Esta es la propuesta de reforma pensional que tiene Fedesarrollo

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, propuso que la reforma pensional en Colombia debe estar basada en un sistema de cuatro pilares.



El primero, un pilar universal plenamente subsidiado para las personas adultas mayores que no cotizan. La propuesta es que estas reciban $213.000 al mes y no los $500.000 que ha propuesto el actual Gobierno, pues esto le costaría mucho al país.



El segundo pilar sería semi contributivo, obligatorio para quienes ganen menos de un salario mínimo. Estas personas recibirían una renta del 85% del salario mínimo cuando se jubilen.



El tercer pilar sería el ahorro obligatorio donde se plantea que los fondos, incluyendo Colpensiones, entren a competir por los cotizantes. “Colpensiones debería migrar hacia un sistema de cuentas nacionales, equivalente a un sistema de ahorro individual, se le informaría a la persona cuál es su ahorro, cuál es su rentabilidad. Consideramos, además, que se debe abrir la competencia para otros mecanismos de ahorro regulados”, dijo el experto.



El último pilar no sería distinto a lo que existe hoy y es que si alguien quiere ahorrar por encima de lo obligatorio lo haga en los fondos.

Con ello, se logrará una cobertura universal, se eliminarían la regresividad y no se subsidiarían las pensiones de las personas con más altos ingresos, comentó el analista.



"No va a haber ninguna propuesta de reforma pensional que no tenga un costo fiscal, es muy difícil resolver el tema de cobertura, pero tenemos que disciplinar la decisión en lo que es fiscalmente posible. Nuestra propuesta consideramos que es razonable desde el punto de vista fiscal", añadió Mejía.



El seminario "lupa a las pensiones", liderado por Anif y Fedesarrollo se desarrolla en Bogotá.