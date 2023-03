El sector turístico arrancó el 2023 con pie derecho en Colombia

Para el primer mes de este 2023, Colombia recibió un total de 454.727 visitantes extranjeros, lo que representa un aumento del 63,5 % en comparación con el mismo período del 2022, y del 18 % frente al mismo mes de 2019, de acuerdo con un análisis realizado por la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



Cabe resaltar que, en la cifra de visitantes de enero están incluidos 319.299 extranjeros no residentes; 63.626 colombianos residentes en el exterior que visitaron el país y 71.802 pasajeros de cruceros, según datos de Migración Colombia y las Sociedades Portuarias.



El dato de visitantes extranjeros no residentes convierte a enero de 2023 en el segundo mes en que el país ha recibido un mayor número de esta clase de turistas, luego de que en diciembre de 2022 se alcanzara un registro de 349.181 de personas.



De acuerdo con el análisis del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el mayor número de visitantes extranjeros llegó de Estados Unidos, al registrar una participación de 23,4%, seguido de otras naciones de América Latina y el Caribe.



Además, el informe confirma que en el año completo 2022 la cifra de visitantes no residentes fue de 4.606.915 personas, un 232,2% superior frente a 2020 y 114,7% más respecto a 2021. Esta es una cifra histórica ya que supera el resultado de 2019, antes de la llegada de la pandemia.



Por su parte, el tráfico aéreo también mostró una recuperación importante en 2022, al reportar 46.869.027 de viajes nacionales e internacionales, superando en 16,6% el resultado alcanzado en el año 2019 y del 57,9% con respecto al 2021.



El número de visitantes a Parques Nacionales tuvo un aumento del 33,9% entre diciembre de 2022 y enero 2023, frente al mismo periodo del año 2021; mientras que la tasa de ocupación de alojamiento fue de 55,65%, aumentando 6,8 puntos porcentuales frente al año 2019, convirtiéndose en una de las mejores tasas de los últimos años.



El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, destacó el buen comportamiento de los principales indicadores del sector turismo, que se mantuvo en enero en niveles muy positivos y señaló que “con la puesta en marcha de la Política de Turismo en Armonía con la vida, esperamos que los ingresos de divisas y valores agregados en servicios turísticos continúen en aumento”.



Cabe destacar que, en 2022, el valor agregado de alojamiento y servicios de comida fue de 40,35 billones de pesos, lo que representó un aumento de 16,4% respecto al año 2021 y del 19,7% respecto al año 2019.



Los ingresos de divisas por turismo, por su parte, crecieron un 8,6% en 2022, respecto al año 2019. Específicamente, durante el cuarto trimestre de 2022 alcanzaron los 2.097 millones de dólares, lo que representa un aumento de 9,8% respecto al mismo periodo de 2019.



Impulsar el turismo interno

Según el informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cerca de 2,4 millones de personas fueron visitantes internos de destinos colombianos en el tercer trimestre de 2022, lo que representa un 10,4% de la población total.



Esta cifra muestra que el potencial de crecimiento del turismo interno es muy importante, por eso, el viceministro de Turismo, Arturo Bravo, invitó a los colombianos a recorrer destinos nacionales el próximo puente festivo.



“Queremos que los colombianos aprovechen las inmensas oportunidades del territorio nacional y visiten sus destinos para disfrutar la belleza natural, cultural, histórica y gastronómica. Ser parte del cambio también es apostar por el turismo en las diferentes regiones del país”, aseguró el viceministro.