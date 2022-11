El dólar cerró este jueves por encima de los $5.000 luego de nuevas alzas

Este jueves, tras registrar una tendencia alcista, el dólar cerró a $5.022,12 en promedio, lo que significó un aumento de $99,42 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente hoy, que se ubica en $4.922,70.



Hoy, la divisa completa dos jornadas consecutivas de aumento, en medio de un temor general a nivel internacional porque se espera que la Fed siga subiendo las tasas de interés hasta verse convencidos de que la inflación retrocede.



El dollar index, que mide la divisa frente a una canasta de monedas fuertes, avanzó en la mañana 0,51% hasta 106,82 puntos y los bonos del Tesoro a dos años subían 1,0 punto base a 4,36%.



"No puedo dejar de subrayar que un solo reporte no hace una tendencia", dijo este miércoles el gobernador de la Fed, Christopher Waller, en relación al último IPC estadounidense mientras daba un discurso en Arizona. "Es demasiado temprano como para concluir que la inflación está disminuyendo sustancialmente", agregó.



Durante la jornada en Colombia, la divisa tocó un máximo de $5.051 y un mínimo de $4.982,05. Se negociaron más de US$1.460,3 millones a través de 2.542 transacciones.



Expertos señalan que el anuncio del Gobierno de una nueva reforma tributaria habría impulsado la divisa por encima de los $5.000.



El barril de petróleo Brent, referencia para Colombia, caía 2,96% a US$90,11; mientras que el WTI descendía 4,35% a US$81,87.



El petróleo bajaba el jueves, presionado por el alivio de las tensiones geopolíticas y las preocupaciones sobre la demanda china, aunque los signos de una oferta más ajustada, incluyendo la reducción de los inventarios en Estados Unidos, le daban apoyo.



Polonia y la Otan dijeron el miércoles que un misil que se estrelló dentro del país miembro de la organización fue probablemente un disparo perdido de las defensas aéreas de Ucrania y no un ataque ruso, lo que alivió los temores de que la guerra entre Rusia y Ucrania se extienda.



La preocupación por la debilidad de la demanda en China, el mayor importador de crudo del mundo, también pesaba en el mercado.



China informó el jueves del aumento de las infecciones diarias de covid-19. Las refinerías chinas han pedido reducir el volumen de crudo saudí en diciembre, según informó Reuters, y también están frenando las compras de crudo ruso.



Aunque el número de casos de covid en China es pequeño en comparación con el resto del mundo, Pekín mantiene políticas estrictas para acabar con los casos antes de que se extiendan más, lo que frena la demanda de combustible.



El petróleo obtuvo cierto apoyo de las cifras oficiales que indican que las existencias de crudo de Estados Unidos cayeron en más de 5 millones de barriles en la última semana, más de lo que habían previsto los analistas.



Además, la oferta se reducirá en noviembre, ya que la Opep y sus aliados, conocidos como Opep+, aplicarán su último recorte de la producción para sostener al mercado.