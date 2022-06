Dólar cerró a $4.151,77 en promedio y está a $1,23 de alcanzar máximo histórico

Este jueves, el dólar cerró la jornada a $4.1151,77 en promedio, lo cual representó un aumento de $24 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada de hoy se ubica en $4.127,47. Este comportamiento se dio horas después de que se conociera que el nuevo ministro de Hacienda es José Antonio Ocampo, y con la definición de la nueva tasa de intervención a 7,5% por parte del Banco de la República.



El precio de apertura registrado por la plataforma Set-FX fue $4.120, pero sobre las 9:40 a.m. el billete verde superó su máximo histórico de $4.153 (registrado el 20 de marzo de 2020) y tocó los $4.179,70 en el movimiento intradía. No obstante, con el dato de cierre, la divisa está a $1,23 de ese máximo.



Lea además: Baja el índice de desempleo en Colombia: se ubicó en 10,6% en mayo; en Cali fue del 12,4%



Asuntos externos a la economía están impulsando el comportamiento. "El dollar index subió 0,36% a los 105.235 puntos por mayores presiones de recesión en EE.UU. tras las advertencias de inflación por parte de los bancos centrales, y la caída de 2,38% del cobre en la Bolsa de Metales de Londres a US$ 3,740 la libra, su menor nivel desde el 9 de febrero de 2021. El dólar ha estado batiendo récords de precios que no había visto nunca antes, y esto se ha estado explicando por un conjunto de factores tanto internos como externos. En este último caso, la desaceleración de la economía China producto de los fuertes confinamientos que realizó para erradicar el virus, y la ralentización de grandes economías a nivel global, ha generado menores perspectivas de demanda del metal rojo", explicó a Diario Financiero, el analista senior de mercados de XTB Latam, Juan Ortiz Godoy.



Ahora bien, la tasa de cambio se podría regular en los próximos días con la designación de Ocampo, pues "brinda confianza sobre el carácter técnico y ponderado que tendrá la política macroeconómica del Gobierno de Gustavo Petro", señaló el presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez.



Por su parte, Julio César Romero, economista jefe en Corficolombia cree que el mercado lo va a recibir como un mensaje de responsabilidad en el manejo económico. "Ocampo es uno de los mejores economistas del país y ya dio varias pistas sobre los puntos más importantes que trabajará. En los próximos días se podría ver una apreciación del peso cercana a 2%", dijo.



Ocampo es uno de los economistas más conocidos, y es coautor de libros con el premio Nobel Joseph Stiglitz. Ya se desempeñó como ministro de Hacienda en la década de 1990, fue ministro de Agricultura y jefe del Departamento Nacional de Planeación.



Ahora, los analistas también manifiestan que el anuncio del ministro era una posibilidad que ya venía siendo descontada por el mercado en la tasa de cambio, es decir, "no tiene el mismo efecto en este momento; lo que se podía corregir esta semana para tener un excelente comportamiento del dólar, es decir, para que bajara la cotización, se perdió", dijo el economista Martín Jaramillo, quien agregó que en el mediano plazo la tendencia podría cambiar al ver la primera reforma.



Le puede interesar: Gremios reciben con optimismo la designación de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda



Sobre la reunión del BanRep, el mercado ya tiene descontado un aumento en esta magnitud, y si se materializa esta expectativa, no tendría un efecto en la divisa.



El contexto externo sigue siendo determinante de la tasa de cambio en Colombia. Las expectativas de aumento de tasas de los bancos centrales para controlar la inflación y los temores de una recesión global mantienen fuerte al dólar en el mundo.



Otro factor que explica el alza del dólar es el crudo, que durante la semana pasada registró jornadas a la baja. No obstante, hoy el precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, llega a los US$115; mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cotiza a US$104.