visitantes en la región.



“El dólar desestimula a los colombianos para viajar al extranjero, pero el país se vuelve un mercado atractivo para el turista del exterior. Nuestras proyecciones son de una ocupación hotelera del 60 % al final del año, 6 puntos por encima de lo registrado en el 2019. Creemos que la Feria de Cali va a ser una buena plataforma turística”, sostuvo Guzmán.



Mercado automotor

De acuerdo con Oliverio Enrique García Basurto, presidente de Andemos (el gremio de la movilidad sostenible), la Encuesta de Opinión del sector automotor del tercer trimestre del año arrojó que la situación actual de las empresas es buena y se espera que el mercado pueda tener un buen cierre del año.



En este 2022, el gremio confía en que los colombianos compraran unos 260.000 autos nuevos, lo que muestra un incremento del orden del 4,5% frente al 2021.

La mayor preocupación está en el 2023, que se prevé una desaceleración del mercado automotor por efectos de las monedas y la evolución de los precios de los insumos.



Si bien el panorama actual no es el más halagador, la mayoría de los consultados opina que las familias colombianas no dejarán de celebrar, festejar y de estrenar, así les toque apretarse el bolsillo.