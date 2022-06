"El gobierno entrante debe revisar muy bien las cuentas fiscales": Presidente de la Andi

Los empresarios del país, agrupados en la Andi, expresan que no están angustiados, pero tampoco están tranquilos, con el presidente electo, Gustavo Petro, y su futuro equipo de Gobierno.



“Yo diría que estamos serenamente esperando a que haya anuncios claros para tener elementos de juicio y saber para dónde va el Gobierno”, expresó Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Colombiana de Empresarios, Andi.



Agregó el dirigente gremial que este no es el momento de levantar preocupaciones, es momento de esperar quiénes conformarán el equipo económico para iniciar diálogos y trabajar en conjunto.



¿Cómo ve usted las expectativas del nuevo Gobierno, sobre todo en materia económica?



Estamos a la espera de bastantes cosas. Entendiendo que el Gobierno lleva apenas unas horas de haber sido elegido hay que darle un compás de espera para que tome algunas de sus decisiones. Nosotros estamos muy atentos a los nombramientos del gabinete de tipo económico y algunas de las prioridades que presenten en términos de propuestas.



En ese sentido, siento que están haciendo el proceso de toma de decisiones, y nosotros estamos muy atentos y muy listos a conversar y a construir, que es básicamente nuestra tarea.



Hay una gran expectativa porque el tema álgido son las finanzas públicas, ya que el país tiene un déficit muy alto. Lo que propondrá el Presidente electo es un plan que tiene mucho componente social. ¿Qué puede decir sobre esto?



Yo digo que ellos tienen que sacar bien sus cuentas, especialmente las cuentas fiscales porque claro, cuando uno está en campaña, usualmente hace una serie de anuncios que luego debe contrastar contra la realidad fiscal y el presupuesto, es de hecho un mandato de la ley que el presupuesto debe ser presentado a más tardar el día 3 de agosto y eso lo tendrá que presentar el actual Gobierno. Luego ellos tendrán que hacer unos ajustes alrededor de eso, entonces yo creo que la necesidad que existe de esperar a que el nuevo Gobierno saque sus cálculos y sus cifras es alta, pues es completamente imperante.

¿A usted qué es lo que más le preocupa o lo que más le inquieta?



Para nosotros no es este el momento de levantar preocupaciones ni inquietudes, eso lo hicimos durante la campaña alrededor de las propuestas que vimos en ese momento. Ahora debemos esperar que ellos hagan sus anuncios alrededor de cuáles son sus decisiones. Uno no puede arrancar tirándole piedras a alguien que ni siquiera ha dicho qué va a hacer y cómo lo va a hacer.



El ejercicio de la democracia nos hace un llamado a la sensatez para esperar cuáles son las decisiones y los pasos que van a dar para luego poder comentarlos.



¿Es decir que, por ahora, lo que hay es una gran disposición por parte de los empresarios para escucharlo y para sentarse a dialogar?



Por supuesto y estamos muy atentos a que ojalá se generen, lo antes posible, señales que la economía está esperando, con eso bajará seguramente la incertidumbre. Entonces mal haríamos nosotros por criticar o por generar inquietudes en este momento, mientras no han dicho absolutamente nada que nos conduzca a ello.



En las primeras jornadas los mercados reaccionaron como era de esperarse porque no tenía como preferencia un candidato de izquierda. El dólar rebotó y las acciones bajaron un poco. ¿Cree que se puede moderar esto en los próximos días o cuál es su percepción?



Claro, los mercados están muy atentos a las señales que envíe el nuevo Gobierno y en la medida que esas señales sean confiables y tranquilizadoras respecto de las principales variables, como la capacidad de generar confianza en las empresas, de generar más inversión, de mantener los ritmos de inversión y los ritmos de crecimiento, pue seguramente las variables y los indicadores del mercado se irán comportando mejor y esperemos que ese sea el caso.

¿En cuánto al equipo económico, hay una gran expectativa. Hay importantes personalidades que pueden ejercer un papel importante, usted lo ve así?



Así es, sin duda. Estamos a la espera de ello. Ojalá sea una persona con experiencia, una persona que conozca la hacienda pública, que conozca de la organización del Estado, que sepa sobre la importancia de los mercados de deuda, de los mercados que financian al Estado. Allí hay una oportunidad para enviar una señal buena a toda la economía.



¿El sector privado aún tiene la preocupación por la palabra expropiación?



Mire, el señor Petro ha dicho en muchísimas ocasiones que no se van a presentar expropiaciones. Eso ya lo ha dicho y a las personas hay que creerles y mucho más al Presidente de la República, imagínese usted si no le vamos a creer al Primer Mandatario.



Aun así, hay ciertas expectativas del sector empresarial ¿A usted le han expresado algo los afiliados a la Andi frente a eso o van a esperar a sentarse para seguir hablando al respecto?



Le repito, el Presidente electo lo ha dicho muchas veces y por supuesto le creemos.



Frente al comportamiento de la industria, ¿cómo ve este segundo semestre?



El segundo semestre arrancará apenas en una semana y creo que todo dependerá del grado de confianza que tengan los mercados y que se pueda generar en los inversionistas. Nosotros tenemos la ilusión de que se pueda contar con un ambiente lo suficientemente propicio para que la inversión siga creciendo en Colombia y lo que es más importante para nosotros, que esa inversión y ese crecimiento económico se transforme en mayores empleos.

Sobre el crecimiento económico, el Ministerio de Hacienda lo ajustó a 6,5% ¿Usted ve un buen panorama para llegar a este nivel?



Lo que hemos crecido durante el último trimestre es mucho, en el mes de abril se creció el 12% y realmente el acumulado de los primeros meses es muy bueno, eso supone que habrá una desaceleración en el crecimiento, pero todavía seguirá siendo positivo, entonces la estimación de que termine quedando en niveles de cerca del 6% ó del 6,5%, todavía existe.



Usted está en una posición muy conciliadora y en ese sentido, así deberíamos estar todos los colombianos, ¿pero algunas propuestas de corte económico, como la posibilidad de comunicar la Costa Caribe con el Pacífico, las ve realmente viables?



Me parece que tenemos que esperar, como se lo comentaba al principio. Tenemos que esperar a que ellos digan si lo van a hacer. Si en un momento dado llegan con la idea de que van a hacer un tren o van a hacer una carretera o van a hacer un aeropuerto, pues tienen que contarnos en qué condiciones lo harán, tienen que contarnos cómo se hará, cómo se financiará y con base en eso podremos opinar, pero en este momento yo diría que hay que ser muy serenos para opinar solo sobre las cosas que se digan de ahora en adelante.



Desde la campaña ya sabemos que tienen un componente muy fuerte de emotividad, de querer decir lo que la gente quiere oír, etc. En este momento estaremos oyendo un Gobierno que tiene la responsabilidad de que al país le vaya bien, de que tiene la responsabilidad de que a los ciudadanos les vaya bien, que a sus empresas también les vaya bien, entonces dicho eso, por ahí será seguramente un escenario en el cual ellos tendrán que concretar un poco más las propuestas o las posiciones o las acciones y sobre eso, por supuesto, con mucho gusto, opinaremos con toda seguridad.



¿Hoy en día la palabra es esperanza o tranquilidad?



Yo diría que estamos esperando, no estamos ni angustiados, ni tranquilos, estamos serenamente esperando a que haya anuncios y que podamos tener elementos de juicio para saber hacia dónde va el Gobierno.