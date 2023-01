Dólar en Colombia podría bajar hasta los $4.400, estas son las razones

La moneda de los Estados Unidos bajó en los primeros 25 días del 2023 cerca de $270 y hoy se encuentra más cerca de los $4.500.

Para ser exactos, la Tasa Representativa del Mercado, TRM, se ubica hoy en $4.538,91, cuando el 1 de enero fue de $4.810.



Lo que muchos se preguntan actualmente es si el dólar seguirá la tendencia a la baja en los próximos días. La respuesta es sí.

Es posible que baje un poco más y se ubique sobre los $4.400, dice Daniel Velandia, director de estudios económicos de la firma Credicorp Capital.



“Todo dependerá de lo que suceda a escala internacional. Con ello me refiero a la reapertura definitiva del mercado de China (después del covid) y al cierre del ciclo de las alzas en las tasas de interés del banco central de los Estados Unidos”, explicó.



De hecho, ya se percibe que la FED (banco central de Estados Unidos), solo aumentará 25 puntos básicos la tasa de interés en el mes de febrero y allí cerrará el ciclo de incrementos.



En marzo se mantendrá igual, anotó el señor Velandia. Es importante que se presente una reducción en el ritmo de crecimiento de las tasas de interés, ya que le quitará presión a los precios de la canasta familiar (la inflación).



También hay factores internos (en Colombia) que ayudarán a frenar un poco la volatilidad de la moneda estadounidense.

Entre ellos se destaca la actualización del plan financiero del Gobierno Nacional que ha jugado un rol positivo “porque las estimaciones fueron favorables con base en lo que esperaba el mercado, lo que elimina la incertidumbre fiscal en el corto plazo”, añadió.



“Conversando con los inversionistas del mercado podría haber una reducción adicional del dólar en el país, hasta los $4.400, claro, si no hay cambios a escala internacional en cuanto a las condiciones de las tasas de interés y la reapertura de la economía china después del levantamiento de las restricciones”, añadió Velandia.



Por su parte, el analista del mercado de divisas Juan Eduardo Nates coincide con Velandia en que el panorama de la tasa de cambio se basa en dos hechos clave.



“El primero es el impacto positivo de las recientes subidas de las tasas de interés de los Estados Unidos y del Banco Central Europeo. Esto ha tenido un buen efecto en la inflación, dado que ha venido moderando la presión de los precios. Esta situación ha generado optimismo en el mercado y deja entrever que las tasas no volverán a subir con la misma agresividad con la que venían subiendo”, explicó.



En la práctica ese resultado se ve reflejado en que los flujos de dinero dejan de salir hacia dolares y euros y se devuelven a los mercados emergentes (países en desarrollo) y eso hace bajar la cotización del dólar.



El otro factor clave es la reapertura de China. Eso es relevante para países como Colombia que tiene cierta dependencia en cuanto a precios de los commodities. “Es un elemento positivo para las cuentas fiscales del país”, dijo.



El mercado ya no come cuento

A medida que avanza el Gobierno Nacional, el dólar ha aprendido a leer los anuncios que han hecho el presidente Petro y algunos de sus ministros. En ese orden, la reacción que muestra la moneda se ha moderado. Ya no es como ocurría al principio, en agosto del 2022, que los anuncios generaban mucha volatilidad.



En otras palabras, puede decirse que en la actualidad, el dólar actúa con más moderación y “buena parte de ese comportamiento se debe a que la comunicación del Gobierno es variable. Un día puede moverse hacia un lado y al siguiente para el otro. En consecuencia, el mercado ha entendido que los anuncios no tienen aplicabilidad de manera inmediata, sino que deben pasar por instancias institucionales que toman tiempo, como en los temas de las reformas que se avecinan, la de la salud y las pensiones”, comentó el señor Nates.



A eso se suma un elemento fundamental, agregó, y es que Colombia ha emitido deuda nueva para financiar sus actividades. En ese sentido el plan financiero ha demostrado ser responsable y todo eso converge en que hay mejor confianza en el país. En contraste, el factor internacional que puede seguir afectando a Colombia es el conflicto Ucrania - Rusia.

