"El Valle tiene potencial para sembrar más flores": Augusto Solano

El caleño Augusto Solano Mejía es tal vez uno de los colombianos que más sabe de rosas, claveles, hortensias y crisantemos, entre otras flores.



No es que sea un experto en la parte técnica, pero sí lo es en la visión a escala mundial de un sector que ha representado por un poco más de 20 años y que hoy le permite al país ser el segundo exportador de estas especies.



A través de su gestión, Colombia ha conquistado 100 países, siendo Estados Unidos su principal cliente. Hacia ese destino se exporta el 80% de las flores que se cultivan en nuestro territorio.



El señor Solano Mejía es el presidente de Asocolflores, la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores y desde hace una veintena de años lleva las riendas del gremio que conecta el amor entre las parejas gracias a las variadas especies que engalanan el Día de San Valentín o el Día del Amor y la Amistad como se le conoce en Colombia.



El mes pasado se celebró en los Estados Unidos la fiesta del amor y para esa fecha los envíos de flores fueron satisfactorios.



Las cifras oficiales de exportaciones a ese mercado por San Valentín aún no se conocen, pero sostiene que el balance fue positivo. Un poco mejor que en el 2019.



En diálogo con El País, el ejecutivo dice que nuestro país maneja 1.200 variedades en 50 especies.



Agrega que el Valle del Cauca tiene potencial para la siembra de más flores, especialmente en el norte del departamento.

Augusto Solano, presidente de Asocolflores. Foto: Especial para el El País

¿Qué tan importante es Colombia en el segmento de las flores. Es verdad que nuestro país es el segundo exportador en el mundo?



Así es. Le cuento que somos segundos después de Holanda.



La diferencia es que Colombia lleva 55 años en este negocio y Holanda lleva 400 años.



Pero hay algo muy importante. Somos el primer proveedor de flores en los Estados Unidos. El 80% de las flores que llegan a ese destino son colombianas.



La gran mayoría de claveles, crisantemos y astromelias colombianas se exportan. Por lo menos el 95%.



¿Cuáles son las principales zonas productoras de flores en el país?



La principal es la sabana de Bogotá, allí se concentra el 67%. La segunda es una parte de Antioquia donde se encuentra el 30% y el Eje Cafetero y otra parte del país concentran el 3%.



¿En ese sentido qué potencial tiene el Valle del Cauca?

​

En el Valle hay una parte interesante con las heliconias. En esa región hay varios productores, tenemos un afiliado que es Vivero Marinela. Recuerdo que el líder de ese grupo familiar fue el pionero en traer rosas a Colombia.



Hace unos tres años un empresario holandés empezó a cultivar en el municipio de El Dovio una variedad que se llama Hipérico que es especial para los ‘bouquets’. En esa zona hay alrededor de diez hectáreas, pero le quiero decir que en el Valle hay potencial para mejorar los cultivos de ese estilo.



¿En todo el país cuántas hectáreas están sembradas en flores y que potencial hay para crecer?

​

En todo el territorio hay 7.700 hectáreas, eso es poquito si se compara con el azúcar que tiene unas 280.000. Lo que sucede es que las flores son de alta productividad porque es agricultura moderna.



Además es intensiva en mano de obra y requiere inversiones altas.

Mire, una hectárea de rosas puede costar 500.000 dólares y lo que más vale son las matas.



¿Cuánto se exporta?

​

Las cifras son positivas. En el año 2019 exportamos US$1.475 millones. En el 2020, por el impacto de la pandemia, bajamos un poco, a US$1.410 millones y este año 2021 esperamos llegar a US$1.500 millones. En volumen hablamos de 260.270 toneladas. El 95% se exporta vía aérea y el resto por vía marítima.



Dice usted que Holanda es el principal exportador de flores, ¿qué área sembrada tiene ese territorio?

​

No tengo el dato exacto, lo que pasa es que los empresarios son más productivos que nosotros. Allá pueden haber sembradas 6.000 hectáreas, lo que sucede es que los invernaderos de ellos son de vidrio y con calefacción, usan la más reciente tecnología. Mire, si una hectárea en Colombia vale US$500.000, en Holanda puede costar dos millones de dólares.



¿Es decir que lo que le falta a Colombia para ser el primero es inversión?



Sí, pero el problema es el mercado. El asunto es el consumo. No es solo invertir, en la medida que haya la demanda, Colombia puede atenderla.

Nuestro país ha avanzado mucho tecnológicamente, pero tiene que dar otro salto a una agricultura de precisión y podría crecer más.



En realidad lo que necesitamos es aumentar el consumo y esta pandemia ha ayudado en algo en ese sentido porque la gente se dio cuenta que las flores les han ayudado a llevar el encierro.



¿Por qué lo dice?

​

En la pandemia se ratificó que las flores son alimento para el alma y ayudaron mucho a la salud mental de las personas en el encierro. Eso se refleja en la demanda sostenida por las flores.



Además le quiero decir que el activo más importante de la floricultura es su cultura empresarial, eso ha llevado el sector al éxito.



¿Cómo le fue al país en San Valentín?

​

Fue un reto muy grande. Pero creemos que fue ligeramente mejor que el año pasado, aún no tenemos las cifras oficiales. El tema logístico en pandemia es muy difícil porque la operación se triplica y cumplir con los protocolos hace que la operación en el aeropuerto, la carga y en bodega sean muy complicados. Son cientos de camiones entrando al aeropuerto y de allí salen 30 vuelos diarios.



¿Cómo observa este año para el sector?



Somos optimistas, pero no será una tarea fácil, puede ser mejor que el 2020. El tema es que esta pandemia ha hecho que la operación sea más costosa por las medidas que se deben tomar y por las adaptaciones que se debieron hacer.



¿Usted es o fue floricultor?

​

No. Precisamente le cuento que no lo soy para evitar conflictos de interés.



¿Quienes lo conocen opinan que usted es uno de los colombianos que más sabe de flores?



Yo no soy experto en la parte técnica, mi experiencia ha sido más financiera, bancaria y de corte internacional. Lo que pasa es que conozco el agro y tengo habilidades para trabajar con el Gobierno. Lo que tengo es una visión muy amplia y represento al sector afuera.



¿A cuántos países llegan las flores colombianas?

​

Lo primero que le digo es que el 97% de las flores del país se exporta y llegamos a 100 países. Las principales flores son las rosas, los claveles, la astromelias, los crisantemos y las hortensias, entre otras. pero la fortaleza de Colombia es que tiene muchas especies, en total tenemos como unas 50 especies y 1.200 variedades.

