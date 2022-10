"El gota a gota tiene que desaparecer": Petro propone sistema de crédito cooperativo

En la apertura del Congreso Nacional de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), el presidente, Gustavo Petro, aseguró que “el gota a gota tiene que desaparecer de la economía popular y tiene que ser remplazado por un sistema de crédito cooperativo, digital, si se quiere, pero también público: una banca nacional de desarrollo, porque el desarrollo está en la economía popular”.



El Mandatario aseguró que para su Gobierno es claro que la economía popular necesita crédito y dijo que este no vendrá del sistema financiero tradicional, por lo que "se necesita una banca nacional de desarrollo, incluso con crédito de fomento”.



Así, indicó que se deben transformar los "fondos de segundo piso que quedan del Gobierno, todos en un banco de primer piso del desarrollo de la economía popular".



Lea también: Se eliminará decreto que prohíbe a Petro y Francia Márquez asistir juntos a eventos



En ese sentido, aseguró que el Banco Agrario se puede desarrollar como un banco de fomento de la economía popular urbana de Colombia, apoyando a la economía popular con créditos más baratos, a pesar de la subida de tasas de interés por parte del Banco de la República.



Señaló que avanzar en esta dirección implica impulsar mecanismos de transferencias tecnológicas, alfabetización digital y asociatividad, como una forma de empoderamiento.



“El llanero solitario en la economía popular no va sino hacia su sacrificio. Solo la asociatividad libre es la que permite defenderse y el Estado, el Gobierno, debe estar para ayudar a esa asociatividad”, sostuvo.



Lea además: Las puyas y cuestionamientos del presidente de Fenalco a Petro por ausencia en su congreso



Ante los riesgos de recesión globales, Petro le propuso a los agremiados de Acopi que, para capear la coyuntura, se lleve a cabo una alianza entre el Estado y la economía popular.



“Ahora lo que yo les propongo –dijo– es construir una alianza fundamental entre el Estado y la economía popular, con un objetivo: fortalecerla, para que sea la palanca verdadera del desarrollo agrario e industrial de Colombia, que son los núcleos fundamentales de la generación de la riqueza”.



“Ustedes podrían jalonar este proceso de alianza que les propongo: es la manera, ojalá esté en lo cierto, de capear el temporal que se nos viene encima, no solamente en términos de lluvias, sino en términos de recesión, hambre y crisis económica”, concluyó el Presidente.