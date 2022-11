“El desarrollo tecnológico de Cali tiene gran potencial”: Gerente general de CentroNet

La capital del Valle del Cauca es una de las grandes ciudades del país que muestra un gran potencial en desarrollo de tecnologías. “En ese sentido es clave que los empresarios manejen una visión moderna sobre las expectativas de la sociedad y de la generación de empleo”.



La afirmación es de Carlos Andrés Pérez, gerente general de CentroNet, compañía que está en el top 3 en integración tecnológica de software e infraestructura en las empresas en el Valle del Cauca.



Sostiene que la llegada de las nuevas tecnologías digitales ha hecho que las transformaciones sean más rápidas y la conexión con el mundo sea cada vez más veloz.



Si bien el panorama global es complejo, el dólar sigue alto y la inflación va por las nubes, el señor Pérez es optimista y señala que la tecnología es una aliada para superar momentos de crisis. La implementación de tecnologías digitales sirve para impulsar la eficiencia productiva, agrega.

Es de anotar que entre los clientes de CentroNet se cuentan Celsia, Tecnoquímicas, Argos, Incauca, Comfandi, Imbanaco y la Universidad Javeriana.



¿Qué le puede decir al empresario vallecaucano para que sea más dinámico y digital?

De igual manera, permite ver la evolución del campo en el que cada uno de los empresarios compite.



Un patrón común que van a identificar es que la implementación de distintas tecnologías es la que está orientando el proceso de transformación y evolución de las empresas.



¿Cuál es el error más común que cometen hoy las empresas?

Un error que cometen muchas es tratar de desarrollar, ellas mismas, las capacidades de transformación y lo que hacen es perder su foco de negocio. La mejor manera de manejar este campo de negocio es buscar un aliado especializado que puede acelerar sus procesos.



Hay un cambio generacional en el liderazgo de las ciudades y en el sector privado. ¿Los jóvenes están trabajando de la manera correcta por el Valle?

En términos generales, el liderazgo empresarial del Valle del Cauca es positivo en el sentido que hay muchas organizaciones involucradas en los procesos de transformación de la región, sin embargo, el relevo generacional es algo que ya está ocurriendo, y es fundamental que los grupos empresariales sean conscientes de que hay una visión moderna sobre las expectativas de las sociedades, sobre el rol de los empresarios y de las empresas que está cambiando. Los empresarios debemos estar atentos a esas dinámicas para seguir en función de ser generadores de empleo.



¿Le preocupa el comportamiento del dólar y de la inflación?

Somos optimistas porque las empresas que son nuestros clientes, en su mayoría, medianas y grandes, ven en la tecnología un aliado para superar estos momentos de crisis, la implementación de tecnologías digitales les sirve para impulsar la eficiencia productiva.



¿El mayor desafío está enfocado en qué áreas?

Nuestro desafío es llegar a esas empresas medianas y grandes que tienen esa visión avanzada de incorporar tecnologías y, apoyarnos en la presión que existe a nivel mundial, en diferentes industrias, para implementar nuevas tecnologías.



¿Cali tiene los suficientes ingenieros de sistemas y profesionales para abastecer la demanda?

Nosotros demandamos ingenieros enfocados en diferentes áreas. A diferencia de las empresas de software, que tienen interés particular en los programadores, estamos buscando ingenieros electrónicos, de sistemas, eléctricos, industriales, diseñadores industriales y arquitectos interesados en el mundo de la tecnología.



Tenemos un desafío para encontrar a estos profesionales, técnicos y tecnólogos, precisamente por la calidad de educación que se está brindando en algunas universidades y centros de formación. Esto nos genera un reto para cerrar la brecha de conocimiento con el que terminan su proceso de formación.



¿Qué puesto ocupa CentroNet en el desarrollo de tecnología en la región?

Somos la décima empresa en tecnología en nuestra categoría en el país. Le quiero comentar que nuestro foco es la integración tecnológica de software e infraestructura en las empresas. En el Valle del Cauca somos la tercera empresa más importante.



¿Cómo le fue a la compañía este 2022 y qué perspectivas tiene para el 2023?

Este año confiamos cerrar con $31.500 millones en ingresos, cifra que mostrará un crecimiento del 25% frente al año pasado.

Respecto del próximo año, somos muy optimistas porque el trabajo que hemos hecho está siendo reconocido por nuestros clientes, quienes nos dan la oportunidad de crecimiento.



Creemos que el próximo año lograremos tener un tasa de crecimiento del 26% en la facturación, superando la barrera de los $40.000 millones.



¿Cuántos empleos genera?

120 empleados y estamos ubicados en San Nicolás. La mayoría de nuestros clientes son industriales, por eso nos ubicamos cerca de ellos.



¿Qué valores agregados ofrece la empresa?

Muchas de las herramientas tecnológicas de la infraestructura que estamos implementando con nuestros clientes tienen la capacidad de generar información, datos que deben ser analizados.



Nuestros clientes, eventualmente, no tienen esa capacidad o no saben cómo hacerlo, pero ya hemos empezado a realizar este tipo de análisis para algunos. También podemos identificar patrones de movimiento dentro de las tiendas a través de los esquemas de seguridad o de monitoreo interno de las compañías.



¿Esto para qué les es útil?

En una empresa de moda, por ejemplo, puede saber cuáles son las horas en las que están llegando más personas y si son hombres o mujeres. De igual manera, cuáles son los puntos más interesantes en la tienda y la publicidad que está capturando la atención, entre otros.



¿Cómo nació la empresa?

Nació como un café internet, hace 21 años. La crearon dos hermanos, Jhon Jairo y Daniel Bueno, ingenieros de sistemas de la Universidad Javeriana de Cali.