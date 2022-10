En medio de la alta volatilidad, este martes el dólar abrió a $4.990, lo cual representó un alza de $21,06 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que hoy se ubica en $4.968,94, la más alta de la historia.



La tendencia en las primeras operaciones es a la baja. A las 8:18 a.m. el promedio de cotización era de $4.963, con una caída de $5,5 frente a la TRM.



Durante la jornada, la divisa alcanzó un máximo de $4.990, según los datos de la plataforma Set-FX, mientras que el mínimo fue de $4.960. Se han negociado más de US$6,5 millones a través de 21 transacciones.



Además de los factores externos, como el alza de tasas de los bancos centrales en el mundo, los analistas señalan que un punto clave es la tranquilidad que se le da a los mercados sobre las decisiones políticas y macroeconómicas internas.



"El Gobierno debe entender que lo que preocupa a los mercados es la posibilidad de suspender la nueva exploración de hidrocarburos, las señales confusas sobre la política fiscal, el tema de no cumplir la regla fiscal y emitir deuda para financiar tierras o, por ejemplo, sobre la política monetaria y cambiaria con las señales del presidente Gustavo Petro en Twitter de control de capitales, todo eso es lo que ha generado esta aversión al riesgo y se refleja en nuestra depreciación tan fuerte", aseguró Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana.



En cuanto a las expectativas de esta semana, se prevé que el mercado se centre nuevamente en las reuniones del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Canadá, los cuales seguramente continúen endureciendo su política monetaria. Mientras que se espera la próxima reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos en noviembre.



"El entorno global, nuevamente se ve presionado por los renovados temores respecto al endurecimiento monetario de los bancos centrales, particularmente los Futuros de los Fondos Federales sugieren que lejos de terminar aún queda un camino importante por recorrer por parte de la Fed, descontando un techo del 4,75% - 5% que se alcanzaría hasta el primer trimestre del 2023", señaló Gabriel Granados, profesional senior en el Banco Agrario.



En cuanto a la coyuntura local, el experto resaltó que "no solamente continúan las presiones globales, sino también será importante la evolución de la percepción de riesgo a nivel interno. Así mismo, hacia el cierre de la semana se reúne el BanRep donde, en línea con los fuertes movimientos de los mercados internos, la evolución de la inflación y el crecimiento de la actividad económica, esperamos que como mínimo incrementen la tasa de interés en 100 puntos básicos, alcanzando 11%".



Los precios del crudo caían más de un dólar por barril el martes, ya que los datos económicos bajistas de las principales economías mundiales acentuaban el temor por la demanda.



El barril de petróleo Brent, referencia para Colombia, caía 0,71% a US$92,60; mientras que el WTI retrocedía 0,61% a US$84,06.



Los fundamentos de la oferta y la demanda se mantienen en gran medida estables, dejando el sentimiento económico en el centro del mercado, dijo Vandana Hari, fundadora del proveedor de análisis del comercio petrolero Vanda Insights, a Reuters.



"Gran parte de las perspectivas de deterioro de la demanda ya se han incorporado, por lo que cualquier otra presión a la baja puede ser de acción lenta", agregó.



Las señales de incertidumbre en la actividad económica de Estados Unidos y China, los dos mayores consumidores de petróleo del mundo, seguían pesando sobre los precios el martes.



Datos gubernamentales conocidos el lunes mostraron que las importaciones de crudo chinas en septiembre fueron un 2% inferiores a las del año anterior, continuando una tendencia bajista, al mismo tiempo que se informó de la desaceleración de las ventas minoristas.