Entregaron 75 propuestas para reactivación económica tras la pandemia el covid-19

Erika Mantilla

Representantes del sector empresarial, agremiaciones y asociaciones académicas, entregaron al presidente Iván Duque un documento con 75 propuestas para la reactivación económica del país tras la emergencia por el covid-19.



"Tuvimos la participación de 115 líderes del sector público, privado, gremios, academia, cámaras de comercio y los tanques de pensamiento. De este ejercicio salieron 75 propuestas para impulsar esa reactivación económica y social del país”, explicó Camilo Bueno, líder Estrategia, Clientes y Mercados KPMG en Colombia, firma consultora y auditora que organizó el evento, denominado 'Reconfigurando el Futuro de Colombia'.



Algunos de los líderes que hicieron parte los paneles, asistieron a la clausura, para hacer un resumen del documento que se entregó a Duque, con el fin de expresarle las conclusiones concertadas del tejido empresarial y gremial del país, que se convocó en los 15 días del evento “Reconfigurando el Futuro de Colombia”.

Lea además: Crisis económica por pandemia del covid-19 se extenderá por varias décadas, dice la OMS

Los empresarios participantes en la discusión, mencionaron temas como la informalidad laboral, una mayor movilización de recursos hacia el mercado de capitales y el uso de la tecnología para aumentar la productividad, como algunas de las estrategias que serán necesarias para que la economía vuelva a niveles de crecimiento incluso superiores a los que había antes de la pandemia.



Luis Fernando Mejía, director Ejecutivo de Fedesarrollo, habló de la importancia de realizar reformas estructurales para generar una aceleración del crecimiento económico, donde serán claves tres dimensiones fundamentales: la calidad de las instituciones para hacer control a la corrupción; la competencia en los mercados domésticos, pero mirando la manera de internacionalizar nuestra economía; y el análisis de las restricciones o las barreras que hay en los diferentes mercados de capital, por un lado, en el mercado de trabajo; con los altos niveles de informalidad laboral y, en los mercados de tierra, al tener un uso que no es consecuente con la vocación productiva.



Sylvia Escovar, presidenta de Terpel, se refirió a la imperiosa necesidad de atacar de manera directa a la minería ilegal, el revisar la legislación que aumenta muchos de los costos en todos los procedimientos, permisos y actividades que se debe hacer en toda la cadena del petróleo y el gas, dando como resultado que el producto no sea competitivo.



Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, agregó: “el mercado de capitales puede y debe ser parte de la solución. Desde el sector bancario deberían movilizarse todos los recursos posibles hacia el sector empresarial y, en ese orden de ideas, hay recursos en el mercado de capitales que podemos movilizar si hacemos las cosas bien, también podemos distribuir mejor los riesgos del país. Adicionalmente, las condiciones de plazos del mercado de capitales pueden ser más adecuados para las empresas, dando mayor espacio para recuperarse y fortalecerse lo que es importante en este momento. Ya estamos ofreciendo financiación a las pymes con acompañamiento del Fondo Nacional de Garantías a través de nuestra plataforma digital y con los bonos garantizados queremos ampliar la oferta a todas las ofertas del país”.



La presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Rosario Córdoba, solicitó al presidente, fortalecer el vínculo entre la ciencia y la actividad productiva, estableciendo una agenda conjunta entre el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Sistema de Competitividad e Innovación, en aras de poder trabajar hacia un mayor desarrollo social y económico en beneficio de todo el país. A ello, sumó que para mejorar la productividad facilitar la adopción de tecnología, digitalización, robotización y automatización en los procesos de la cadena productiva.



Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dio a conocer que, seguramente, se tendrá que hacer una reforma tributaria donde valdrá la pena iniciar la conversación con el tiempo pertinente y solucionar alguno de los temas estructurales que tienen el país en esa materia, para poder construir una reforma que efectivamente conduzca a que Colombia logre tener niveles de recaudo parecidos a los otros países, el que tenemos actualmente es significativamente más bajo en comparación a otros países.



El presidente Iván Duque, agradeció por la entrega de las propuestas, las cuales calificó de herramientas tanto para él como para su gobierno y son una contribución a la hoja de ruta planteada por su equipo. Así mismo, agregó que se sincroniza de manera ideal, al tener asuntos que ya estaban planteados en el Plan de Desarrollo y en el Compromiso por Colombia, además de otros -muy importantes- que serán objeto de análisis para integrarlos a las diferentes iniciativas gubernamentales.



“La reactivación es crucial, necesita el componente de lograrla de manera segura: adaptando y adaptándonos a esta realidad. Acá vemos una gran convergencia y vamos a tomar estos puntos para que nos sirvan de insumo, nos alimenten al equipo que tenemos para este plan donde está la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez y Clara Parra, quien nos acompaña en la secretaría Técnica. Sabemos del acompañamiento del sector privado ya que todos necesitamos sumar, los países no van a superar la situación con la parálisis, ni con odio, ni la fractura o las agresiones, las naciones salen adelante es mostrando solidaridad, trabajo en equipo y empatía”, señaló.

