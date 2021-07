El duro impacto social y económico que dejaría la liquidación de La 14 en el Valle

Un fuerte golpe recibiría el tejido empresarial del Valle del Cauca si finalmente se produce el cierre de Almacenes La 14. Esta organización cuenta con alrededor de 2.400 proveedores, de los cuales más del 80% son pequeños negocios que en su conjunto generan unos 20.000 empleos.



Yitcy Becerra, directora de Acopi Valle, explicó que La 14 es la única gran superficie local con una cadena logística fuertemente ligada al departamento, lo que produce un importante valor económico.



“Perder eso es un gran golpe y el impacto es incalculable, La 14 por su esquema de centros comerciales, empresas ancla, locales, concesiones, proveedores, genera un amplia cadena a la que están vinculadas muchas Mipymes”, reiteró.



Asimismo, Julio César Alonso, director del Centro de Investigación en Economía y Finanzas, Cienfi, de la Universidad Icesi, cree que el impacto, de un eventual cierre de Almacenes La 14, sobre el empleo sería bastante grande. “En estos momentos que requerimos abrir más puestos de trabajo y no cerrarlos, la liquidación de esta organización es un golpe al tejido empresarial”.

Agregó que no es claro si otras grandes superficies están interesadas en comprar la operación de La 14, lo cual podría permitir mantener algunos puestos. “Adicionalmente, los supermercados tienen una articulación con pequeñas y medianas empresas de la región, por lo que esto podría significar una reducción de los negocios de esas compañías”.



Precisamente una de las Pymes que creció con La 14 es Manitoba. Gustavo Llano, fundador de esta empresa, recordó que su primer cliente real fue La 14, pues antes de ingresar a la cadena de supermercados, distribuían de manera informal en la ciudad.



“Gracias a las puertas que nos abrió don Jaime Cardona (q.e.p.d), con toda generosidad, tuvimos la oportunidad de exhibir nuestro producto. En otras cadenas de gran formato para tener esta exhibición había que hacer negociaciones, cumplir trámites, tener músculo financiero. En La 14 te daban esa posibilidad, gracias a ellos nosotros somos una compañía como la actual, por eso tenemos un dolor grande de pensar que puedan cerrar”.



Agregó el directivo que esta cadena de supermercados es para los caleños y vallecaucanos un patrimonio de todos como “el río Pance, es como la salsa, no puede desaparecer, nos negamos a eso, tenemos solo agradecimientos. Además para los emprendedores, sería una gran pérdida porque La 14 le abría las puertas al producto artesanal o al que vende las arepas, ha sido la mejor vitrina para el emprendimiento”.



La directora de Acopi recordó que la situación que vive La 14 no es de ahora y que desde hace meses viene pidiendo ayuda.

Reunión con el Gobierno Nacional

El golpe que generó la noticia de la eventual liquidación de Almacenes La 14 llevó a una posible intervención del Gobierno Nacional.



Representantes de la Alcaldía de Cali, la gerencia de los supermercados y algunos miembros del Gobierno se reunieron anoche para plantear alternativas que eviten el cierre definitivo de la empresa vallecaucana, decisión que genera una esperanza para la compañía.



La secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Santa, explicó que durante la reunión se le presentó al Gobierno una evaluación de la empresa y de lo que representa para el Valle y se acordó que en pocos días se tendrá una respuesta sobre posibles salidas.



“Salimos positivos, hay interés Gobierno Nacional y del Distrito de proteger los 20.000 empleos directos e indirectos que genera La 14. Lo importante es que tendremos acciones conjuntas y articuladas”, dijo la funcionaria.



Desde el Municipio se plantea apoyar con temas de impuestos, subsidios y acompañamiento a proveedores.



“La 14 aún no está en liquidación, tenemos tiempo y esperanza”, reiteró. Se espera que en menos de 15 días surja una propuesta concreta para la empresa.

Empresas liquidadas

En 2020, 377 empresas que estaban en proceso de reorganización empresarial se fueron a liquidación, de acuerdo con datos de la Supersociedades.



De este número alrededor de 80 compañías fueron empresas situadas en el Valle del Cauca.



La Supersociedades puede demorar unas dos semanas para definir si acepta o no la solicitud de liquidación de La 14.