Dólar continúa al alza: este martes cerró a $4.627 en promedio, con un aumento de $114

Este martes el dólar cerró a $4.627,73 en promedio, lo cual representó un aumento de $114 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada de hoy se ubica en $4.513,28, a medida que aumenta el riesgo de recesión económica en Estados Unidos.



El precio de apertura registrado por la plataforma Set-FX fue $4.590, mientras que el máximo llegó a $4.663 y el mínimo a $4.589,9. Durante la jornada se han negociado más de US$30 millones a través de 64 transacciones.



La cotización del dólar ha registrado una tendencia alcista desde que se conocieron los resultados electorales el pasado 19 de junio. Sin embargo, el alza de la divisa ha estado explicada, en mayor medida, por la coyuntura internacional, especialmente por el riesgo de recesión en Estados Unidos, así como por el aumento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales para frenar la inflación.



Ayer, el presidente Iván Duque le pidió al nuevo Gobierno entregar "pistas precisas que ayuden a tranquilizar los mercados de divisas", esto, debido al alza que ha presentado el dólar en las últimas jornadas.



"Yo creo que es muy importante que haya señales que le quiten la incertidumbre al país. Cuando hay mensajes que generan incertidumbre frente a la inversión de largo plazo, frente a lo que se puede avecinar en los regímenes que tienen que ver con la inversión en el campo y demás, pues yo creo que esas cosas se empiezan a generar esta situación", dijo.



Además, explicó que aunque Colombia no es el único país en donde el precio del dólar está alcanzando máximos históricos en la divisa, teniendo en cuenta a monedas emergentes como el peso chileno, "es muy importante que sobre esto haya certezas y la certeza tiene que ser sobre la estabilidad jurídica de largo plazo para la inversión".



Los analistas financieros también aseguraron que en el país están circulando menos dólares de los que se demandan.



“La solución es estructural. Aumentar la fuentes de ingreso de dólares en nuestro país. De esta forma, los choques externos que hacen que el dólar se fortalezca, como actualmente, se moderarán”, manifestó Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia en Casa de Bolsa.



Otro factor que puede explicar el comportamiento alcista del dólar es el crudo, pues el barril de Brent, de referencia para Colombia, cayó 3,96% a US$102,86; mientras que el West Texas Intermediate (WTI), también descendía 4,20% a US$99,72



La primera perspectiva del mercado petrolero de la Opep para 2023 no sugiere ningún alivio para los consumidores, ya que se necesita más crudo del grupo a pesar de que la mayoría de los miembros ya están bombeando a toda máquina.



La Organización de Países Exportadores de Petróleo prevé que el crecimiento de la demanda mundial de petróleo supere el aumento de la oferta en un millón de barriles diarios el próximo año. Para llenar la brecha, la Opep tendría que aumentar significativamente la producción, pero los miembros ya están muy por debajo de los volúmenes necesarios en este momento debido a la falta de inversión y la inestabilidad política.



Los precios del crudo se mantienen por encima de los US$100 el barril mientras los yacimientos petrolíferos y las instalaciones de refinación del mundo no logran seguir el ritmo del repunte de la demanda de combustible tras la pandemia. Esto agrava la crisis del costo de la vida y amenaza con llevar a la economía mundial a la recesión.