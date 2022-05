Día de la Madre en el fin de la pandemia: lo que esperan los comerciantes de Cali este año

A una semana de la celebración por el Día de la Madre, el comercio ya avecina una positiva reactivación en las ventas para la fecha. El agasajo para las madres incluye flores, almuerzos, cenas, vestuario, artículos para el hogar, música, entre otros cientos de detalles que hacen de este día uno especial, no solo para las dadoras de vida sino también para la economía.



De acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Valle, el Día de la Madre, es conocido por ser la segunda fecha más importante después de la Navidad ya que aporta de manera significativa a los resultados de la economía durante el primer semestre del año. Es por eso que el comercio prevé un crecimiento en las ventas entre 20% y 30% con relación al año anterior, en el que la fecha estuvo bajo la sombra del estallido social y la pandemia, los cuales afectaron profundamente la actividad empresarial.



“Los empresarios ya están preparados para esta fecha en la que se prevé un comportamiento muy positivo con relación al año anterior, no solo porque ya estamos en un proceso de reactivación económica, sino también porque los establecimientos comerciales no tendrán restricciones para su operación y podrán operar con aforo pleno”, afirmó Octavio de Jesús Quintero, presidente de la Junta Directiva de Fenalco Valle.



Lea aquí: Las cifras del Dane que generan optimismo sobre la recuperación del empleo en Cali



El gremio destacó que esta fecha es una gran oportunidad de proyección en ventas para los comerciantes, principalmente para los sectores de moda y floricultura, así como para los artículos de tecnología como celulares y demás dispositivos. También el sector de restaurantes se prepara para recibir uno de los días con más alta ocupación en el año.

El Día de la Madre es un importante dinamizador del empleo. El sector gastronómico aumenta la contratación de personal hasta un 40% y el comercio hasta un 10%.

De acuerdo con Brany Prado, director ejecutivo para la Región Pacífico y la Amazonía de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodrés, el Día de la Madre es una de las fechas más importantes para la industria.



“De manera muy positiva creemos que esta fecha logrará un aporte muy importante para el punto de equilibrio que empieza a buscar el sector en medio de todas las alzas, el cobro del impuesto al consumo, entre otras cosas que nos han golpeado fuertemente. También nos ayudará a dinamizar y aguantar un poco, esperando la posibilidad de que durante el nuevo periodo legislativo se elimine el cobro del impuesto al consumo y el IVA para las franquicias gastronómicas”, señaló el señor Prado

.

Asimismo, el gremio oficial del sector de restaurantes, cafeterías, pastelerías y panaderías de Colombia prevé que el Día de la Madre de 2022 será mucho mejor respecto del año anterior, por lo que esperan recaudar alrededor de $60.000 millones en ventas en lo que respecta al departamento del Valle del Cauca.



“Esperamos que las ventas aumenten un 40% durante este fin de semana del día de madres que será el próximo 8 de mayo y en el que esperamos que desde el viernes 6, los establecimientos se empiecen a activar y a dinamizar su oferta”, añadió Prado.



Por otra parte, las fechas comerciales son un impulsor no solo de ventas para distintos sectores de la economía, también son importantes generadoras de empleo temporal.



Según Fenalco, el sector del comercio es uno de los empleadores más importantes del país con 3,9 millones de ocupados. En Cali, el comercio aportó en el trimestre de diciembre de 2021 a febrero 2021 el 21,9% de los ocupados en la ciudad, siendo el sector con mayor participación.



En esta fecha, tradicionalmente los comerciantes contratan personal adicional por la temporada para atender sus puntos de venta, apoyar en logística y promoción. En promedio, los sectores más dinámicos amplían entre un 5% y 10% su planta para atender la celebración, señaló Fenalco.

Por su parte, Acodrés aseguró que la contratación de personal del sector se eleva en un 40% para atender la demanda de este día.