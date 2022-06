"Confío en un diálogo fluido con el Gobierno entrante": Presidente de la Cámara de Comercio de Cali

El presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Luis Fernando Pérez, es un convencido de que el Valle del Cauca y el Pacífico, se convierten, luego de Bogotá, en las zonas más importantes para el nuevo Gobierno.



En ese sentido, espera que el nivel de interlocución con el Gobierno Nacional entrante sea muy fluido como lo ha venido haciendo junto con el bloque parlamentario.



Considera que el esquema de agenda de Valle del Cauca que se ha construido entre toda la institucionalidad regional es muy importante para el país.



Lea además: Estas son las reformas económicas que buscará hacer Gustavo Petro



Así habló con El País.



¿Hay angustia entre los empresarios del Valle por el Gobierno entrante?



Lo importante es tener en cuenta que este país ha pasado por muchos cambios en los últimos 10 años. Firmamos un acuerdo de paz, pero ha generado más divisiones políticas que antes, acabamos de pasar una de las campañas más feas en términos de civilidad política que hayamos visto, pero arrancamos un nuevo Gobierno electo con un mensaje de acuerdo nacional que hay que celebrar.



Yo personalmente lo celebro. Creo que el sector empresarial ha acogido este primer mensaje de una manera muy positiva.



¿Sería clave una reunión pronta con el Presidente para saber qué va a pasar con el Valle y el Pacifico, no cree?



Yo creo que, en este momento, el suroccidente, en especial el Valle del Cauca y el Pacífico, se convierten, luego de Bogotá, en las zonas más importantes para el nuevo Gobierno.



En ese sentido, esperamos ese nivel de interlocución con el Gobierno, esperamos un diálogo muy fluido como lo ha venido haciendo junto con el bloque parlamentario.



Creo que el esquema de agenda de Valle del Cauca que hemos construido entre toda la institucionalidad regional es muy importante.



Publicamos una agenda de 8 macro temas sobre los que hemos estado trabajando y eso es el resultado del trabajo de los últimos años entre toda la institucionalidad regional y creo que, a diferencia de otras regiones, en este momento el Valle viene adelantando un esquema de conversación, de diálogo colectivo muy importante y de construcción de agenda de política pública en donde todos estamos de acuerdo con unos ejes principales y eso va a ser fundamental en la interlocución con un nuevo Gobierno.



A pesar de los mensajes esperanzadores, hay una gran expectativa porque, sin duda alguna, los mercados no tenían como preferencia a un candidato de izquierda, ¿Qué preocupaciones o inquietudes tienen desde la Cámara de Comercio?



Curiosamente esta semana he estado hablando con el equipo de una de las calificadoras de riesgo, el equipo de certificación país, dialogando sobre sobre sus expectativas frente al nuevo Gobierno y lo que uno encuentra en aquellos actores internacionales es una alta confianza sobre el marco institucional que tiene nuestro país.



A diferencia de algunos de nuestros países vecinos, creo que las agencias certificadoras y calificadoras ven en Colombia y en su institucionalidad un marco muy importante sobre el cual los gobiernos entran y empiezan a trabajar, así que, pues de parte nuestra simplemente enfatizar el mensaje que en el Valle del Cauca estamos dispuestos a seguir construyendo, en equipo con el Gobierno Nacional, un marco de agenda de política pública que genere un desarrollo fundamental para la región.



¿En otras palabras, llegó la hora de trabajar unidos?



Totalmente, esa es la labor de la institucionalidad cuando uno confía en el marco institucional de su país, confianza previa y con posterioridad a los resultados electorales, sin importar quién llegará a la presidencia.



Como Cámara de Comercio y el resto la institucionalidad regional estamos listos para trabajar con lo que será nuevo Gobierno Nacional a partir del 7 de agosto.



¿Cambiando de tercio, cómo le ha ido a Cali en cuanto a la renovación de matrículas este año?



Nosotros tenemos unos datos que son muy interesantes en lo corrido de este año. En temas de renovación, por ejemplo, ha sido un año muy importante para para nosotros con un incremento cercano al 8% en el primer trimestre, con cerca de 57.000 empresas que han estado renovando y lo más interesante es que no es un tema solo de Cali, sino que vemos un salto muy importante en Dagua y en Jamundí, dos municipios que han venido con una gran dinámica en los últimos meses del 2021 y que de esa manera nos muestran en el 2022 una gran presencia, por eso decidimos este año con nuestro programa de Cámara a la Calle, salir a los municipios por primera vez para poder encontrarnos con nuestros comerciantes, con esos empresarios que lo vienen haciendo de buena manera.



