Para el próximo viernes 19 de noviembre se realizará el segundo Día sin IVA del año, fecha en la que los centros comerciales no estarán obligados a solicitar el carné de vacunación anticovid con al menos una dosis, algo que sí ocurrirá con los lugares de ocio al interior de estos lugares o en sus alrededores.



Así lo anunció el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien recomendó las compras virtuales y la extensión de horarios en los establecimientos comerciales para evitar que las personas se aglomeren y haya menos riesgo de contagio por covid.



"Queremos recordar que seguimos en pandemia, que el covid no se ha ido, y lo que vemos en otros países -incluso europeos- es un crecimiento de casos, un cuarto pico. Por esa razón, por la realidad de que en Colombia está circulando la variante Delta, debemos protegernos, mantener los protocolos de bioseguridad y que es obligatorio el uso del tapabocas".



De acuerdo con el Ministro, los centros comerciales no pueden superar el 75 % del aforo en ciudades como Cali, además de que también deben incentivar el lavado de manos o la aplicación del gel desinfectante.



"Este es un evento absolutamente clave que busca la reactivación económica de nuestro país y así avanzar en esos índices tan importantes de crecimiento", destacó Ruiz.



Los productos que estarán excentos del impuesto del IVA son prendas de ropa como camisas, jeans, sacos, maletines, gafas, entre otros, con un valor igual o menor a $726.160 por unidad. A esto se suman electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones que tengan un valor igual o inferior a los $ 2.904.640.



Además, están beneficiados los elementos deportivos, juguetes y juegos (salvo los artículos de fiesta, carnavales y recreativos), así como útiles escolares e insumos para el sector agropecuario, como semillas, abonos o insecticidas.