¿Por sectores económicos qué cifras maneja?



En términos de sectores, frente a la renovación, comercio obviamente es el gran aliado del crecimiento en nuestra región, seguido por industria con un 12% y alojamiento y comida cerca de un 8%, que es un sector tan importante por las ramificaciones que tiene en toda la comunidad, ahí vemos desde los grandes hoteles hasta los pequeños restaurantes de barrio en donde hemos visto como se empiezan a mover a partir de la renovación, porque recordemos que el Valle del Cauca viene teniendo unos números y unos datos muy interesantes, su producción industrial creció en lo corrido de este año 9%, el tema de minoristas creció 8%, vivienda, estamos por fuera de todo el espectro nacional, es decir que, lo sobrepasamos en un 10%, cemento gris que es fundamental en ese tema de la construcción, somos número 1 en las ventas de cemento gris.



Eso quiere decir que nuestra gente se está moviendo, los vallecaucanos están construyendo, comprando, están renovando.



¿Cuál ha sido la primera impresión sobre esta estrategia de la Cámara la Calle y cómo va a seguir fortaleciéndose en los siguientes meses?



Ha sido fundamental porque para nosotros Cámara a la Calle significa ponerle atención exactamente a esos retos sociales que el tejido empresarial también tiene, eso significa que nosotros entendimos que como Cámara tenemos una circunscripción más amplia que Cali, que tenemos que estar presentes en Jamundí y en Yumbo, que han sido siempre nuestros principales municipios, pero también decidimos ir a Dagua, a Vijes y a la Cumbre.



Esta es la primera vez que llevamos oferta institucional para que nuestros municipios sientan que estamos allá, para que el agricultor en Dagua no tenga que trasladarse hasta acá, aunque tiene acceso a los servicios por internet.



Es claro que sabemos que no todo el mundo se siente cómodo, no todos tienen claro cómo es el proceso, entonces hemos facilitado, a través de la digitalización, muchísimos servicios, pero también sabíamos que había que llegar allá porque nuestro comerciante es un comerciante que necesita esa cercanía.



¿Cuál es la meta de esa estrategia?



En este momento, con nuestro programa barrios vibrantes, queremos que los empresarios de las localidades y de los municipios sientan la Cámara cerca, que entiendan cuáles son los servicios, por eso, lo que nos interesa ahora es llevarles los servicios porque nosotros generamos un proceso de fortalecimiento empresarial en todo el tejido y muchos de ellos no acceden a estos servicios porque no los conocen, porque a veces no entran a la página de internet para las convocatorias, entonces decidimos llevárselas y acompañarlos con nuestro centro de fortalecimiento empresarial porque, por ejemplo, la estrategia de Prospera, que es uno de los grandes programas con enfoque territorial que tenemos, en los últimos años, ha atendido cerca de 40.000 empresas.



Para que nos hagamos una idea del tipo de empresas que atiende la Cámara de Comercio de Cali, el 73% tienen entre uno y tres empleos, el 47% de esas empresas han incrementado sus ventas y un indicador que para nosotros empieza a ser cada vez más importante es el de creación de empleo, vamos a fortalecer muchísimo en los programas de desarrollo empresarial la creación de empleo, esa tiene que ser una de las prioridades nuestras en la región porque es nuestro gran reto la empleabilidad juvenil, lo vimos en los últimos meses, entonces como Cámara de Comercio vamos a abordar ese tema y ya tenemos el 16% en nuestras empresas, que pasan por fortalecimiento empresarial en Prospera, creando nuevos empleos y eso es fundamental porque estamos hablando del tejido de las micros y de las pequeñas.



Lea también: Con hoteles y granjas crece la apuesta por las energías renovables en el Valle



¿Es momento de hablar de ciudad- región?



Creo que tenemos que empezar a hablar de esta Cali regional porque son municipios vecinos donde vamos a estar llegando y vemos una situación bien interesante.



Yo ya me reuní con los cinco alcaldes de nuestra jurisdicción y uno se da cuenta de ese trabajo con los municipios, ya tenemos convenio firmado con Dagua para montar nuestro Centro de Desarrollo Empresarial, estamos listos con el convenio para viajes, vamos a armar uno con el alcalde de La Cumbre, entonces claramente lo que se necesita es trabajar, por eso hacía tanto énfasis ahora con el tema de la institucionalidad porque, así como trabajamos para arriba con el Gobierno Nacional, trabajamos con nuestros gobiernos locales y estos son alcaldes que quieren trabajar por su gente y nosotros estamos ahí para apoyarlos.